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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12148121491215012151
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

разница в том, что сотрудник не платит налогов вообще.
ФОП берет деньги и своими руками отправляет их в бюджет.
А работник получает зп на карту в размере х грн и ему плевать, сколько там и куда ушло. его не волнуют налоги, их размер и так далее, он не чувствует, что заработал 40 тысяч, а получил 20, потому что налоги и взносы.
чтобы больше людей смогли себя прокормить, выход один — развивать образование и поднимать ВВП. как вы собираетесь перераспределять 3-5 тыс долларов в год на человека так, чтобы доход на человека был хот б 1000 баксов, я не понимаю. ну будут и ФОП и его сотрудники платить одинаковый налог, по итогу оба в сумме заплатят столько же и получат чистыми столько же, там только в бухгалтерии будут другие цифры. грязная зп сотрудника станет ниже и получит он те же 20тыс, а фоп получит больше и после больших налогов получит свои 100, к примеру.
зп на руки чистыми регулирует рынок, а не налоги.
больше бизнеса и инвестиций, больше конкуренция за сотрудников и растет зарплата. ну и больше ввп и тд.

пока в школе на предмете «экономика» 2 года или 1 раз в неделю изучают всякую билиберду и не изучают, как работает экономика и как зарабатывать деньги и распоряжаться ими, мы будем иметь миллионы тех, кто не может себя прокормить, как не меняй налоги.
smdtranz
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