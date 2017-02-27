Додано: Пон 29 чер, 2026 20:47

sergey_sryvkin написав: budivelnik написав: Але при цьому я тоді за те , щоб ДОХОДИ які вищі в простого працівника, оподатковувались ТАК само як і доходи єдиноподатника..

А от тут проблема...

До 8645 грн -оподаткування ОДНАКОВЕ ( якщо працівник не платник ПДВ) , а після 8645 грн і до 400 000 грн - в єдиноподатника оподаткування НУЛЬ, а в простого працівника 63% так і залишились.

Тому

Я за те щоб всім у відсотках ОДНАКОВО і відсотки мають бути ОДНАКОВІ як для оплати праці так і для інших пасивних доходів.

Але при цьому я тоді за те , щоб ДОХОДИ які вищі в простого працівника, оподатковувались ТАК само як і доходи єдиноподатника..А от тут проблема...До 8645 грн -оподаткування ОДНАКОВЕ ( якщо працівник не платник ПДВ) , а після 8645 грн і до 400 000 грн - в єдиноподатника оподаткування НУЛЬ, а в простого працівника 63% так і залишились.ТомуЯ за те щоб всім у відсотках ОДНАКОВО і відсотки мають бути ОДНАКОВІ як для оплати праці так і для інших пасивних доходів. Зрозуміло. Тобто ви просто проти існування спрощеної системи та єдиного податку. Зрозуміло. Тобто ви просто проти існування спрощеної системи та єдиного податку.

1 Я ЗА переведення на систему СПРОЩЕНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ВСІХ працівників в Україні2 Для найнятих працівників які отримують менше середнього по Україні базою нарахування цього податку є мінімальна зарплата3 Для найманих працівників в яких зарплата вища від мінімалки , а також підприємців базою нарахування має бути СЕРЕДНЯ( а не мінімальна по Україні)4 Для отримувачів пасивного доходу , в залежності від розміру доходу ( якщо дохід не вищий доходу працівників описаних в пункті 2 - значить базою оподаткування є 43 від мінімалки , якщо дохід вищий то так як описано для працівнів в пункті 3І не треба мені приписувати те чого я не писав, і розповідати азбучні істини. Я 30 років працюючи використовував як загальні так і єдину системи оподаткування+ дуже нервувався коли бачив, як моїх 100 000 доларів вкладених в бізнес, після того як дали прибуток в 30000 я зобовязаний був з них віддати 43%а тих самих 100 000 на депо в мої часи взагалі не оподатковувалисьІ останнєВи погоджуєтесь з Європейською системою оподаткування деДо якоїсь величини -податки відсутніВід цієї величини до 2(3)* цю величину - податки скажімо доступніЯкщо вище - податки вже безБожні...