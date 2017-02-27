budivelnik написав:Нічого, вже років 15, займався іншими речами, а з 2025 - вже пенсіонер... Те що Вам не подобаються МОЇ дописи-не заважає вам загнати мене в ігнор, тим більше що ви їх не читаєте і не хочете розуміти.. Правда паралельно зі мною треба буде загнати в ігнор ще пяток активних дописувачів.... І тоді в мене виникає питання А нафіга вам гілка в якій 70% буде напис забанений, а ще 30% пояснення тестера про те як він рахує кроскурс..... вже легше вам з ним відкрити персональну гілку куди я навіть потикатись не буду...
насправді не знаю як кому, а мені було цікаво прочитати всі дискусії за останні дні. І багато в чому згоден зокрема і з Вашими думками. Але от стало цікаво, раз Ви згадали, що нещодавно отримали пенсію - чи достатній її розмір зараз вам для прожиття? Ну тобто, як я розумію за 43 роки стажу і відповідно сплати всіх податків хоча б 300 доларів отримали від держави? Бо якщо ні, то це все одно навіть при виході на пенсію пртрібно ще мати якийсь додатковий дохід, щоб не впасти в злидні коли залишиться одна пенсія...
budivelnik написав:Але при цьому я тоді за те , щоб ДОХОДИ які вищі в простого працівника, оподатковувались ТАК само як і доходи єдиноподатника.. А от тут проблема... До 8645 грн -оподаткування ОДНАКОВЕ ( якщо працівник не платник ПДВ) , а після 8645 грн і до 400 000 грн - в єдиноподатника оподаткування НУЛЬ, а в простого працівника 63% так і залишились. Тому Я за те щоб всім у відсотках ОДНАКОВО і відсотки мають бути ОДНАКОВІ як для оплати праці так і для інших пасивних доходів.
Зрозуміло. Тобто ви просто проти існування спрощеної системи та єдиного податку.
1 Я ЗА переведення на систему СПРОЩЕНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ВСІХ працівників в Україні 2 Для найнятих працівників які отримують менше середнього по Україні базою нарахування цього податку є мінімальна зарплата 3 Для найманих працівників в яких зарплата вища від мінімалки , а також підприємців базою нарахування має бути СЕРЕДНЯ( а не мінімальна по Україні) 4 Для отримувачів пасивного доходу , в залежності від розміру доходу ( якщо дохід не вищий доходу працівників описаних в пункті 2 - значить базою оподаткування є 43 від мінімалки , якщо дохід вищий то так як описано для працівнів в пункті 3
І не треба мені приписувати те чого я не писав, і розповідати азбучні істини. Я 30 років працюючи використовував як загальні так і єдину системи оподаткування+ дуже нервувався коли бачив, як моїх 100 000 доларів вкладених в бізнес, після того як дали прибуток в 30000 я зобовязаний був з них віддати 43% а тих самих 100 000 на депо в мої часи взагалі не оподатковувались
І останнє Ви погоджуєтесь з Європейською системою оподаткування де До якоїсь величини -податки відсутні Від цієї величини до 2(3)* цю величину - податки скажімо доступні Якщо вище - податки вже безБожні...
1finanсier написав:Ви згадали, що нещодавно отримали пенсію - чи достатній її розмір зараз вам для прожиття? Ну тобто, як я розумію за 43 роки стажу і відповідно сплати всіх податків хоча б 300 доларів отримали від держави? Бо якщо ні, то це все одно навіть при виході на пенсію пртрібно ще мати якийсь додатковий дохід, щоб не впасти в злидні коли залишиться одна пенсія...
Від Держави отримав 90 доларів пенсії.. Але те що вона буде такою -було зрозуміло і прогнозовано за 20 років ДО виходу на пенсію , тому було збудоване комерційне приміщення , яке зараз дає 1000 оренди , а тому в мене ні питань до Держави ні проблем в житті.. ПС я міг мати державну пенсію як мінімум в 1,5-2 рази вище, але на жаль не маю доступу до фінансових документів за часи моєї служби в радянських збройних силах в Німеччині( якраз під час розвалу совка, мої зарплати дуже сильно могли б підняти середній коефіцієнт)
sergey_sryvkin написав:Як ви вважаєте, яка країна буде успішнішою, та, де 20 мільйонів ФОПів з щомісячним доходом у 200К платять по 8000 податків, чи 20 мільйонів найманців на мінімалці з доходом у 10к платять по 8000 податків?
Якщо при цьому пенсіонерів буде зігнано в концтабір на ленінградську пайку під час блокади , а вчителі з лікарями будуть перед тим як вийти на зміну мінятись трусами - то напевно там де фопи по 200 000 і 8 000 податків-там краще..
От тільки знайдіть мені країну в якій податки до ВВП становлять 4%, або розмір Бюджету становить 4% від ВВП Тоді й поговоримо
якщо комусь хочеться мати стійку валюту-нехай пояснить чому зменшується кількість найманих.. Моя версія - найбільше оподаткування в порівнянні з іншими варіантами створює умов для того щоб втікати з офіційного ринку... Інші напевно мають свої версії( мало недостатньо розумних і багато розумних...) рік____всього офіційно ____з них найманих 2021_____12 817 000___________11 700 000 2022_____12 082 000___________11 096 000 2023_____11 421 000 2024_____11 312 000 2025_____10 967 000___________10 414 000 2026______9 498 000
budivelnik написав:якщо комусь хочеться мати стійку валюту-нехай пояснить чому зменшується кількість найманих.. Моя версія - найбільше оподаткування в порівнянні з іншими варіантами створює умов для того щоб втікати з офіційного ринку... Інші напевно мають свої версії( мало недостатньо розумних і багато розумних...) рік____всього офіційно ____з них найманих 2021_____12 817 000___________11 700 000 2022_____12 082 000___________11 096 000 2023_____11 421 000 2024_____11 312 000 2025_____10 967 000___________10 414 000 2026______9 498 000
Війна та її наслідки як очевидна версія а відносна кількість найманих по ваших цифрах навіть зросла.