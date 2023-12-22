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за темой Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 12157121581215912160 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:18 Re: Валютний ринок в контексті ДС M-Audio писал(а): Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно. Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.

Это-то я отлично понимаю Щипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку. Это-то я отлично понимаюЩипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку. moveton

Сообщения: 7171 С нами с: 23.03.18 Благодарил (а): 141 раз. Поблагодарили: 916 раз. 3 2 16 1 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:32 moveton писал(а): M-Audio писал(а): Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно. Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.

Это-то я отлично понимаю Щипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку. Это-то я отлично понимаюЩипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку.



раньше перед меценатами и шапку снимали. не те времена. раньше перед меценатами и шапку снимали. не те времена. tester3373 Сообщения: 212 С нами с: 09.02.25 Благодарил (а): 14 раз. Поблагодарили: 22 раз. Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:31 Сибарит писал(а): budivelnik писал(а): А яким боком, якщо людина мала стільки ж скільки й мала з єдиним уточненням що зараз вона має за роботу 10000 а субсидій 3000

а буде мати за роботу 13000 а субсидій нуль А яким боком, якщо людина мала стільки ж скільки й мала з єдиним уточненням що зараз вона має за роботу 10000 а субсидій 3000а буде мати за роботу 13000 а субсидій нуль

Я бы, может быть, и согласился с этими рассуждениями, если бы не один прискорбный факт. Среднестатистического работника абсолютно не волнует, сколько с его зарплаты взимается налогов. Его интересует только сумма, получаемая на руки. Поэтому он как соглашался работать за 10К чистыми, так и продолжит соглашаться за те же 10К. И все равно пойдет за субсидией.

Более того, получая 10К и субсидию, он откажется от 12К, если это будет грозить потерей субсидии. Я бы, может быть, и согласился с этими рассуждениями, если бы не один прискорбный факт. Среднестатистического работника абсолютно не волнует, сколько с его зарплаты взимается налогов. Его интересует только сумма, получаемая на руки. Поэтому он как соглашался работать за 10К чистыми, так и продолжит соглашаться за те же 10К. И все равно пойдет за субсидией.Более того, получая 10К и субсидию, он откажется от 12К, если это будет грозить потерей субсидии. Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ...

Кожен повинен знати

а - скільки Він заплатив

б - що за це отримав...

Тоді той хто заплатив менше ніж отримав не буде бігати з транспарантами закликаючи до революції..

З часом виникне внутрішня совість , коли буде соромно перед сусідами за те що платить настільки мало що змушений на себе витрачати кошти сплачені сусідами....

Тоді й виникнуть ПОКРАЩЕННЯ зрозумілі для БІЛЬШОСТІ

а так що

населення як лайно в ополонці, в яку сторону вітер повіяв туди лайно й прибилось... Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ...Кожен повинен знатиа - скільки Він заплативб - що за це отримав...Тоді той хто заплатив менше ніж отримав не буде бігати з транспарантами закликаючи до революції..З часом виникне внутрішня совість , коли буде соромно перед сусідами за те що платить настільки мало що змушений на себе витрачати кошти сплачені сусідами....Тоді й виникнуть ПОКРАЩЕННЯ зрозумілі для БІЛЬШОСТІа так щонаселення як лайно в ополонці, в яку сторону вітер повіяв туди лайно й прибилось... budivelnik

Сообщения: 29461 С нами с: 15.01.09 Благодарил (а): 306 раз. Поблагодарили: 3074 раз. 1 1 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:34 tester3373 писал(а): moveton писал(а): M-Audio писал(а): Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно. Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.

Это-то я отлично понимаю Щипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку. Это-то я отлично понимаюЩипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку. раньше перед меценатами и шапку снимали. не те времена. раньше перед меценатами и шапку снимали. не те времена. Ви точно розумієте термін МЕЦЕНАТ ?

Меценат — це особа, яка безкорисливо та добровільно використовує власні кошти або ресурси для матеріальної підтримки розвитку культури, науки, мистецтва чи освіти

А людина

яка отримала 100 000 - с платила з них 8000 і розповідає що дурень той двірник

який отримав 10000 і сплатив тих самих 8000 - точно не меценат..

Жлоб - може бути

самозакоханий павич - також може бути..

Але не меценат... Ви точно розумієте термін МЕЦЕНАТ ?А людинаяка отримала 100 000 - с платила з них 8000 і розповідає що дурень той двірникякий отримав 10000 і сплатив тих самих 8000 - точно не меценат..- може бути- також може бути..Але не меценат... budivelnik

Сообщения: 29461 С нами с: 15.01.09 Благодарил (а): 306 раз. Поблагодарили: 3074 раз. 1 1 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:38 Re: Валютний ринок в контексті ДС moveton писал(а): Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, Стоять.....

Я ж не про тих хто платить хоча б як двірник на загальній з середньої по Державі..

Якщо є середня 25 000 і людина платить 10 000 грн+ - то навіть коли в неї показує дохід 100 000 - мене це не дуже хвилює. +/- це якщо не нормально то близько до реальності

Мене ВКУРВЛЮЄ коли дохід 100 000 а платить 4 000 і розповідає що так треба.... Стоять.....Я ж не про тих хто платить хоча б як двірник на загальній з середньої по Державі..Якщо є середня 25 000 і людина платить 10 000 грн+ - то навіть коли в неї показує дохід 100 000 - мене це не дуже хвилює. +/- це якщо не нормально то близько до реальностіМене ВКУРВЛЮЄ коли дохід 100 000 а платить 4 000 і розповідає що так треба.... budivelnik

Сообщения: 29461 С нами с: 15.01.09 Благодарил (а): 306 раз. Поблагодарили: 3074 раз. 1 1 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:41 budivelnik писал(а): Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ... Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ...

Это будет очень дорого.

Придется организовывать центральный комитет, обкомы и райкомы капиталистической партии... Это будет очень дорого.Придется организовывать центральный комитет, обкомы и райкомы капиталистической партии... Сибарит

Форумчанин року Сообщения: 9675 С нами с: 02.09.15 Благодарил (а): 6540 раз. Поблагодарили: 21821 раз. 136 85 39 2 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:48 Сибарит писал(а): budivelnik писал(а): Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ... Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ... Это будет очень дорого.

Придется организовывать центральный комитет, обкомы и райкомы капиталистической партии... Это будет очень дорого.Придется организовывать центральный комитет, обкомы и райкомы капиталистической партии... Навіщо?

Достатньо маленьких змін в існуючому законодавстві

Наприклад ДОЗВОЛИТИ ( а ще краще ЗОБОВЯЗАТИ) викладати у відкритий доступ інформацію про отримані доходи і сплачені з них податки....

Або на крайняк щоб так сильно не наступати на горло приватності -зробити відкритими відсотки податки до доходів... Так як суми - немає , а відсотки є і не доступна жодна інша складова рівняння то швиденько в громаді відсотки у всіх будуть в плюс/мінус однакових межах...

Бо в громадах не люблять коли хтось виривається вперед або тих кого треба тягнути...

Як бачите-спритність рук і жодного шахрайства..

і комітетів не треба, все компютер податкової зробить...



ПС

вивішують же ш коло підїздів список боржників ЖЕКу і нічого , Земля не налітає на небесну вісь... Навіщо?Достатньо маленьких змін в існуючому законодавствіНаприклад ДОЗВОЛИТИ ( а ще краще ЗОБОВЯЗАТИ) викладати у відкритий доступ інформацію про отримані доходи і сплачені з них податки....Або на крайняк щоб так сильно не наступати на горло приватності -зробити відкритими відсотки податки до доходів... Так як суми - немає , а відсотки є і не доступна жодна інша складова рівняння то швиденько в громаді відсотки у всіх будуть в плюс/мінус однакових межах...Бо в громадах не люблять коли хтось виривається вперед або тих кого треба тягнути...Як бачите-спритність рук і жодного шахрайства..і комітетів не треба, все компютер податкової зробить...ПСвивішують же ш коло підїздів список боржників ЖЕКу і нічого , Земля не налітає на небесну вісь... budivelnik

Сообщения: 29461 С нами с: 15.01.09 Благодарил (а): 306 раз. Поблагодарили: 3074 раз. 1 1 #<1 ... 12157121581215912160 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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