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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1855185618571858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:42

Добрый день.

Подскажите, а существует какой-то способ вывода денег со карточного счета Мій Рахунок без комиссии кроме варианта идти в банк / к банкомату? Если тянуть через Моно / Альфа - будет комиссия?

Спасибо!
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:52

  DjPavel написав:Добрый день.

Подскажите, а существует какой-то способ вывода денег со карточного счета Мій Рахунок без комиссии кроме варианта идти в банк / к банкомату? Если тянуть через Моно / Альфа - будет комиссия?

Спасибо!

нет, тока кеды
за р2р есть комисс 0,5%+
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:00

Re: Ощадбанк

Amethyst написав:
  DjPavel написав:Добрый день.

Подскажите, а существует какой-то способ вывода денег со карточного счета Мій Рахунок без комиссии кроме варианта идти в банк / к банкомату? Если тянуть через Моно / Альфа - будет комиссия?

Спасибо!

нет, тока кеды
за р2р есть комисс 0,5%+
Есть, написал ему в личку.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:01

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Есть, написал ему в личку.

Эт 5К/мес СЭПом шоли :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:30

Re: Ощадбанк

Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Есть, написал ему в личку.

Эт 5К/мес СЭПом шоли :)
Нет конечно. Тем более 5к в месяц давно убрали.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:44

  vadymbanker написав:Есть, написал ему в личку.

Можна і мені плюшку в приват? Дякую! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:53

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Есть, написал ему в личку.

тоже интересно, можно в ЛС ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:54

да пора уже здесь написать
ну и потереть потом, если шо ;)
v57
 
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