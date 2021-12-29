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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 11:42
Добрый день.
Подскажите, а существует какой-то способ вывода денег со карточного счета Мій Рахунок без комиссии кроме варианта идти в банк / к банкомату? Если тянуть через Моно / Альфа - будет комиссия?
Спасибо!
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DjPavel
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:52
DjPavel написав:
Добрый день.
Подскажите, а существует какой-то способ вывода денег со карточного счета Мій Рахунок без комиссии кроме варианта идти в банк / к банкомату? Если тянуть через Моно / Альфа - будет комиссия?
Спасибо!
нет, тока кеды
за р2р есть комисс 0,5%+
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Amethyst
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:00
Amethyst написав: DjPavel написав:
Добрый день.
Подскажите, а существует какой-то способ вывода денег со карточного счета Мій Рахунок без комиссии кроме варианта идти в банк / к банкомату? Если тянуть через Моно / Альфа - будет комиссия?
Спасибо!
нет, тока кеды
за р2р есть комисс 0,5%+
Есть, написал ему в личку.
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vadymbanker
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:30
Amethyst написав: vadymbanker написав:
Есть, написал ему в личку.
Эт 5К/мес СЭПом шоли
Нет конечно. Тем более 5к в месяц давно убрали.
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vadymbanker
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Додано: Сер 29 гру, 2021 20:44
vadymbanker написав:
Есть, написал ему в личку.
Можна і мені плюшку в приват? Дякую!
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Козак-характерник
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Додано: Сер 29 гру, 2021 22:53
vadymbanker написав:
Есть, написал ему в личку.
тоже интересно, можно в ЛС
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Lost
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Додано: Чет 30 гру, 2021 09:54
да пора уже здесь написать
ну и потереть потом, если шо
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v57
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