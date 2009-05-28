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Обслуговування в українських
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Експрес Страхування

Експрес Страхування
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Експрес Страхування 3.7 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
15
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2014 16:51

yuriy12 Решили ли данный вопрос. Если нет, - изложите детали пожалуйста.
Vendetta_007
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2016 14:51

Експрес страхування не выплачивает!!!

Отвратительная страховая компания. Дело 4.16.46 тянется с февраля 2016 года. Я потерпевшая сторона. 2 экспертизы делали все равно оператор(Марьяна, наверное одна в этой компании) ничего сказать не может. Вторую экспертизу специально делали, после суда для удешевления выплаты(ихний внештатный эксперт этого даже не скрывал). Но есть на руках независимая экспертиза и я думаю на суде добьюсь выплаты по ней + оплату всех затрат компенсируют.
alexandryk
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2016 15:21

  alexandryk написав:Отвратительная страховая компания. ....я думаю на суде добьюсь выплаты по ней + оплату всех затрат компенсируют.


дерзайте,
все при необходимости выкладывайте здесь - поможем, если что
CostaS
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:44

Взял осенью в кредит Чери семерку, в пакете страховка Экспресса. В начале мая машину стукнули на стоянке возле супермаркета. Полицию вызвал сразу, опыт уже имеется. Звонил на контакт-центр, сказали страховка все покроет - уже документы сдал и ездил на экспертизу СТО, с покраской и рихтовкой общая сумма 27 тысяч, посмотрим теперь как быстро выплатят и когда отремонтируют (напишу отддельно). :roll:
Tiburda
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:23

Tiburda Как и обещал, отчитываюсь. Уже неделю как забрал машину - ремонт занял около 2 недель, т.к. на складе не оказалось какого-то крепежа и его везли из-за границы. Со страховой вопросов вообще никаких не возникало. 8)
Tiburda
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:53

Было ДТП с водителем застраховванным в Экспрессе. А у меня полис КАСКО оформлен в другой компании, по нему мне отремонтировали машину. Обратился в Экспресс за компенсацией франшизы за ремонт, т.к. их клиент был виновен в случившемся ДТП. Деньги мне компенсировали после того, как суд принял решение по ДТП и я принес квитанцию об уплате франшизы. В целом доволен.
LifeHack1
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:35

Можливо мій випадок не є показовим, але обслуговували зрозуміло і коректно. Виплата була на СТО, на весь процес від заяв до відшкодування пішло десь 15 днів, що як на мене гарний показгник.
wadziu087
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:52

была КАСКО в течении 4 лет!
за все время было 2 мелких обращения оба раза послали, но вопрос был мелкий и на них не обратил внимания, но после того как авто серьезно пострадал - сразу отморозились и отказали в страховом случае. После того как я отправил заявку с полным набором документов и объяснением - молча на своей волне отказались рассматривать... и месяц молчали пока я им не позвонил. когда позвонил съехали что 3 недели назад мне что-то там отправили что ничего не будут рассматривать
akkpi
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