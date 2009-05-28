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Експрес Страхування

Експрес Страхування
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Експрес Страхування 4.3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
5%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
61
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 08 тра, 2023 17:52

в березні якись відморозки в Ірпіні на собоній кинули шось в машину Доганяти - звясовувати не було часу и бажання. Може і тому шо Каско Страхова відпрацювала без зайвих нервів
oleshkb
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:18

Отримай Автоцивілку від СК «Експрес Страхування» в подарунок

СК «Експрес Страхування» та автосервісний центр «Автоцентр на Кільцевій», що входять до сім’ї компаній групи УкрАВТО, розпочинають спільну акцію «Старт весни з Автоцентром на Кільцевій».

Щоб стати учасником акції, придбайте автомобіль брендів Chery чи Jetour в «Автоцентрі на Кільцевій» у період з 16.03.2024 р. по 30.04.2024 р. та отримуйте поліс ОСЦПВ (Автоцивілку) від СК «Експрес Страхування» у подарунок*.

Більш детальні умови: https://news.finance.ua/ua/zustrichay-v ... -podarunok
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Повідомлень: 2881
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