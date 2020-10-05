Diego
Пишите кадастровый номер, пробьем все по документам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 09:01
Diego
Пишите кадастровый номер, пробьем все по документам
Додано: Сер 24 чер, 2020 15:31
asteriks мабуть курс був дуже смачним, раз 1.5 години стояли
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Додано: Вів 06 жов, 2020 11:41
Re: Правекс-Банк
С начала сентября добавили поддержку Google Pay для MasterCard, а сейчас и для Visa.
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