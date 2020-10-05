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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 298
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
47
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 09:01

Diego
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ukrprom2014
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 15:31

asteriks мабуть курс був дуже смачним, раз 1.5 години стояли :lol:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:41

Re: Правекс-Банк

С начала сентября добавили поддержку Google Pay для MasterCard, а сейчас и для Visa.
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ingtrans
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Подякував: 27 раз.
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