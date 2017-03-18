Додано: Вів 17 сер, 2021 01:31

zerocool написав: rjkz написав: Есть места на планете, где ситуация хуже, но есть где лучше.

Был-бы рай, уже появилась-бы повсеместная услуга управления арендными квартирами. Этого нет. Значит математики на это не хватает. Значит рая нет. Есть места на планете, где ситуация хуже, но есть где лучше.Был-бы рай, уже появилась-бы повсеместная услуга управления арендными квартирами. Этого нет. Значит математики на это не хватает. Значит рая нет.

Ну я надивився на аналогічний бізнес в Америці, і там воно якось працює (ну працювало краще, до ковід-мораторіїв). Вся справа в середньої вартості години роботи того хто здає. У нас зазвичай ця цифра наднизька, тому людям тупо вигідніше всім займатися і навіть прибиратися самим.



А інші технічні питання вирішуються безповоротними заставами, штрафами і обов'язковими зборами за прибирання. Та й амортизація основного активу в теорії повинна бути вже розкидана по оренді. Ну я надивився на аналогічний бізнес в Америці, і там воно якось працює (ну працювало краще, до ковід-мораторіїв). Вся справа в середньої вартості години роботи того хто здає. У нас зазвичай ця цифра наднизька, тому людям тупо вигідніше всім займатися і навіть прибиратися самим.А інші технічні питання вирішуються безповоротними заставами, штрафами і обов'язковими зборами за прибирання. Та й амортизація основного активу в теорії повинна бути вже розкидана по оренді.

)))Я тоже насмотрелся.Некоторые кейсы мне вообще не понятны по экономике кроме как ставки на дорожание объекта.Что из плюсов, так то, что то, что сдается дешево так уже ухайдокано, что дальше некуда, ремонт делается самыми дешевыми рукожопами (мексами (это еще хоть как-то) или нелегалами из совсем диких стран (как вариант в "русских" эриях -узбеки-таджики-казахи, которые ни квалификации не имеют ни технологии не знают ни по английски ни даже по русски не говорят) в принципе и нелегалов на работу берут в основном "русские").Сдается преимущественно без мебели, только кухонная и зачастую древняя, которую могут красить той-же краской что стены.Поэтому там все немного не так как у нас. Такая-же фигня творится в арендных квартирах под менеджментом. Правда, если это билдинг, то много зависит от супера, если ленивый пофигист, то делается все на отшибись или не делается совсем. Я видел как в одной из компаний с десятками билдингов под рент в одних билдингах всн грустно и печально, а в блоке от него в другом - все в ажуре и ремонт по американским меркам приемлемый (у нас за такое руки оторвут и в ж0пу засунут). Знакомая когда-то рентовала в дорогом районе квартиру - порвала кофту о покрашеную стену в квартире.И такое может быть как в зажопье за рент в несколько сотен долларов так и в районах, где за такое-же платят несколько тысяч. И для меня загадка - как можно содержать (платить мейнтаненс и таксы, а порой мортгидж) за рент в 500-800 баксов?