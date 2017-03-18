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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 сер, 2021 01:31
zerocool написав: rjkz написав:
Есть места на планете, где ситуация хуже, но есть где лучше.
Был-бы рай, уже появилась-бы повсеместная услуга управления арендными квартирами. Этого нет. Значит математики на это не хватает. Значит рая нет.
Ну я надивився на аналогічний бізнес в Америці, і там воно якось працює (ну працювало краще, до ковід-мораторіїв). Вся справа в середньої вартості години роботи того хто здає. У нас зазвичай ця цифра наднизька, тому людям тупо вигідніше всім займатися і навіть прибиратися самим.
А інші технічні питання вирішуються безповоротними заставами, штрафами і обов'язковими зборами за прибирання. Та й амортизація основного активу в теорії повинна бути вже розкидана по оренді.
)))
Я тоже насмотрелся.
Некоторые кейсы мне вообще не понятны по экономике кроме как ставки на дорожание объекта.
Что из плюсов, так то, что то, что сдается дешево так уже ухайдокано, что дальше некуда, ремонт делается самыми дешевыми рукожопами (мексами (это еще хоть как-то) или нелегалами из совсем диких стран (как вариант в "русских" эриях -узбеки-таджики-казахи, которые ни квалификации не имеют ни технологии не знают ни по английски ни даже по русски не говорят) в принципе и нелегалов на работу берут в основном "русские").
Сдается преимущественно без мебели, только кухонная и зачастую древняя, которую могут красить той-же краской что стены.
Поэтому там все немного не так как у нас. Такая-же фигня творится в арендных квартирах под менеджментом. Правда, если это билдинг, то много зависит от супера, если ленивый пофигист, то делается все на отшибись или не делается совсем. Я видел как в одной из компаний с десятками билдингов под рент в одних билдингах всн грустно и печально, а в блоке от него в другом - все в ажуре и ремонт по американским меркам приемлемый (у нас за такое руки оторвут и в ж0пу засунут). Знакомая когда-то рентовала в дорогом районе квартиру - порвала кофту о покрашеную стену в квартире.
И такое может быть как в зажопье за рент в несколько сотен долларов так и в районах, где за такое-же платят несколько тысяч. И для меня загадка - как можно содержать (платить мейнтаненс и таксы, а порой мортгидж) за рент в 500-800 баксов?
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Додано: Вів 17 сер, 2021 08:10
Vlad442 написав:
Разве приятелю? В конце статьи он сетует, что агенты не уберегли его от того, что случилось.
Мы живём в рае для арендодателя.
Там арендатору светило выселение только через год неплатежей.
Вибачте, укро-орендні ставки - це копійки в порівнянні з американськими чи європейськими.
За 250-350 дол. в Києві можна орендувати квартиру з якісним ремонтом і повним комплектом нової побутової техніки.
Щодо виселення непутьових орендарів - в Європі і Америці теж можна це зробити, якщо прописати відповідні умови в договорі оренди.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 09:27
А что с ОЛХом? По аренде единицы объяв, были сотни. Перестали регистрировать объявы что ли?
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:21
hxbbgaf написав:А что с ОЛХом? По аренде единицы объяв, были сотни. Перестали регистрировать объявы что ли?
по коммерции тоже нечто похожее
олх по видимому нашел таки способ отсеивать поганки и заманухи
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:21
Vlad442 написав: Type1 написав:
сток кухонной мойки перестает работать, звоню Вам
...
Кстати, Вы вызываете клининговые компании перед каждой новой сдачей квартиры?
Нет это не ремонт, звонить и беспокоить не нужно.
Клининглвые компании вызывает арендатор перед съездом, так прописано. Или драит-моет сам. Мне это не интересно. Недостаточно хорошо убрана квартира это минус пара тыс грн из залога.
По первой части, пришли к согласию.
Ваша оценка чистоты - это круто, конечно. Но я перед переездом в последние квартиры всегда заказывал клининговую компанию, потому что кажущаяся чистота "подходит под сдачу" совсем не равно реальной чистоте. Ведь Вас интересует именно, подходит ли чистота под сдачу, правильно? Было бы уважительно с Вашей стороны обеспечить реальную чистоту после предыдущих арендаторов. За счет обязательств последних или Вас - не важно.
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