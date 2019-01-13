Як отримати товар з Китаю Укрпоштою

Додано: Нед 13 січ, 2019 20:20
Получаю посылки с IHerb.Самая дешевая доставка вначале работала с Новой Почтой,а теперь с Укрпочтой.Посылку на сайте отслеживаю,а с почты на Viber приходят сообщения,что посылка в отделении.Первый раз обрадовалась,пришла после 1-й смс-ки,а мне говорят-нету посылки,это ее просто приняли в отделении после таможни и Вам сообщили это радостное известие.Вот когда придет СМС,что посылка в отделении и указан адрес нашего отделения,тогда и приходите.И действительно,через несколько дней приходит сообщение,что в отделении Укрпочты по такому-то адресу (сама выбирала ближайшее из списка предложенных при оформлении)находится отправление.