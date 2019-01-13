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Як отримати товар
з Китаю Укрпоштою

Як отримати товар з Китаю Укрпоштою
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:21

Re: Як отримати товар з Китаю Укрпоштою

  Faceless написав:"Откуда то из-за границы" на укрпочту и приходит чаще всего
.. ну почему, мне с алиэкспресса где то 1/3 к 2/3 нова пошта (курьером)и укрпошта.. даже не звонят, смотрю сам по трек номеру как пришло иду в отделение и забираю сам.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:20

Re: Як отримати товар з Китаю Укрпоштою

Получаю посылки с IHerb.Самая дешевая доставка вначале работала с Новой Почтой,а теперь с Укрпочтой.Посылку на сайте отслеживаю,а с почты на Viber приходят сообщения,что посылка в отделении.Первый раз обрадовалась,пришла после 1-й смс-ки,а мне говорят-нету посылки,это ее просто приняли в отделении после таможни и Вам сообщили это радостное известие.Вот когда придет СМС,что посылка в отделении и указан адрес нашего отделения,тогда и приходите.И действительно,через несколько дней приходит сообщение,что в отделении Укрпочты по такому-то адресу (сама выбирала ближайшее из списка предложенных при оформлении)находится отправление.
tatmech
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