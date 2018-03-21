Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі

Додано: Сер 21 бер, 2018 22:10

Sommer написав: Criticus написав: Sommer написав:

И опять он обманывает. Недавние закупки у PGNiG были не в Украину? Или по-критикусовской картине Нафтогаз купил газ в Польше и отправил его в Польшу? И опять он обманывает. Недавние закупки у PGNiG были не в Украину? Или по-критикусовской картине Нафтогаз купил газ в Польше и отправил его в Польшу?



Мы отобрали российский газ из собственной трубы, который поляки продали по виртуальному реверсу с подменой shipper-кода.

Мы отобрали российский газ из собственной трубы, который поляки продали по виртуальному реверсу с подменой shipper-кода.



Так, к непонятному backhawl добавился какой-то shipper-код.



Вот этому абзацу выше подтверждение есть? Или это опять "я это так думаю/я это придумал"? Так, к непонятному backhawl добавился какой-то shipper-код.Вот этому абзацу выше подтверждение есть? Или это опять "я это так думаю/я это придумал"?

Видите, как много вам непонятного - не ваша тема. Вот и ведите себя соответственно - подтягивайте матчасть, задавайте вопросы по сути и выводы не делайте, даже осторожные, пока не освоетесь.Нет этому абзацу подтверждения, и не будет - если бы оно было, польские покупатели Газпрома уже были бы оштрафованы, потому что предупреждение уже получали в 2014 году. Делается это все предельно аккуратно