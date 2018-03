Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 27.03.18 Итоги: Валюта 27.03.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 27 бер, 2018 12:22 Итоги: Валюта 27.03.18



По состоянию на 07.55 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на $1 , или на 0,07% - до $1354 за унцию.



Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,34% - до $16,74 за унцию.



На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках которого в США планируется введение импортных пошлин на продукцию из Китая. КНР в свою очередь объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров.



Уже в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.



В результате геополитическая напряженность ослабла, что привело к удешевлению золота.



Золото традиционно считается безопасным активом, поэтому спрос на него повышается на фоне геополитической неопределенности, а на фоне ослабления безрисковых настроений, наоборот, снижается. Такая динамика приводит к удешевлению металла.



Курс иены к доллару снижается во вторник утром на фоне сообщений о переговорах Китая и США о недопущении торговой войны, что возвращает инвесторам оптимизм и вкус к рисковым активам.



По состоянию на 07.50 Киева курс евро к доллару рос до $1,2453 за евро против $1,2443 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене поднимался до ¥105,57 за доллар со ¥105,41 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 89,05 пункта.



Вечером в понедельник издание The Wall Street Journal писало о том, что Китай и США начали переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны и обеспечить Америке более широкий доступ к рынку материкового Китая. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.



На этом фоне инвесторы теряют интерес к надежным активам, к которым относится и иена, и предпочитают покупать более доходные и рисковые активы. На рынке есть такое чувство, что ситуация, возможно, не перерастет в торговую войну.



На снижение курса иены оказывает влияние и политический фактор, связанный со скандалом с продажей государственного земельного участка японскими чиновниками по заниженным ценам.



Согласно показаниям бывшего главы налогового бюро Нобухисы Сагавы в японском парламенте во вторник, ни премьер-министр страны Синдзо Абэ, ни его жена, ни министр финансов страны Таро Асо, ни их советники не отдавали распоряжения в подделывании документов для продажи государством земельного участка компании «Моритомо Гакуэн» по сильно заниженной цене для строительства начальной школы.



Этот политический скандал тянется с февраля 2017 года и привел в свое время к значительному падению рейтинга японского премьера. Инвесторы ранее сомневались в вероятности его переизбрания на третий срок и продолжения стимулирующей политики правительства Японии, известной как абэномика с дешевой иеной.



Фьючерсы на золото выросли четвертую сессию подряд в понедельник, показав самое высокое закрытие за пять недель, поскольку инвесторы обратили внимание на напряженность в торговле между США и Китаем и их влияние на доллар США и фондовый рынок.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото выросло на $5,10, или 0,4%, до $1355 за унцию.



Серебро также выросло, поднявшись на 0,6% до $16,684 за унцию.



«Китайский ответ по предложенным тарифам США беспокоил рынок и оказал давление доллар, так как обеспокоенность трейдеров в связи с продолжающейся поддержкой Китаем рынка казначейства США стала предметом пристального внимания», - сказал Питер Хьюг, директор по глобальным торговым сделкам в Kitco Metals. - «Торговые страхи по Китаю повлияли не только на доллар, но и на фондовые рынки, которые протестировали свои февральские минимумы на прошлой неделе».



Президент Дональд Трамп заменил Г. Р. Макмастера Джоном Болтоном на должности советника по национальной безопасности, что «обеспокоило рынок в отношении Северной Кореи, поскольку Болтон считается более агрессивным военным ястребом», - сказал он.

Индекс доллара оставался под давлением в понедельник, потеряв 0,5% после снижения на прошлой неделе на 0,9%.



Тем не менее, рискованные настроения восстановились на сообщениях о том, что американские и китайские официальные лица проводят закулисные переговоры, направленные на предотвращение глобальной торговой войны.



«Прогресс в переговорах будет оптимистичным для доллара и медвежьим для золота, но если ситуация ухудшится, мы увидим дальнейшую слабость доллара и фондового рынка и рост золота», - сказал Эдвард Меир, независимый консультант по товарам в INTL FCStone.



На прошлой неделе золото показало рост почти на 3% на фоне угрозы надвигающейся торговой войны между США и Китаем.



Июльская платина выросла на 0,2% до $956,40 за унцию. Июньский палладий потерял 0,5% до $966,85 за унцию.



В понедельник доллар США ослабел против большинства своих конкурентов, но восстановился против японской иены, отскочив с 16-месячного минимума против азиатской валюты, так как опасения по поводу торговой войны между США и Китаем несколько снизились.

Индекс доллара США упал до 0,4% до 89,099 пункта.

Тем не менее, иена потеряла поддержку против доллара до ¥105,44.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 27 марта повысился на 17,08 коп. и составил 57,1747 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 1,19 коп., на торгах понедельника потерял 3,89 коп., оказавшись на уровне 26,3044 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 марта с уровней предыдущего закрытия 26,26/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,26/26,30, а спустя 25 минут, сохранив тренд, оказался уже на отметке 26,28/26,32 UAH/USD. Осторожность игроков удерживала цену СКВ на этой отметке до 11.06 Киева, когда появившиеся на межбанке системные игроки приподняли курс доллара к 26,29/26,33 UAH/USD. Спустя 10 минут, на 11.16, спред долларовых цен на межбанке сузился до 26,31/26,33 UAH/USD, а на рынке установилось динамичное равновесие спроса и предложения, которое удерживало котировки «американца» на этой отметке до 12.30, когда близость перерыва на обед немного понизила градус торговой активности, и курс доллара начал расширять маржу. Вначале до 26,30/26,33, а спустя полчаса, на 13.07, до 26,29/26,33 UAH/USD.



После обеденного перерыва, около 13.50 доллар потерял в цене, просев к 26,28/26,32 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 15.00 Киева, в очередной раз сузив спред за счет роста бидов: 26,29/26,32 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,29/26,32 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 26 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3044 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3044 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.09 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 марта, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу с изрядным опозданием во времени Казначейство произвело выплату компенсации НДС экспортерам в размере 2,7 млрд. грн. Ввиду позднего времени эта сумма не отразилась на пятничных торгах межбанка, перенеся свое влияние на понедельник. Воздействие было привычным: получив гривню, экспортеры прекратили продавать СКВ на межбанке ради нацвалюты, в которой сейчас была нужда из-за сезона квартальных платежей и роста текущих расходов. Отсутствие предложения СКВ «перекосило» рынок в сторону спроса.



Во-вторых, как известно, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа, оказывая давление на межбанк.



В-третьих, поскольку с 20 марта безналичный доллар упал в цене по средневзвешенному курсу с 26,4360 до 26,2536 UAH/USD, игроки продолжали приобретать СКВ.



О заметном расширении гривневой ликвидности свидетельствует рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 383,8 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн. Тренд поддержало снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 марта заметно на $34,0 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, экспортеры, получив гривню от Казначейства, перестали продавать СКВ на межбанке.



Во-вторых, ставший более отчетливым (если в пятницу доллар вырос на 1,19 коп., нынче его «привес» составил 3,89 коп.) «бычий» тренд рынка безналичного доллара не способствовал ликвидности.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (в дебюте новой недели безотносительно тренда, рынок очень редко радует игроков оборотами).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 23 марта, в понедельник, 26-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $186,6 млн. к отметке $171,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $161,0 млн. к $127,0 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



Торги 26 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая в большинстве случаев заключалась в постепенном повышении действующих цен наличного «американца» в ответ на сдержанное подорожание безналичного «американца» на торгах валютного межбанка.



«Сдержанность» роста цен наличного доллара стала следствием двух обстоятельств.



Во-первых, у наличного рынка, как известно, весьма ограниченный гривневый ресурс, который дополняется жестким «ограничителем» в виде отказа клиентов приобретать СКВ по запредельным ценам.



Во-вторых, полагаю, субъектов рынка наличных «смутил» давно не случавшийся феномен: цена наличного доллара оказалась ниже котировок безналичного «американца».



За исключением наличного рынка Днепра, где цены «американца» финишировали уровнями открытия, в остальных вышеперечисленных центрах валютообменного бизнеса в течение понедельника наличный доллар прибавил в цене, отвечая на «ненавязчивое» преобладание клиентского спроса в ответ на подорожание безналичного «американца» на межбанке.



На рынках всех без исключения перечисленных населенных пунктов торги понедельника завершились итоговым равновесием покупок и продаж. Однако, лишь Днепр, Киев и Харьков могли рапортовать о росте оборотов по сравнению. С предыдущей сессией.



В течение 26 марта позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр), либо прибавила 5,0-13,0 коп. Предложение либо не изменилось (Днепр), либо выросло на 2,0-9,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «американца» потеряли 1,0-3,0 коп., офера наличного доллара понизились на 1,0-3,0 коп.



Как и накануне, общим для наличных рынков вышеперечисленных населенных пунктов стало завершение сессии 26-го в итоговом равновесии покупок и продаж, которое, впрочем, лишь некоторым рынкам позволило рапортовать о прогрессе на участке ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 26 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,20/26,27 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня дисконтированием (вопреки «бычьему» тренду рынка «зеленого» безнала на межбанке) действующих цен.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизили обе позиции в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18/26,26 UAH/USD, евро – 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.



Итоговое равновесие спроса и предложение привело розничный и мелкооптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «четверку с плюсом» и улучившей показатели пятницы.



В течение понедельника биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли по 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,20/26,27 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продад. До полудня этот баланс приходилось поддерживать дисконтированием цен, акцентировав снижение в бидах.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизили обе позиции в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18/26,26 UAH/USD, евро – 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.



Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и улучившей показатели пятницы.



На протяжении 26 марта биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием 23 марта биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 марта уровнями 32,50/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне десятикопеечного роста оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 26 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой в большинстве случаев (за исключением рынка Днепра), требовалось аккуратно поднимать действующие цены, отвечая на «нетвердое» доминирование спроса из-за сдержанного «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до пребывавшего в течение понедельника в состоянии роста евро, динамика которое заметно прибавила на американской сессии форекса после 16.00 Киева.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2373 к отметке $1,2440 констатировав внутридневное его повышение на заметные 67 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли этот «привес», действуя осторожно, поскольку львиная доля его состоялась уже после 16.00 Киева, когда наши рынки готовились к финишу.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2365, пара евро-доллар до 10.00 Киева не покидала рамки довольно широкого диапазона $1,2365-1,2380, инициировав с указанного часа на европейской сессии форекса динамичное ралли, вначале поднявшее пару по состоянию на 12.30 в пределы коридора $1,2400-1,2412, где она пребывала до 16.00 Киева, а с указанного часа новый этап роста «забросил» пару евро-доллар в диапазон $1,2440-1,2450, который евро не покидал до 20.35 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Характеризуя торговый день для американской валюты, думается, уместно сравнить его с конвейером, на протяжении которого «американцу» по мере развития событий, поочередно доставалось от наиболее «активных» в конкретное время валют.

Скажем, на азиатской сессии форекса доллар теснила иена, на европейской в игру вступили британский фунт и евро.



По состоянию на 08.35 Киева курс доллара к иене рос до ¥104,99 за доллар со ¥104,74 на предыдущем закрытии, при этом в пятницу показатель достигал минимума с ноября 2016 года в ¥104,63 за доллар, а в начале прошлой недели курс находился возле отметки около ¥106 за доллар.



Курс евро к доллару поднимался до $1,2369 за евро с $1,2352 на предыдущих торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 89,43 пункта.



Доллар оказался под давлением к иене после того, как в минувший четверг президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках которого в США планируется введение импортных пошлин на продукцию из Китая.



В свою очередь, министерство коммерции Китая объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий.



В то время, как США и КНР враждуют по вопросам торговли..., немногие участники рынка хотят покупать доллар. Сейчас на рынке доминирует типичная безрисковая торговля.

Курс фунт/доллар вырос 26 марта на европейской сессии форекса с уровня $1,4144 до $1,4232, максимальной отметки за последние почти два месяца. Согласно сообщению агентства Moody's, достигнутое между ЕС и Великобританией соглашение о переходном периоде уменьшает вероятность сценария «жесткого» выхода.



Глава МВФ Лагард заявила, что еврозона должна готовиться к новому кризису. Лагард отметила, что положительный платежный баланс Германии чересчур велик, и настало время его сбалансировать увеличением объема инвестиций. Поэтому Кристин Лагард заявила о намерении создать антикризисный фонд в еврозоне, лоббируя единую евровалюту, которая после этого ускорила свой рост относительно доллара.

Глава Бундесбанка Вайдманн заявил 26-го, что ожидания повышения уровня основных процентных ставок в еврозоне середине 2019 года не выглядят нереалистичными. ЕЦБ в ближайшее время начнет нормализацию кредитно-денежной политики.



Однако настоящим именинником на рынке forex нынче был британский фунт. На нем и остановимся подробнее.



Курс фунта стерлингов поднимается к доллару в понедельник на фоне сообщений о том, что в случае, если парламент Великобритании не одобрит законопроект о выходе страны из ЕС (Brexit), то он должен будет быть возвращен на обсуждение министрами в Брюссель.



К 16.00 Киева курс фунта стерлингов к доллару поднимается до $1,4208 с $1,4131 за фунт на предыдущем закрытии, хотя ранее была протестирована отметка $1,4233.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,36%, до 89,16 пункта.



Британия планирует покинуть ЕС весной 2019 года. Ранее в марте представитель ЕС по вопросам Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье, сообщил, что стороны согласовали значительную часть условий будущего соглашения: о правах граждан страны и союза, которые затронуты Brexit, о финансовых обязательствах страны перед союзом после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде в отношениях Евросоюза и Соединенного Королевства с момента Brexit до 31 декабря 2020 года.



Новости о том, что Лейбористская партия внесет поправки в законопроект о Brexit, которые устранят возможность жесткого Brexit, позитивно влияют на фунт.



Премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно заявляла, что выход ее страны из блока без какого-либо соглашения с ЕС будет лучше, чем принятие «неприемлемых условий соглашения.



Стороны спорят об условиях доступа королевства к единому рынку ЕС. Парламентарии обеих палат, однако, выступают против «жесткого» Brexit, то есть выхода Великобритании без полноценного торгового соглашения.



Конструктивные новости относительно Brexit, сильный отчет по рынку труда и более сильные, чем ожидалось, розничные продажи, заставляют фунт дорожать.



Рынок уверен, что Банк Англии будет повышать ставки в мае. Стерлинг был второй самой сильной валютой, показав рост на 1,35% (после роста канадского доллара на 1,55%). Стерлинг растет в течение трех недель подряд.



Однако «спад опасений по поводу эскалации торговой войны на этой неделе и стабилизация на рынке акций могут привести к росту пары фунт-доллар к максимумам $1,4250-1,4300 на положительных новостях о Brexit. В действительности, мы рассматриваем фунт как относительный опережающий показатель G10 в ближайшей перспективе на фоне позитивной переоценки краткосрочных экономических и политических рисков Великобритании.



Итак, американский доллар на мировом валютном рынке пребывает под давлением.



Из-за роста протекционизма в торговой политике США и Китая инвесторы обратили внимание на валюту фондирования, которая де-факто стала валютой убежищем. С технической точки зрения индекс USDX держит путь к нижней границе «боковика»,

который, по сути, начал формироваться с начала этого года.



Американская валюта продолжает планомерно двигаться вниз. В начале украинской сессии индекс доллара обновил месячный минимум и сейчас пытается отскочить от данного уровня, теряя 0,25% около отметки 89,2 пунктов.



Основными негативными факторами, оказывающими давление на доллар, по-прежнему остаются частые перестановки в администрации президента США, а также опасения по поводу возможного начала глобальной торговой войны. На этом фоне европейская валюта переписала двухнедельную вершину, приблизившись к важному сопротивлению.



К 20.40 Киева пара евро-доллар торгуется в границах диапазона $1,2440-1,2450, повышаясь на 0,42%.



Таким образом, 26 марта пара евро-доллар показала еще один импульс роста, от открытия на $1.2365 поднялась на фигуру вверх, до $1,2450. Пара протестировала сопротивление, сформированное 8 марта, тогда евро-доллар отскочил вниз от $1,2450 на заседании ЕЦБ.



Пояснения «баксопада» в новостных лентах нас не очень устраивают.



Понятно, что рынок на прошлой неделе в очередной раз проигнорировал повышение ставки ФРС, но удивляет, что доллар падает перед крупной серией размещений Казначейства США, обычно такого не происходит. В понедельник аукцион на $30 млрд. по 2-летним нотам, во вторник аукцион на $35 млрд. по 5-летним нотам, в среду аукцион на $29 млрд. по 7-летним нотам.



И это без учета крупных размещений векселей в понедельник и вторник. Мы все-таки предполагаем, что уровень $1,2450 устоит, и пара евро-доллар пойдет к нижней границе диапазона $1,220-1,252.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,50/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 26 марта ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему с закрытия пятницы на 10,0 коп. спросу и повысившемуся на 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 марта по спросу и по предложению не изменились.



Понедельничная сессия валютного межбанка в секторе доллара прошла в напряженном противостоянии двух оппонирующих друг другу факторов. С одной стороны в команде «зеленых быков» была заметно выросшая гривневая ликвидность в виде 2,7 млрд. грн. компенсации НДС Казначейством, которые не успели принять участие в пятничной сессии, с другой, рынок ценных бумаг ожидал размещение очередной порции ОВГЗ, намеченного на вторник и связанного с этим мероприятием ростом спроса на гривню.



Меж тем, как оказалось, ограниченность поступления валюты экспортной выручки из-за рубежа, характерная для дебюта новой недели, сыграла решающую роль в превосходстве «зеленых быков» на межбанке в этот понедельник.



Мы склонны считать эту победу недолговечной и, скорее всего, уже на следующей сессии межбанка перевес может оказаться на стороне «медведей» ввиду роста притока СКВ из-за рубежа и вследствие мероприятия Минфина на рынке казенных ценных бумаг. Иначе говоря, вышеупомянутой компенсации НДС может не хватить на все предполагаемые расходы получателей, включая квартальные платежи в Казну, выплату жалованья сотрудникам и т.п.

Кстати, вряд ли ожидающаяся двухмиллиардная порция компенсации НДС агроэкспортерам подобно пятничному «вбросу» гривни сектору ГМК, будет способна сколь-нибудь заметно обвалить курс нашей нацвалюты.



Курсовая динамика наличного рынка в этот понедельник в большинстве регионов страны продемонстрировала следование тамошних настроений клиентов в кильватере межбанка.

У нас нет оснований считать, что на ближайших сессиях межбанка и наличного рынка в этой «связке» что-нибудь радикально изменится.



Обе ветки валютного рынка будут до конца марта более-менее спокойными. С тем, чтобы в дебюте апреля начать «волноваться» с началом очередного сезона репатриации дивидендов «варягами».



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 52 539,2 млн. грн. к отметке 49 958,6 млн. грн., здесь наметилось сжатие гривневой ликвидности. Реализовалось наше предположение о том, что гривнеизобилие от щедрот Казначейства, в пятницу компенсировавшего НДС на сумму 2,7 млрд. грн., быстро было «переварено» рынком и текущим потреблением. Нынче «похудение» гривневого «навеса» создает определенные риски для курса доллара на торгах межбанка.



Несмотря на вышеозначенные признаки сжатия гривневой ликвидности, к 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на отметке 26,31/26,34 UAH/USD.



Спустя 5 минут, на 10.15 котировки доллара на межбанке сделали еще шаг наверх: 26,32/26,35 UAH/USD в сопровождении низкой ликвидности состоявшихся на моменте сделок.



Резвость «зеленых быков» на ранней сессии межбанка, сопровождаемая низкими оборотами, вызвала закономерное сомнение в «серьезности намерений» играющих на повышение спекулянтов. Складывалось впечатление, что это «шалости» экспортеров, превентивно поднимающих цены перед последующими продажами СКВ.



Вскорости, на 10.30 «текучка» межбанка, констатировавшая появление на рынке продавцов, уронивших цену «американца» до 26,30/26,33 UAH/USD, подтвердила наши подозрения.



К 10.46 тренд на снижение курса безналичного «американца» сохранился – его цена упала стараниями продаж экспортеров к 26,28/26,31 UAH/USD.



Около 11.04, реагируя на появление на рынке системных игроков, котировки безналичного доллара заметно сузили спред: 26,285/26,305 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.



К 11.22 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,285/26,305 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».



Дополуденная попытка экспортеров превентивно поднять действующую цену СКВ для последующих продаж по более высокому курсу сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, на которые указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.29 на помощь безналичному доллару подоспели спасатели – возобновившиеся покупки «американца» приподняли его цену до 26,30/26,33 UAH/USD.



Около 12.16 Киева котировки доллара на межбанке немного понизились (26,30/26,32 UAH/USD), сохраняя баланс спроса и предложения «американца». Для сохранения тренда не хватает «энтузиазма» «зеленых быков» и гривни.



Наконец, около 12.58 Киева в сопровождении консолидировавшихся у отметки 26,30/26,32 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 26 марта по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 26 марта по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысился до отметки $1,2448, поднявшись до $1,2453 на закрытии азиатской сессии форекса и снова заметно повысившись до $1,2471 на открытии волатильных торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

27 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 27 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 27 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 11.40 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении

действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня - 26,15-18/26,20-24 UAH/USD, евро - 32,50-55/32,65-70 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли розничными партиями в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,18/26,24 UAH/USD, евро - 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,454/0,460 UAH/RUB.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,16/26,30 UAH/USD, евро – 32,38/32,75 UAH/EUR, рубль 0,453/0,461 UAH/RUB, Киев опт 26,20/26,26 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,20/26,26 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,15/26,28 UAH/USD, евро – 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,18/26,27 UAH/USD, розница – 26,13/26,30 UAH/USD; Запорожье – 26,18/26,23 UAH/USD; евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,454/0,460 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена на золото во вторник утром снижается, давление на показатель оказывает ослабление геополитического напряжения, связанного с опасностью торговой войны между США и Китаем.Курс иены к доллару снижается во вторник утром на фоне сообщений о переговорах Китая и США о недопущении торговой войны, что возвращает инвесторам оптимизм и вкус к рисковым активам.Фьючерсы на золото выросли четвертую сессию подряд в понедельник, показав самое высокое закрытие за пять недель, поскольку инвесторы обратили внимание на напряженность в торговле между США и Китаем и их влияние на доллар США и фондовый рынок.В понедельник доллар США ослабел против большинства своих конкурентов, но восстановился против японской иены, отскочив с 16-месячного минимума против азиатской валюты, так как опасения по поводу торговой войны между США и Китаем несколько снизились.Индекс доллара США упал до 0,4% до 89,099 пункта.Тем не менее, иена потеряла поддержку против доллара до ¥105,44.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3044 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 26 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.09 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 29 марта, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, в пятницу с изрядным опозданием во времени Казначейство произвело выплату компенсации НДС экспортерам в размере 2,7 млрд. грн. Ввиду позднего времени эта сумма не отразилась на пятничных торгах межбанка, перенеся свое влияние на понедельник. Воздействие было привычным: получив гривню, экспортеры прекратили продавать СКВ на межбанке ради нацвалюты, в которой сейчас была нужда из-за сезона квартальных платежей и роста текущих расходов. Отсутствие предложения СКВ «перекосило» рынок в сторону спроса.Во-вторых, как известно, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа, оказывая давление на межбанк.В-третьих, поскольку с 20 марта безналичный доллар упал в цене по средневзвешенному курсу с 26,4360 до 26,2536 UAH/USD, игроки продолжали приобретать СКВ.О заметном расширении гривневой ликвидности свидетельствует рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 383,8 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн. Тренд поддержало снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 марта заметно на $34,0 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, экспортеры, получив гривню от Казначейства, перестали продавать СКВ на межбанке.Во-вторых, ставший более отчетливым (если в пятницу доллар вырос на 1,19 коп., нынче его «привес» составил 3,89 коп.) «бычий» тренд рынка безналичного доллара не способствовал ликвидности.В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (в дебюте новой недели безотносительно тренда, рынок очень редко радует игроков оборотами).Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 23 марта, в понедельник, 26-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $186,6 млн. к отметке $171,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $161,0 млн. к $127,0 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.Торги 26 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, которая в большинстве случаев заключалась в постепенном повышении действующих цен наличного «американца» в ответ на сдержанное подорожание безналичного «американца» на торгах валютного межбанка.«Сдержанность» роста цен наличного доллара стала следствием двух обстоятельств.Во-первых, у наличного рынка, как известно, весьма ограниченный гривневый ресурс, который дополняется жестким «ограничителем» в виде отказа клиентов приобретать СКВ по запредельным ценам.Во-вторых, полагаю, субъектов рынка наличных «смутил» давно не случавшийся феномен: цена наличного доллара оказалась ниже котировок безналичного «американца».За исключением наличного рынка Днепра, где цены «американца» финишировали уровнями открытия, в остальных вышеперечисленных центрах валютообменного бизнеса в течение понедельника наличный доллар прибавил в цене, отвечая на «ненавязчивое» преобладание клиентского спроса в ответ на подорожание безналичного «американца» на межбанке.На рынках всех без исключения перечисленных населенных пунктов торги понедельника завершились итоговым равновесием покупок и продаж. Однако, лишь Днепр, Киев и Харьков могли рапортовать о росте оборотов по сравнению. С предыдущей сессией.В течение 26 марта позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр), либо прибавила 5,0-13,0 коп. Предложение либо не изменилось (Днепр), либо выросло на 2,0-9,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «американца» потеряли 1,0-3,0 коп., офера наличного доллара понизились на 1,0-3,0 коп.Как и накануне, общим для наличных рынков вышеперечисленных населенных пунктов стало завершение сессии 26-го в итоговом равновесии покупок и продаж, которое, впрочем, лишь некоторым рынкам позволило рапортовать о прогрессе на участке ликвидности.Впрочем, по порядку.Торги 26 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,20/26,27 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня дисконтированием (вопреки «бычьему» тренду рынка «зеленого» безнала на межбанке) действующих цен.Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизили обе позиции в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18/26,26 UAH/USD, евро – 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.Итоговое равновесие спроса и предложение привело розничный и мелкооптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «четверку с плюсом» и улучившей показатели пятницы.В течение понедельника биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли по 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,20/26,27 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продад. До полудня этот баланс приходилось поддерживать дисконтированием цен, акцентировав снижение в бидах.Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизили обе позиции в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18/26,26 UAH/USD, евро – 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и улучившей показатели пятницы.На протяжении 26 марта биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.По сравнению с закрытием 23 марта биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 марта уровнями 32,50/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне десятикопеечного роста оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 26 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой в большинстве случаев (за исключением рынка Днепра), требовалось аккуратно поднимать действующие цены, отвечая на «нетвердое» доминирование спроса из-за сдержанного «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до пребывавшего в течение понедельника в состоянии роста евро, динамика которое заметно прибавила на американской сессии форекса после 16.00 Киева.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,50/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной прибавки оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 26 марта ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему с закрытия пятницы на 10,0 коп. спросу и повысившемуся на 15,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 марта по спросу и по предложению не изменились.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 52 539,2 млн. грн. к отметке 49 958,6 млн. грн., здесь наметилось сжатие гривневой ликвидности. Реализовалось наше предположение о том, что гривнеизобилие от щедрот Казначейства, в пятницу компенсировавшего НДС на сумму 2,7 млрд. грн., быстро было «переварено» рынком и текущим потреблением. Нынче «похудение» гривневого «навеса» создает определенные риски для курса доллара на торгах межбанка.Несмотря на вышеозначенные признаки сжатия гривневой ликвидности, к 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на отметке 26,31/26,34 UAH/USD.Спустя 5 минут, на 10.15 котировки доллара на межбанке сделали еще шаг наверх: 26,32/26,35 UAH/USD в сопровождении низкой ликвидности состоявшихся на моменте сделок.Резвость «зеленых быков» на ранней сессии межбанка, сопровождаемая низкими оборотами, вызвала закономерное сомнение в «серьезности намерений» играющих на повышение спекулянтов. Складывалось впечатление, что это «шалости» экспортеров, превентивно поднимающих цены перед последующими продажами СКВ.Вскорости, на 10.30 «текучка» межбанка, констатировавшая появление на рынке продавцов, уронивших цену «американца» до 26,30/26,33 UAH/USD, подтвердила наши подозрения.К 10.46 тренд на снижение курса безналичного «американца» сохранился – его цена упала стараниями продаж экспортеров к 26,28/26,31 UAH/USD.Около 11.04, реагируя на появление на рынке системных игроков, котировки безналичного доллара заметно сузили спред: 26,285/26,305 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.К 11.22 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,285/26,305 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».Дополуденная попытка экспортеров превентивно поднять действующую цену СКВ для последующих продаж по более высокому курсу сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, на которые указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.К 11.29 на помощь безналичному доллару подоспели спасатели – возобновившиеся покупки «американца» приподняли его цену до 26,30/26,33 UAH/USD.Около 12.16 Киева котировки доллара на межбанке немного понизились (26,30/26,32 UAH/USD), сохраняя баланс спроса и предложения «американца». Для сохранения тренда не хватает «энтузиазма» «зеленых быков» и гривни.Наконец, около 12.58 Киева в сопровождении консолидировавшихся у отметки 26,30/26,32 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с открытием 26 марта по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 26 марта по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысился до отметки $1,2448, поднявшись до $1,2453 на закрытии азиатской сессии форекса и снова заметно повысившись до $1,2471 на открытии волатильных торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром27 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 27 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 27 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.К 11.40 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижениидействующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня - 26,15-18/26,20-24 UAH/USD, евро - 32,50-55/32,65-70 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли розничными партиями в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,18/26,24 UAH/USD, евро - 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,454/0,460 UAH/RUB.Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,16/26,30 UAH/USD, евро – 32,38/32,75 UAH/EUR, рубль 0,453/0,461 UAH/RUB, Киев опт 26,20/26,26 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,20/26,26 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,15/26,28 UAH/USD, евро – 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,18/26,27 UAH/USD, розница – 26,13/26,30 UAH/USD; Запорожье – 26,18/26,23 UAH/USD; евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,454/0,460 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62659 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3741 раз. Подякували: 7084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 26.03.18

дядя Caша » Пон 26 бер, 2018 12:15 0 74

дядя Caша Пон 26 бер, 2018 12:15 Итоги: Валюта 23.03.18

дядя Caша » П'ят 23 бер, 2018 13:08 0 242

дядя Caша П'ят 23 бер, 2018 13:08 Итоги: Валюта 22.03.18

дядя Caша » Чет 22 бер, 2018 13:29 0 152

дядя Caша Чет 22 бер, 2018 13:29 реклама