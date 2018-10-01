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Finance.ua: Як безпечно
купувати на OLX

Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:34

Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

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І чому для розрахунків краще використовувати картку Приватбанку
Я - давній і активний користувач сервісу оголошень OLX. Використовую його як для купівлі-продажу потрібних-непотрібних речей, і як інструмент продажів для свого невеликого бізнесу. Але популярний ресурс давно став місцем промислу для шахраїв. Нещодавно і я став жертвою одного з них. У цій статті я розповім, які помилки при цьому допустив, як можна захиститися від шахраїв від OLX, і, найголовніше - як зміг повернути свої гроші.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:57

спасибо за статью!
britva00862
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:02

Так то да,но даже нормальные продавцы должны брать предоплату хотя б за почту!а то в итоге потом покупатель или не приходит на почту или не заберёт товар,а продавец свои бабки просто так отдает!А почта не дешёвая.
alinavlas70
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