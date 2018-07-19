Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

5375414104519649 не кидайте сюда денег. Светлана О. - мошенница продает любые товары в ОЛХ. Я ей скинул 150 грн за доставку и она сразу удаляет чат. Не ведитесь на это. Заяву накатал и в Монобанк иду разбираться. Друг сказал, что ей счет заблокирует.
Саренко Александр Викторович 096 850 68 54 из Кривого Рога - очень хитрый и подлый человек . Если что - то у Вас покупает - предоплату делать не спешит. Товар заказывает ссылаясь что он совестный человек а далее просто начинает Вас водить за нос типа оно немного не такое как он себе представлял ( хотя перед этим обещал что 100 % заберет по предоставленых фото и если соответствует все ) . Далее он торгуется жестко понимая что назад посылку Вам возвращать невыгодно и цену смешную просто предлагает . В итоге я пошел на его условие , назад не было возвращать, это было бы в хороший минус . Сам же он если что - то продает - обязательно обманет . Человеку отправил игровую приставку сгоревшую и на половину пустую внутри ! Как видите люди от этого человека только потери несут (!) Самое интересное что говорить он умеет красиво , строит из себя интеллигента , совестного человека ,- но сам слова не держит , это все иллюзия , гнилой он человек . Никому не желаю иметь дела с ним . Ни в коем случае ничего у него не покупайте и не продавайте ибо пожалели люди уже не раз !
0950745822, Укрсоцбанк 5174749900480923, Коренко Виталий Сергеевич Перечислила ему деньги, после этого он пропал, тел. отключил, написала с другого аккаунта, туда тоже отправил номер карты для предоплаты. Мошенник ОЛХ, OLX
Прошу допомоги. Мною було перераховано на рахунок продавця за товар кошти через приват 24 в сумі 500 грн., потім виявилось що попав на шахраїв, рахунок відкритий в банку Vietnam. Звернувся в кіберполіцію. Як скасувати переведення коштів? Можливо хтось був у такій ситуації.
AGK написав:Прошу допомоги. Мною було перераховано на рахунок продавця за товар кошти через приват 24 в сумі 500 грн., потім виявилось що попав на шахраїв, рахунок відкритий в банку Vietnam. Звернувся в кіберполіцію. Як скасувати переведення коштів? Можливо хтось був у такій ситуації.
Тільки поліція, але малоймовірно, що когось знайдуть. Якщо купівля на OLX, то з 2018 року діє OLX-доставка, 100% спосіб, щоб не попасти на такий вид шахрайства.
Фотограф купил дрон на OLX, а продавец сам забрал его с «Нова пошта», прикинувшись покупателем
Киевский фотограф Ефрем Лукацкий нашел на OLX дрон по хорошей цене. Заказал его, но получить не смог: устройство забрали в том же отделении, откуда его и отправляли. А спустя пару дней опять выставили на продажу. Редакция AIN.UA поговорила с фотографом и рассказывает о новом виде мошенничества.
2 марта 2020 года Ефрем Лукацкий зашел на OLX и случайно увидел объявление о продаже б/у дрона DJI Mavic Pro 2 по хорошей цене — 13 500 грн. Объявление только появилось, и фотограф решил купить устройство, пока его не забрал кто-то еще.
Ефрем связался с продавцом, тот объяснил дешевизну дрона тем, что срочно нужны деньги, и предложил оформить товар с помощью «OLX Доставка». Дрон продавался в Кропивницком, доставку оформили на киевское отделение «Нова пошта» №31. Покупатель получил уведомление с OLX о том, что заказ оформлен успешно и отправляется на «Нова пошта» в Киев.
Уведомление о заказе пришло ему и в приложение «Нова пошта»: на его фамилию и адрес будет доставка из Кропивницкого, будет в Киеве примерно 4 марта.
«Я немного волнуюсь, жду, когда доставят дрон. И вечером 2 марта мне почему-то захотелось проверить, как там моя посылка», — рассказывает он.
Но когда он открыл приложение почты, оказалось, что его посылку получили буквально через 20 минут после того, как оформили — все в том же кропивницком отделении №17.
Покупатель позвонил в «ПриватБанк» и там ему подтвердили, что деньги списаны. Около 1:00 ночи 3 марта он позвонил в колл-центр «Нова пошта», чтобы прояснить ситуацию.
«Оператор рассказал, что посылку действительно сначала отправили на Киев, но забрали в том же отделении через 20 минут Ефремом Лукацким, то есть мной», — рассказывает фотограф. В поддержке «Нова пошта» посоветовали пойти в отделение, написать заявление о компенсации.
С утра 3 марта фотограф пошел в киевское отделение «Нова пошта», оформил такое заявление. Оператор распечатала ему документ о том, что действительно дрон был получен там же, где его оформляли для отправки, а в поле «Получатель» была указана фамилия Лукацкий.
Как такое могло случиться?
«Как я понимаю, продавец отправил дрон в отделении, и через 20 минут зашел другой человек, представился мной, совершил переадресацию и забрал посылку. И с моей карты сразу сняли деньги», — предполагает фотограф.
Покупатель обратился и в «Нова пошта», и в OLX, чтобы разобраться в ситуации. В «Нова пошта» выплатили ему компенсацию за посылку.
Но история на этом не кончилась: спустя пару дней этот же дрон опять выставили на продажу (на данный момент объявление уже недоступно):
«Никогда еще не слышал о таком виде мошенничества. И хотел бы предупредить тех, кто покупает что-то в интернете. Эту проблему можно было бы решить, если “Нова пошта” запретила бы переадресацию для товаров с OLХ», — говорит Лукацкий.