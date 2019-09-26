Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

5168757405889744 карточка мошенников. Соглашаются на наложный платёж, только предоплата 50 грн, вроде как страховка что вы точно заберёте товар на нп . Как только переведите деньги, они удаляют свою страницу на олх
+380973612377 Калина Сергей Александрович. Мошенник. Покупали видеокарту на ОЛХ. Отправил даже наложкой. Но когда проверили дома работоспособность карты, оказалось что вообще не та, что заявлена. Плюс документы липовые.
5168 7422 2887 7340 Демченко Андрій Олександрович кинув на 6000 гривень.
На початку грудня у фейсбук я побачив рекламу телеграм магазину електроніки за низькими цінами, я зв'язався з продавцем, він надав мені номер картки та ПІБ для переказу. В середу 4 грудня я переказав йому 6тис. гривень, він сказав що в п'ятницю зранку надішле трек-номер. Я написав йому чи він ще не відправив, а він (оскільки це телеграм) очистив весь діалог, заблокував на каналі і зробив його приватним. На момент вступу там було близько 8320підписників. в п'ятницю лише один він. Все це дуже хитро сплановано тому що в нього не було постійного посилання на канал, лише інвайт лінк, який генерується. Скріншотів я навіть не встиг зробити, лише один з його оголошення, також маю фото, яке він скинув - на ньому папірець з моїм прізвищем на коробці з телефоном, так він засвідчив що в нього справді є цей телефон. В підсумку, в мене є квитанція про переказ, я звернувся в приватбанк, вони зафіксували випадок шахрайства за номером його кредитки і запропонували звернутися в поліцію. В кіберполіції розводять руками.
Ви звертались до Киберполу на сайті, чи в відділенні?
anonim666 написав:а він (оскільки це телеграм) очистив весь діалог,
Цілком Ваша недбалість, бо ОЛХ попереджує, що спілкуватись треба тільки на ОЛХ
n_balashova написав:Новий вид мошенничества на OLX - доставка, прислали левую страницу ОЛХ доставки, и требовали слить данные с карточки... пипец!!!
М-да, до отправки по ОЛХ доставки продавец денех не получает, он их получит только после принятия товара покупателем. -------- А для расчетов по интернет-сделкам я имею цифровую или виртуальную карту, на которой всегда 1 гривна
Доброго времени суток ! Вот вы так красиво расписали - зачитаешься. Какие не порядочные продавцы и какие порядочные покупатели. Как хорошо, что есть ОЛХ-ДОСТАВКА. А если живёшь в селе и НП нет ? Как тогда ? Если такие как вы слёзно просят наложенным платежом вышлите, а потом за посылкой не приходят. Пока посылка дойдёт - или передумали, или нет денег заплатить за пересылку. У меня за время карантина 2020 (8-9 мес) уже 20 (!) возвратов ! И все просили наложкой, точь-в-точь ваши слова. Что они боятся, что уже несколько раз оплачивали и посылку не получили. Как быть мне ? Нравится или не нравится больше никому и ничего без оплаты не отправляю. Когда отправляешь человеку даром вещи, а он за посылкой не приходит ! Как это называется ? Свинством это называется. А потом приходится возвращать. 7.11.2020 пришла забрать очередной возврат - а мне насчитали 76 грн за 1 посылку. А у меня их 3 (!). Пришлось от посылок отказаться. Я не миллионер оплачивать покатушки. Так что наложкой я уже наигрались. Теперь только отправка после полной оплаты. Иначе никак. Кому надо - тот купит. Всем удачи в продаже и покупке. И чтоб было поменьше негативного опыта.