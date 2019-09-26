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Finance.ua: Як безпечно
купувати на OLX

Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:57

Re: Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

Zochan написав:GALeon,
Zochan написав:Якщо купівля на OLX, то з 2018 року діє OLX-доставка, 100% спосіб, щоб не попасти [b]на такий вид шахрайства[b].

Йшлося про шахрайство з предоплатою на карту.
За моїм посиланням - шахрайство якраз з олх-доставкою
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:52

GALeon жесть, остается только наложка, правда я думаю НП после такого случая гайки подзакрутит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:15

5168757405889744 карточка мошенников. Соглашаются на наложный платёж, только предоплата 50 грн, вроде как страховка что вы точно заберёте товар на нп . Как только переведите деньги, они удаляют свою страницу на олх
dasha_tat31
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 16:30

+380973612377 Калина Сергей Александрович. Мошенник. Покупали видеокарту на ОЛХ. Отправил даже наложкой. Но когда проверили дома работоспособность карты, оказалось что вообще не та, что заявлена. Плюс документы липовые.
ms_katerina
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 10:49

5168 7422 2887 7340
Демченко Андрій Олександрович кинув на 6000 гривень.

На початку грудня у фейсбук я побачив рекламу телеграм магазину електроніки за низькими цінами, я зв'язався з продавцем, він надав мені номер картки та ПІБ для переказу. В середу 4 грудня я переказав йому 6тис. гривень, він сказав що в п'ятницю зранку надішле трек-номер. Я написав йому чи він ще не відправив, а він (оскільки це телеграм) очистив весь діалог, заблокував на каналі і зробив його приватним. На момент вступу там було близько 8320підписників. в п'ятницю лише один він. Все це дуже хитро сплановано тому що в нього не було постійного посилання на канал, лише інвайт лінк, який генерується. Скріншотів я навіть не встиг зробити, лише один з його оголошення, також маю фото, яке він скинув - на ньому папірець з моїм прізвищем на коробці з телефоном, так він засвідчив що в нього справді є цей телефон. В підсумку, в мене є квитанція про переказ, я звернувся в приватбанк, вони зафіксували випадок шахрайства за номером його кредитки і запропонували звернутися в поліцію. В кіберполіції розводять руками.
anonim666
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:18

Новий вид мошенничества на OLX - доставка, прислали левую страницу ОЛХ доставки, и требовали слить данные с карточки... пипец!!!
все готово, проверьте https://olx.ua-dostavka.online/get/?id=601444431
n_balashova
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:20

Re: Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

  anonim666 написав:В кіберполіції розводять руками
Ви звертались до Киберполу на сайті, чи в відділенні?
  anonim666 написав:а він (оскільки це телеграм) очистив весь діалог,
Цілком Ваша недбалість, бо ОЛХ попереджує, що спілкуватись треба тільки на ОЛХ
  n_balashova написав:Новий вид мошенничества на OLX - доставка, прислали левую страницу ОЛХ доставки, и требовали слить данные с карточки... пипец!!!
М-да, до отправки по ОЛХ доставки продавец денех не получает, он их получит только после принятия товара покупателем.
--------
А для расчетов по интернет-сделкам я имею цифровую или виртуальную карту, на которой всегда 1 гривна :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:10

Доброго времени суток ! Вот вы так красиво расписали - зачитаешься.
Какие не порядочные продавцы и какие порядочные покупатели.
Как хорошо, что есть ОЛХ-ДОСТАВКА. А если живёшь в селе и НП нет ?
Как тогда ? Если такие как вы слёзно просят наложенным платежом вышлите, а потом за посылкой не приходят. Пока посылка дойдёт - или передумали, или нет денег заплатить за пересылку.
У меня за время карантина 2020 (8-9 мес) уже 20 (!) возвратов !
И все просили наложкой, точь-в-точь ваши слова.
Что они боятся, что уже несколько раз оплачивали и посылку не получили. Как быть мне ?
Нравится или не нравится больше никому и ничего без оплаты не отправляю. Когда отправляешь человеку даром вещи, а он за посылкой не приходит ! Как это называется ?
Свинством это называется. А потом приходится возвращать.
7.11.2020 пришла забрать очередной возврат - а мне насчитали 76 грн за 1 посылку. А у меня их 3 (!). Пришлось от посылок отказаться.
Я не миллионер оплачивать покатушки.
Так что наложкой я уже наигрались.
Теперь только отправка после полной оплаты.
Иначе никак. Кому надо - тот купит.
Всем удачи в продаже и покупке.
И чтоб было поменьше негативного опыта.
khanchuk444
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 07:59

  khanchuk444 написав:Теперь только отправка после полной оплаты.
Иначе никак. Кому надо - тот купит

Смешно )
mustbe
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