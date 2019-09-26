Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

Додано: Сер 18 лис, 2020 00:10

Доброго времени суток ! Вот вы так красиво расписали - зачитаешься.

Какие не порядочные продавцы и какие порядочные покупатели.

Как хорошо, что есть ОЛХ-ДОСТАВКА. А если живёшь в селе и НП нет ?

Как тогда ? Если такие как вы слёзно просят наложенным платежом вышлите, а потом за посылкой не приходят. Пока посылка дойдёт - или передумали, или нет денег заплатить за пересылку.

У меня за время карантина 2020 (8-9 мес) уже 20 (!) возвратов !

И все просили наложкой, точь-в-точь ваши слова.

Что они боятся, что уже несколько раз оплачивали и посылку не получили. Как быть мне ?

Нравится или не нравится больше никому и ничего без оплаты не отправляю. Когда отправляешь человеку даром вещи, а он за посылкой не приходит ! Как это называется ?

Свинством это называется. А потом приходится возвращать.

7.11.2020 пришла забрать очередной возврат - а мне насчитали 76 грн за 1 посылку. А у меня их 3 (!). Пришлось от посылок отказаться.

Я не миллионер оплачивать покатушки.

Так что наложкой я уже наигрались.

Теперь только отправка после полной оплаты.

Иначе никак. Кому надо - тот купит.

Всем удачи в продаже и покупке.

И чтоб было поменьше негативного опыта.