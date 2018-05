Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 08 тра, 2018 12:09 Итоги: Валюта 08.05.18



По состоянию на 09.00 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,8, или на 0,13%, до $1312,6 за унцию.



Стоимость июльского фьючерса на серебро - росла на 0,03%, до $16,49 за унцию.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 92,83 пункта.



По словам старшего рыночного аналитика Think Markets UK Наима Аслама, рост курса доллара и удешевление золота вызваны заявлениями ряда членов ФРС о том, что они настроены на более агрессивное повышение процентной ставки, несмотря на умеренность официальной позиции Федрезерва.



По мнению эксперта, регулятор может повысить ставку уже в следующем месяце, и падение уровня безработицы в США еще больше подкрепило эти ожидания, несмотря на незначительный рост заработной платы в стране. В прошлую пятницу Минтруда США сообщило, что безработица в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года.



Позднее на этой неделе рынок ожидает статистику по инфляции в США, которая служит одним из основных ориентиров для ФРС при принятии решения по ставке.



Как прогнозируют эксперты, показатель в апреле в годовом выражении составил 2,5%, а в месячном - 0,3%.



Потребительские цены в США в марте выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%.



Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс доллара США к евро стабилен утром во вторник, иена укрепляется относительно всех 10 основных мировых валют на фоне повышения спроса на активы «тихой гавани» в ожидании решения американского президента Дональда Трампа по Ирану.



Курс евро к доллару находится на уровне $1,1926 по сравнению с $1,1922 на закрытие предыдущей сессии.



Индекс USDX, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,1%. Накануне индикатор поднялся до максимального уровня с конца декабря.



Курс доллара к иене опустился в ходе торгов до ¥108,96 против ¥109,09 накануне, пара евро-иена торгуется на уровне ¥129,95 по сравнению с ¥130,07 на закрытие предыдущей сессии.



Внимание рынка направлено на решение американского президента Дональда Трампа относительно соглашения по ядерной программе Ирана.



Д.Трамп сообщил на своей странице в Twitter в понедельник, что намерен огласить решение относительно соглашения по ядерной программе Ирана во вторник в 14:00 по местному времени (21.00 Киева). Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая.



«Текущая среда благоприятна для иены», - таково мнение аналитика Shinkin Asset Management Co. в Токио Юана Като.



Фьючерсы на золото закончили торги в понедельник со скромным снижением, так как доллар коснулся самого высокого уровня за последние месяцы, а финансовые рынки оценивают рост цен на нефть и его возможное влияние на планы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.



По итогам торгов на СОМЕХ июньское золото упало на 60 центов, или менее 0,1%, до $1 144,10 за унцию. Цены на прошлой неделе упали примерно до двухмесячного минимума.



Индекс доллара США USDX увеличился почти на 0,2% до 92,714 пунктов в понедельник, достигнув своего самого высокого уровня с конца декабря.



«В последние недели сила доллара была самой стойкой проблемой для золота», - сказал Питер Грант, вице-президент Zaner Precious Metals. - «Желтый металл продемонстрировал умеренность в течение последних нескольких сессий, удерживая на прошлой неделе минимум $1300,67, даже когда индекс доллара установил новые 4-месячные максимумы».



Доллар вырос, а золото снизилось на фоне выступлений чиновников ФРС, что они открыто настроены на более агрессивное действие процентных ставок, даже если официальной линией ФРС является медленный подход к изменению политики свободных денег, - сказал Наим Аслам, главный аналитик рынка Think Markets. - Финансовые рынки, как правило, полагают, что ФРС может повысить ставки уже в следующем месяце и падение уровня безработицы еще больше подогрело этот аргумент.



«Эти факторы ведут к ралли доллара, которое снижает цену золота.



Хедж-фонды и управляющие денежными средствами урезали свою длинную позицию, и если эта тенденция сохранится, вполне вероятно, что мы можем увидеть падение цен на золото ниже уровня в $1300», - сказал Аслам.



Июльское серебро упало почти на 0,2% до $16,495 за унцию.



Июльская платина выросла на 0,3% до $913,30 за унцию, а июньский палладий прибавил 0,5% до $962,10 за унцию.



Доллар США продолжил расти в понедельник, достигнув наивысшего уровня более чем за четыре месяца, поскольку инвесторы оценивали, что данные за прошлую неделю по рынку труда и продолжающийся рост цен на нефть могут означать для денежно-кредитной политики.



Индекс доллара США USDX вырос на 0,2% до 92,762 пунктов, достигнув своего самого высокого уровня с конца декабря.



Евро упал до $1,1920 с $1,1963 в пятницу вечером в Нью-Йорке, ранее коснувшись своего самого низкого уровня с конца декабря.



Британский фунт, тем временем, немного вырос до $1,3558 против $1,3532.



Японская иена слабо усилилась, пара USDJPY торговалась на ¥109,04 по сравнению с ¥109,12 в пятницу.



Канадский доллар и мексиканское песо были слабыми в понедельник, так как еще один раунд переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле начинается в Вашингтоне. Канада, США и Мексика, три члена торгового пакта, как ожидается, в принципе заключат сделку в этом месяце.



Один доллар США вечером понедельника торговался на C$1,2892 по сравнению с C$1,2847, а песо было на уровне 19,4804 против 19,2666 песо в прошлую пятницу.



«Участники рынка понимают, что недавнее увеличение цен на сырьевые товары и, возможно, дальнейший рост цен в свете конфликта между США и Ираном в отношении ядерной сделки, должно будет отразиться на инфляции в США», - сказал Константинос Антис, руководитель ADS Securities. - «Более высокая внутренняя инфляция будет именно тем, что необходимо ФРС, чтобы склониться к 3 дополнительным повышениям ставок в 2018 году. Кроме того, ожидается, что более жесткие условия на рынке труда, как видно из данных в пятницу, также приведут к росту заработной платы в среднесрочной перспективе. Более высокие цены на энергоносители и более сильный рост заработной платы - это почти «дорожка с односторонним движением» к более высокой инфляции, которая не оставила бы никакого выбора для ФРС, кроме повышения ставок более агрессивно, что объясняет, почему доллар остается на восходящей траектории».



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 08 мая повысился на 29,18 коп. и составил 63,0066 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в пятницу относительно доллара 11,40 коп., на торгах понедельника укрепился на 1,53 коп., оказавшись на уровне 26,2902 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 мая с уровней предыдущего закрытия 26,210/26,245 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.13 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,30/26,34, а спустя 30 минут, сохранив темп роста, доллар повысился к 26,32/26,35 UAH/USD.



С 11.00 рынок доллара на межбанке сменил тренд, инициировав снижение, оказавшись на уровне 26,27/26,29 UAH/USD, который не покидал по сути до полудня, продемонстрировав около 12.00 очевидное замедление коррекции и консолидировавшись на отметке 26,26/26,28 UAH/USD. Очевидцы уверяют, что заморозка цен «американца» на этой цифре 12.45 Киева – следствие выхода на рынок НБУ, анонимно скупавшего СКВ с платформы Matching.



Очевидно в указанный час регулятор ушел на обед, поскольку цена СКВ возобновила снижение, упав до 26,255/26,275 UAH/USD. На этой цифре межбанк и его участники ушли на обеденный перерыв около 13.13, а цена доллара оставалась действующей до 13.40, пролонгировав с этого часа снижение до 26,250/26,275, а спустя 1,5 часа, с 15.20 Киева единичными продажами «американец» поэтапно уронили к 26,23/26,26 UAH/USD в течение часа.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,23/26,26 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 07 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2902 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,33% с 28,0672 UAH/USD до 26,2902 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 мая, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, регулятор заблаговременно принял необходимые меры, чтобы на торгах 07-го не терять СКВ из резервов на долларовые интервенции.

Прежде всего, регулятор в пятницу разместил изрядный (на 40,427 млрд. грн.), объем своих депозитных сертификатов, среди которых были двухнедельные на сумму 24,608 млрд. грн.). НБУ повторил свою операцию в субботу, продав «короткие» депосертификаты overnight на 20 073 млн. грн., причем расчеты по ним должны состояться 07-го, внося свою лепту в понижательный тренд гривневой ликвидности.

Последнее подтвердилось падение объема остатков в нацвалюте с пятницы по понедельник с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 40 488,9 млн. грн., минимального значения индикатора с 09 февраля текущего года.



Во-вторых, несмотря на рабочую субботу, НБУ отменил торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты 04-го в этот день, избежав заметного обострения дефицита СКВ на торгах понедельника и обеспечив появление на них части экспортной выручки, упавшей на счета экспортеров 04-го.



В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами приказал долго жить, убрав с рынка заметную часть покупателей СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 мая повысились на $18,4 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным. Если в пятницу СКВ укрепилась на 11,40 коп., нынче ее потери составили 1,53 коп.



Во-вторых, «медвежий» тренд» рынка, как известно, увеличивает обороты.



В-третьих, в отличие от пятничной сессии, 07-го регулятор, предположительно, принимал участие в торгах, внося свою лепту в общий рост ликвидности.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 04 мая, в понедельник, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $227,4 млн. к отметке $234,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $185,0 млн. к $203,4 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) частью продемонстрировал 07 мая относительную курсовую стабильность (Одесса, Крыжополь), частью вырос, двигаясь в противоположную сторону «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала (Харьков, Киев, Днепр). Последнее, полагаю, в значительной степени «проистекало» из желание дилеров «неформального» наличного рынка стимулировать клиентский «принос».



Рынок Запорожья, на котором в течение понедельника с небольшим перерывом на обед доминировал клиентский «принос», констатировал внутридневное снижение курса пары доллар-гривня.



Нелишне указать на очевидную завышенность цен пары евро-гривня, которая противоречила не самым лучшим временам для пары евро-доллар мирового рынка forex. Полагаю, причиной дороговизны наличного евро стала его общеизвестная нехватка «в степях Украины».



По итоговой ликвидности понедельничной сессии наличного «неформального» рынка также наблюдался «разнобой». Если в Днепре, Одессе и в Харькове местные дилеры констатировали рост оборотов, столичные валютчики, их коллеги из столицы, Запорожья и Крыжополя были вынуждены признать регресс на этом участке.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0 коп. (Запорожье), либо не претерпела изменений (Днепр Одесса, Крыжополь), либо прибавила 2,0-4,0 коп. (Киев, Харьков). Офера наличного доллара 07-го либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо прибавили 1,0-2,0 коп. (Киев, Харьков, Днепр).



По сравнению с закрытием субботы биды наличного «неформального» «американца» выросли на 2,0-3,0 коп., офера либо не изменились (Запорожье, Харьков), либо стали выше на 1,0-3,0 коп.



Вышеупомянутое «разнообразие» настроения, курсовой динамики и оборотов наличного рынка в разных населенных пунктах страны, по всей видимости, стало следствием отличия в состоянии гривневой ликвидности на местных рынках.



Впрочем, по порядку.



Торги 07 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,08/26,14 UAH/USD, евро – 31,35/31,50 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий, ограничившись расширением спреда «за счет» роста оферов.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного растянули маржу, пойдя по пути столичных валютчиков и пытаясь «взять свое» за счет более широкого спреда: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,350/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам понедельника обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом», констатировали улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера выросли на 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием субботы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,08/26,14 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не нуждалось в поддержке ценовыми ревизиями.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют растянув спред, составили: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,35/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, пытаясь сохранить профит за счет маржи.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая также не требовала радикального вмешательства ценовым регулированием.



При этом итоговый баланс спрос/предложение сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «твердую четверку», констатировала улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 07 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера прибавили 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 05 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 мая уровнями 31,35/31,50 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность спроса на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием субботы биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера упали на 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 07 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. В течение понедельника это достигалось незначительным дисконтированием менее значимых оферов.



При этом стартовавшее в дебюте европейской сессии снижение пары евро-доллар, которое вылилось в обвал евро на вышедшей в США статистике с рынка труда около 16.00 Киева на мировом рынке forex было учтено нашими валютчиками, которые увидели динамичную коррекцию евро «в миру» после обеда.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1961 к отметке $1,1914, констатировав внутридневное его снижение на заметные 47 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневные изменения в паре доллар-гривня и вышеупомянутый дефицит наличного евро в Украине.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 07 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1955 пара евро-доллар до 06.30 Киева пыталась расти, сумев отметиться в указанный час ну локальном максимуме $1,1978.



Последовавшая засим коррекция поэтапно снижала курс главной валютной пары вплоть до внутридневного минимума $1,1897 по состоянию на 15.00 Киева.



Выбираясь из этого конфуза, пара евро-доллар инициировала «реабилитационное» ралли, которого хватило на отскок пары до $1,1933 по состоянию на 20.12 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро пополудни по Киеву делает попытки отойти от минимумов $1,1922, отчет Sentix доверия европейских инвесторов вышел на уровне 19,2.



Рост доллара ограничивает восстановление евро, так как трейдеры уже отреагировали на смешанный отчет по рынку труда США: рост занятости ниже прогнозов при рекордно низкой безработице, но рынок решил, что экономика США продолжает укрепляться и ФРС продолжит повышение ставок. Уровни поддержки лежат на $1,1911 и $1,1718. Уровни сопротивления: $1,1978; $1,2000; $1,2016; $1,2053.



Курс доллара к мировым валютам уверенно растет на европейской сессии рынка forex - индекс доллара USDX достиг максимальной отметки с конца декабря на надеждах активного роста процентной ставки в США.



По состоянию на 14.10 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1922 с $1,1961 за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до ¥109,28 за доллар со ¥109,12 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 92,82 пункта, что является максимальным уровнем с 28 декабря прошлого года.



Трейдеры надеются на дальнейшее ужесточение политики Федрезерва США. При этом, как сказала валютный стратег Commerzbank Эстер Райхельт, особую роль играет разница в процентной ставке США и других крупных мировых экономик.

«Дифференциация процентных ставок явно указывает на дальнейшее укрепление доллара», - прокомментировала Райхельт, отметив, что ЕЦБ и Банк Англии теперь не так склонны к повышению ставок, как прежде.



ФРС 2 мая ожидаемо сохранила ставку на текущем уровне в 1,5-1,75% годовых. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки. При этом ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне 0%, а ставка Банка Англии - на уровне 0,5% годовых.



Кроме того, инвесторы следят за событиями вокруг иранской ядерной сделки. По мнению опрошенных агентством аналитиков, усиление дипломатического противостояния может подавить рисковые настроения на рынке, что потенциально приведет к ослаблению доллара.



Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».



Пара евро-доллар вышла вниз из 3-месячного диапазона $1,2150-1,2550. Пара имеет шансы найти поддержку на отметке $1,19. Индикатор MACD показывает бычью дивергенцию. В случае, если пара задержится в районе $1,19-1,20, вероятен возврат к $1,22-1,23 перед возобновлением снижения.

Уровень поддержки – $1,19. Уровень сопротивления – $1,2150



Несмотря на не вполне однозначные данные по рынку труда США, которые были опубликованы в пятницу, рыночные игроки сохраняют интерес к покупке доллара на фоне подросших ожиданий в части более активных шагов по повышению ставки ФРС. На текущей неделе в фокусе площадок рынка forex будет статистика по инфляции в США (10 мая в 15.30 Киева), которая, как ожидается, продемонстрирует рост, и позволит доллару продолжить укрепление. В то же время неопределенность перспектив торговых отношений между США и КНР несколько ограничивает «зеленых быков». По итогам прошедших на минувшей неделе переговоров какого-либо прогресса достигнуто не было. При этом обе стороны подтвердили свою приверженность к продолжению переговорного процесса. Одновременно с этим европейские данные продолжают играть против евро. В частности вышедшие 07-го данные о промышленных заказах в Германии продемонстрировали неожиданное снижение (-0,9% в марте против ожиданий роста 0,5%). Профильные гуру устанавливают краткосрочные ориентиры по паре евро-доллар в диапазоне $1,19-1,20.



Евро продолжил падать по отношению к доллару и обновил минимум 2018 года, поскольку в поле зрения трейдеров неожиданно попали слабые экономические данные, резко контрастирующие с макроэкономическими показателями по США.



В начале американской торговой сессии единая валюта теряет позиции по всем направлениям. Пара евро-доллар около 15.00 Киева спускалась к отметке $1,1897, подешевев тем самым на 1,4% с начала мая. Сейчас, к 20.00 Киева, пара скорректировалась назад, в район отметки $1,1934, тем не менее, потери по итогам дня составляют 0,4% и давление продавцов все еще ощущается достаточно остро.



В кроссах с фунтом и иеной дела тоже идут не лучшим образом: евро-фунт – £0,8689 (-0,7%), евро-иена – ¥130,22 (-0,22%).



«Экономика еврозоны сбавляет темп, инфляция тоже оставляет желать лучшего. В сочетании с растущей доходностью в США это толкает пару евро-доллар вниз.



Слабая статистика нарастает как снежный ком. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что темпы роста экономики в еврозоне снизились до минимального уровня за последние 18 месяцев. А прогнозы на II квартал также рисуют мрачную картину: опубликованные в понедельник ожидания инвесторов упали к самым низким значениям более чем за год.



Немецкая статистика зафиксировала сокращение производственных заказов в марте – это очередная порция «медвежьих» данных по крупнейшей экономике региона.



Американская часть уравнения тоже давит на евро. Безработица в США упала до 3,9%, подстегнув ожидания еще двух или трех повышений ставки ФРС в этом году. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам показывает, что инвесторы закладывают в цену вероятность трех или четырех повышений на уровне 82,2% по сравнению с 68,4% месяцем ранее.



Спекулятивное позиционирование по евро подкрепляет «медвежью» картину. За неделю на первое мая чистая длинная позиция сократилась второй раз подряд до 120 568 контрактов. В середине апреля она достигала 151 476 – это максимальный уровень по меньшей мере с 1999 года.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,35/31,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной коррекции оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 07 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием субботы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившемуся с закрытия субботы спросу и потерявшему 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 мая по спросу и по предложению не изменились.



Национальный банк Украины своими двумя действиями обеспечил понедельничную смену тренда на рынке «зеленого» безнала с «бычьего» на «медвежий», постаравшись при этом пополнить свои резервы, предположительно, анонимно выкупая с межбанка доллар по технологии Matching.



Во-первых, несмотря на рабочую субботу, Институтская отменила торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты в этот день на фоне невосполнения этих потерь из-за выходных дней в странах Запада.



Во-вторых, дополнительно регулятор в два приема (в пятницу и в субботу) изъял с рынка изрядную порцию гривневой ликвидности, лиши спекулянтов , намеревавшихся было пролонгировать «бычий» тренд рынка безналичного доллара, гривневого «топлива».



В целом, представляется, регулятор своими действиями пытается «загнать» курс безналичного доллара в достаточно узкие рамки, с одной стороны ограничивая гривневый ресурс, с другой, удерживая курс «американца» от чрезмерного падения выкупами доллара с рынка по технологии Matching. Попутно НБУ решает стратегическую задачу перманентного пополнения своих резервов, необходимого в условиях туманных пока перспектив возобновления «отношений» с МВФ и грядущих астрономических выплат в рамках обслуживания внешнего долга.



Наличный рынок предпочел свой маршрут, обозначив сдержанное подорожание в паре доллар-гривня, которое, представляется, в большей степени вызвано проблемами с клиентским «приносом», заставившими дилеров-2неформалов» приподнимать более значимые биды, вослед за которыми растут и офера.



На ближайших торгах валютного межбанка очень вероятно вхождение рынка «зеленого» безнала в боковик и установления относительной стабильности из-за выросшего притока СКВ из-за рубежа, характерного для вторника.

10 мая существует возможность у нашего регулятора снова пополнить свои «закрома» на фоне попытки коррекции «американца» на межбанке в условиях отложенного за 09 мая предложения, оказавшего психологическое давление на курс доллара и ставшее реальностью 11-го.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 40 488,9 млн. грн. к отметке 38 893,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного продолжения ревальвационного процесса в гривне.



Рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара просели, оказавшись на отметке 26,19/26,24 UAH/USD.



К 10.30 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD по более значимым бидам. «Пока рано говорить о радикальной смене настроения»- предположил наш консультант.



Предчувствие его не обмануло – уже спустя 5 минут, на 10.35 Киева появившиеся продажи СКВ выровняли рынок безналичной пары доллар-гривня в баланс. Понизив ее цену до 26,20/26,23 UAH/USD.



По состоянию на 10.58 Киева сохранившееся равновесие покупок и продаж удержало цены на безналичный доллар на межбанке на прежнем уровне - 26,20/26,23 UAH/USD.



Дополуденная попытка роста долларовых цен на межбанке. Остановленная появившимися оферами СКВ сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывали выросшие с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,50/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта динамика пребывает в гармонии со снижением гривневых остатков на коррсчетах НБУ.



Сохранение тренда на сжатие гривневой ликвидности (закручивание монетарных гаек) стало следствием состоявшегося накануне размещение НБУ своих «коротких» (overnight) депозитных сертификатов на сумму 17 624 млрд. грн.



Меж тем, к 11.13 котировки доллара на межбанке , возобновив снижение, оказались на цифре 26,18/26,21 UAH/USD.



К 11.27 на межбанке очередная смена тренда – цена «американца» появившимися покупками (предположительно, не без участия регулятора) подскочила к 26,21/26,24 UAH/USD.



На 11.48 котировки безналичного доллара, снизив темп роста, консолидировались на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. Наш консультант склоняется к мысли, что в этой смене тренда с «медвежьего» на «бычий» больше «виноваты» нерезиденты. Во всяком случае, на это указывает активность их покупок.



К 12.24 на валютном межбанка остановка долларового отскока на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Установившаяся стабильность все-таки заставляет нас в большей степени «подозревать» регулятор, как главную «силу», остановившую коррекцию «американца» гривневыми интервенциями в рамках «технологии» Matching.



К 12.34 торговая активность на межбанке , по сути, сошла на нет на фоне несколько откатившегося в цене «американца» - 26,22/26,24 UAH/USD.



Наконец, около 12.49 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,22/26,24 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 мая с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 07 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 07 мая по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1922, повысившись до $1,1929 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1926 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,30/31,42 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 18,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 08 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,30/31,42 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 18,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 08 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о постоянстве действующих на местном рынке цен (26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,25/31,45 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Менять цены из-за вялотекущего равновесия спроса и предложения не было резона.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения на местном рынке (преобладание розничного «приноса») на фоне незначительного роста более значимых бидов в наличной паре доллар-гривня (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB) из-за перебоев в клиентском предложении СКВ.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились, «отвечая» на ситуативный рост «приноса» (26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,25/31,42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 08 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,146UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB, Киев опт 26,08/26,13 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,08/26,13 UAH/USD, евро (опт) 31,25/31,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,25/31,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,412 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,12 UAH/USD, розница – 26,05/26,15 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,414 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото дешевеет утром во вторник, в то время как доллар торгуется на максимумах с ноября-декабря прошлого года на сигналах от ФРС США о более активном подъеме ставки.Курс доллара США к евро стабилен утром во вторник, иена укрепляется относительно всех 10 основных мировых валют на фоне повышения спроса на активы «тихой гавани» в ожидании решения американского президента Дональда Трампа по Ирану.Фьючерсы на золото закончили торги в понедельник со скромным снижением, так как доллар коснулся самого высокого уровня за последние месяцы, а финансовые рынки оценивают рост цен на нефть и его возможное влияние на планы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Доллар США продолжил расти в понедельник, достигнув наивысшего уровня более чем за четыре месяца, поскольку инвесторы оценивали, что данные за прошлую неделю по рынку труда и продолжающийся рост цен на нефть могут означать для денежно-кредитной политики.Индекс доллара США USDX вырос на 0,2% до 92,762 пунктов, достигнув своего самого высокого уровня с конца декабря.Евро упал до $1,1920 с $1,1963 в пятницу вечером в Нью-Йорке, ранее коснувшись своего самого низкого уровня с конца декабря.Британский фунт, тем временем, немного вырос до $1,3558 против $1,3532.Японская иена слабо усилилась, пара USDJPY торговалась на ¥109,04 по сравнению с ¥109,12 в пятницу.Канадский доллар и мексиканское песо были слабыми в понедельник, так как еще один раунд переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле начинается в Вашингтоне. Канада, США и Мексика, три члена торгового пакта, как ожидается, в принципе заключат сделку в этом месяце.Один доллар США вечером понедельника торговался на C$1,2892 по сравнению с C$1,2847, а песо было на уровне 19,4804 против 19,2666 песо в прошлую пятницу.«Участники рынка понимают, что недавнее увеличение цен на сырьевые товары и, возможно, дальнейший рост цен в свете конфликта между США и Ираном в отношении ядерной сделки, должно будет отразиться на инфляции в США», - сказал Константинос Антис, руководитель ADS Securities. - «Более высокая внутренняя инфляция будет именно тем, что необходимо ФРС, чтобы склониться к 3 дополнительным повышениям ставок в 2018 году. Кроме того, ожидается, что более жесткие условия на рынке труда, как видно из данных в пятницу, также приведут к росту заработной платы в среднесрочной перспективе. Более высокие цены на энергоносители и более сильный рост заработной платы - это почти «дорожка с односторонним движением» к более высокой инфляции, которая не оставила бы никакого выбора для ФРС, кроме повышения ставок более агрессивно, что объясняет, почему доллар остается на восходящей траектории».С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,33% с 28,0672 UAH/USD до 26,2902 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 07 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 07 мая, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, регулятор заблаговременно принял необходимые меры, чтобы на торгах 07-го не терять СКВ из резервов на долларовые интервенции.Прежде всего, регулятор в пятницу разместил изрядный (на 40,427 млрд. грн.), объем своих депозитных сертификатов, среди которых были двухнедельные на сумму 24,608 млрд. грн.). НБУ повторил свою операцию в субботу, продав «короткие» депосертификаты overnight на 20 073 млн. грн., причем расчеты по ним должны состояться 07-го, внося свою лепту в понижательный тренд гривневой ликвидности.Последнее подтвердилось падение объема остатков в нацвалюте с пятницы по понедельник с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 40 488,9 млн. грн., минимального значения индикатора с 09 февраля текущего года.Во-вторых, несмотря на рабочую субботу, НБУ отменил торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты 04-го в этот день, избежав заметного обострения дефицита СКВ на торгах понедельника и обеспечив появление на них части экспортной выручки, упавшей на счета экспортеров 04-го.В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами приказал долго жить, убрав с рынка заметную часть покупателей СКВ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 мая повысились на $18,4 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным. Если в пятницу СКВ укрепилась на 11,40 коп., нынче ее потери составили 1,53 коп.Во-вторых, «медвежий» тренд» рынка, как известно, увеличивает обороты.В-третьих, в отличие от пятничной сессии, 07-го регулятор, предположительно, принимал участие в торгах, внося свою лепту в общий рост ликвидности.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 04 мая, в понедельник, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $227,4 млн. к отметке $234,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $185,0 млн. к $203,4 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) частью продемонстрировал 07 мая относительную курсовую стабильность (Одесса, Крыжополь), частью вырос, двигаясь в противоположную сторону «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала (Харьков, Киев, Днепр). Последнее, полагаю, в значительной степени «проистекало» из желание дилеров «неформального» наличного рынка стимулировать клиентский «принос».Рынок Запорожья, на котором в течение понедельника с небольшим перерывом на обед доминировал клиентский «принос», констатировал внутридневное снижение курса пары доллар-гривня.Нелишне указать на очевидную завышенность цен пары евро-гривня, которая противоречила не самым лучшим временам для пары евро-доллар мирового рынка forex. Полагаю, причиной дороговизны наличного евро стала его общеизвестная нехватка «в степях Украины».По итоговой ликвидности понедельничной сессии наличного «неформального» рынка также наблюдался «разнобой». Если в Днепре, Одессе и в Харькове местные дилеры констатировали рост оборотов, столичные валютчики, их коллеги из столицы, Запорожья и Крыжополя были вынуждены признать регресс на этом участке.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0 коп. (Запорожье), либо не претерпела изменений (Днепр Одесса, Крыжополь), либо прибавила 2,0-4,0 коп. (Киев, Харьков). Офера наличного доллара 07-го либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо прибавили 1,0-2,0 коп. (Киев, Харьков, Днепр).По сравнению с закрытием субботы биды наличного «неформального» «американца» выросли на 2,0-3,0 коп., офера либо не изменились (Запорожье, Харьков), либо стали выше на 1,0-3,0 коп.Вышеупомянутое «разнообразие» настроения, курсовой динамики и оборотов наличного рынка в разных населенных пунктах страны, по всей видимости, стало следствием отличия в состоянии гривневой ликвидности на местных рынках.Впрочем, по порядку.Торги 07 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,08/26,14 UAH/USD, евро – 31,35/31,50 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий, ограничившись расширением спреда «за счет» роста оферов.Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного растянули маржу, пойдя по пути столичных валютчиков и пытаясь «взять свое» за счет более широкого спреда: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,350/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам понедельника обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом», констатировали улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера выросли на 1,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием субботы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,08/26,14 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не нуждалось в поддержке ценовыми ревизиями.К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют растянув спред, составили: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,35/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, пытаясь сохранить профит за счет маржи.После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая также не требовала радикального вмешательства ценовым регулированием.При этом итоговый баланс спрос/предложение сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «твердую четверку», констатировала улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.На протяжении 07 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера прибавили 1,0 коп.По сравнению с закрытием 05 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 мая уровнями 31,35/31,50 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность спроса на фоне десятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием субботы биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера упали на 15,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 07 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. В течение понедельника это достигалось незначительным дисконтированием менее значимых оферов.При этом стартовавшее в дебюте европейской сессии снижение пары евро-доллар, которое вылилось в обвал евро на вышедшей в США статистике с рынка труда около 16.00 Киева на мировом рынке forex было учтено нашими валютчиками, которые увидели динамичную коррекцию евро «в миру» после обеда.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,35/31,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной коррекции оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 07 мая ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием субботы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившемуся с закрытия субботы спросу и потерявшему 15,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 мая по спросу и по предложению не изменились.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 40 488,9 млн. грн. к отметке 38 893,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного продолжения ревальвационного процесса в гривне.Рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара просели, оказавшись на отметке 26,19/26,24 UAH/USD.К 10.30 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD по более значимым бидам. «Пока рано говорить о радикальной смене настроения»- предположил наш консультант.Предчувствие его не обмануло – уже спустя 5 минут, на 10.35 Киева появившиеся продажи СКВ выровняли рынок безналичной пары доллар-гривня в баланс. Понизив ее цену до 26,20/26,23 UAH/USD.По состоянию на 10.58 Киева сохранившееся равновесие покупок и продаж удержало цены на безналичный доллар на межбанке на прежнем уровне - 26,20/26,23 UAH/USD.Дополуденная попытка роста долларовых цен на межбанке. Остановленная появившимися оферами СКВ сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывали выросшие с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,50/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Эта динамика пребывает в гармонии со снижением гривневых остатков на коррсчетах НБУ.Сохранение тренда на сжатие гривневой ликвидности (закручивание монетарных гаек) стало следствием состоявшегося накануне размещение НБУ своих «коротких» (overnight) депозитных сертификатов на сумму 17 624 млрд. грн.Меж тем, к 11.13 котировки доллара на межбанке , возобновив снижение, оказались на цифре 26,18/26,21 UAH/USD.К 11.27 на межбанке очередная смена тренда – цена «американца» появившимися покупками (предположительно, не без участия регулятора) подскочила к 26,21/26,24 UAH/USD.На 11.48 котировки безналичного доллара, снизив темп роста, консолидировались на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. Наш консультант склоняется к мысли, что в этой смене тренда с «медвежьего» на «бычий» больше «виноваты» нерезиденты. Во всяком случае, на это указывает активность их покупок.К 12.24 на валютном межбанка остановка долларового отскока на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Установившаяся стабильность все-таки заставляет нас в большей степени «подозревать» регулятор, как главную «силу», остановившую коррекцию «американца» гривневыми интервенциями в рамках «технологии» Matching.К 12.34 торговая активность на межбанке , по сути, сошла на нет на фоне несколько откатившегося в цене «американца» - 26,22/26,24 UAH/USD.Наконец, около 12.49 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,22/26,24 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 мая с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 07 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп. по предложению.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 07 мая по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1922, повысившись до $1,1929 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1926 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,30/31,42 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 18,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 08 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,30/31,42 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 18,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 08 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о постоянстве действующих на местном рынке цен (26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,25/31,45 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Менять цены из-за вялотекущего равновесия спроса и предложения не было резона.По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения на местном рынке (преобладание розничного «приноса») на фоне незначительного роста более значимых бидов в наличной паре доллар-гривня (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB) из-за перебоев в клиентском предложении СКВ.Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились, «отвечая» на ситуативный рост «приноса» (26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,25/31,42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 08 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,146UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB, Киев опт 26,08/26,13 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,08/26,13 UAH/USD, евро (опт) 31,25/31,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,25/31,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,412 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,12 UAH/USD, розница – 26,05/26,15 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,414 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

