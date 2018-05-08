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У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:54

  Faceless написав:
  Елена354 написав:И где такие зарплаты??? У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

Валить из такого городка, что тут сказать

А ребенка куда? И для переезда всегда нужны деньги. и так почти во всех городах кроме столицы и обл.центров.
Елена354
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:56

  Елена354 написав:
  Faceless написав:
  Елена354 написав:И где такие зарплаты??? У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

Валить из такого городка, что тут сказать

А ребенка куда? И для переезда всегда нужны деньги. и так почти во всех городах кроме столицы и обл.центров.

Готовых рецептов что делать вам никто не даст. Да, это незаурядная задача, никто не говорил, что будет просто. Но из тех, кого знаю, кто решился, выбрался, не жалеет никто.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:58

  Faceless написав:
  yanyura написав:Совет замечательный. Из серии
- Я не ем уже третий день!
- А вы заставьте себя есть!

Как я понимаю, у женщины есть в том городке какое-то, но СВОЁ жилье, ребенок где-то устроен (садик, родственники). Уехать в другой город, где есть работа, но нужно платить за съем квартиры (а чем больше зарплаты в городе, тем дороже съем), а кто пустит жить с маленьким ребенком, который может повредить обстановку, разрисовать стены, плакать, мешая соседям, а куда устроить ребенка на время своей работы, и пр., пр., пр...

Проще ответить - Вы сами ничего не хотите ничего менять в своей жизни!

Ожидаемая реакция.
Да, вполне очевидно, что там держит как минимум свое жилье.
И всегда можно найти еще 100500 отговорок про родных, знакомых, друзей, школу/садик и прочее.
Но это все не дает ответа "что делать". Если это депрессивный городок (а раз работы никакой - то так и есть) - то это уже давно, и еще очень долго ничего кардинально не изменится. Есть, конечно, вариант "открыть свое дело", но советы такого рода попахивают совсем неприкрытым цинизмом.
Думаете, я не был в таких городках? Валить оттуда, на самом деле - самый рациональный, и как ни странно - самый простой (несмотря на все вышеуказанные родственники/знакомые/друзья/школы/садики) способ что-то изменить, чем и пользуются те, кто реально решил что-то менять. Если же цель на самом деле лишний раз перечислить все преграды, проблемы и сложности и ждать у моря погоды - ну тогда лучше не мешать этому увлекательнейшему занятию.

депрессивный он только последние несколько лет. На переезд с ребенком (ребенка оставить некому), на свое дело нужны деньги. Замкнутый круг.
Елена354
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:08

[/quote]
Готовых рецептов что делать вам никто не даст. Да, это незаурядная задача, никто не говорил, что будет просто. Но из тех, кого знаю, кто решился, выбрался, не жалеет никто.[/quote]
Если переезжать, то в другую страну. Смысл менять шило на мыло. Пару лет назад и мой город не был депрессивным.
Елена354
 
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