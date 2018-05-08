У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...

Faceless написав:

yanyura написав: Совет замечательный. Из серии

- Я не ем уже третий день!

- А вы заставьте себя есть!



Как я понимаю, у женщины есть в том городке какое-то, но СВОЁ жилье, ребенок где-то устроен (садик, родственники). Уехать в другой город, где есть работа, но нужно платить за съем квартиры (а чем больше зарплаты в городе, тем дороже съем), а кто пустит жить с маленьким ребенком, который может повредить обстановку, разрисовать стены, плакать, мешая соседям, а куда устроить ребенка на время своей работы, и пр., пр., пр...



Проще ответить - Вы сами ничего не хотите ничего менять в своей жизни! Совет замечательный. Из серии- Я не ем уже третий день!- А вы заставьте себя есть!Как я понимаю, у женщины есть в том городке какое-то, но СВОЁ жилье, ребенок где-то устроен (садик, родственники). Уехать в другой город, где есть работа, но нужно платить за съем квартиры (а чем больше зарплаты в городе, тем дороже съем), а кто пустит жить с маленьким ребенком, который может повредить обстановку, разрисовать стены, плакать, мешая соседям, а куда устроить ребенка на время своей работы, и пр., пр., пр...Проще ответить - Вы сами ничего не хотите ничего менять в своей жизни!

Ожидаемая реакция.Да, вполне очевидно, что там держит как минимум свое жилье.И всегда можно найти еще 100500 отговорок про родных, знакомых, друзей, школу/садик и прочее.Но это все не дает ответа "что делать". Если это депрессивный городок (а раз работы никакой - то так и есть) - то это уже давно, и еще очень долго ничего кардинально не изменится. Есть, конечно, вариант "открыть свое дело", но советы такого рода попахивают совсем неприкрытым цинизмом.Думаете, я не был в таких городках? Валить оттуда, на самом деле - самый рациональный, и как ни странно - самый простой (несмотря на все вышеуказанные родственники/знакомые/друзья/школы/садики) способ что-то изменить, чем и пользуются те, кто реально решил что-то менять. Если же цель на самом деле лишний раз перечислить все преграды, проблемы и сложности и ждать у моря погоды - ну тогда лучше не мешать этому увлекательнейшему занятию.