RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аслунд: Україна може
отримати 8 мільярдів доларів

Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:03

Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

Дивися повний текст Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85197
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:04

"Новая программа от МВФ облегчит Украине доступ к финансированию объемом 8 миллиардов долларов, что позволит удерживать достаточно стабильный курс гривны в следующем году."
попередники были плохими потому-что удерживали курс грн и набирали кредиты, а теперешние предоставляют это как перемогу?
RomanTik
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 06.01.16
Подякував: 4853 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:31

Ну зачем вы лезите в тематику в которой не в дуб ногой? :-) нравятся папередники так голосуйте за них, они сейчас называются оппоблоком :-) приложите руку к созданию вашего и ваших детей «процветающего будущего»
dotster
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 18.10.09
Подякував: 24 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:35

А может и не получить
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6401
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4285 раз.
Подякували: 1495 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:14

  dotster написав:Ну зачем вы лезите в тематику в которой не в дуб ногой? :-) нравятся папередники так голосуйте за них, они сейчас называются оппоблоком :-) приложите руку к созданию вашего и ваших детей «процветающего будущего»

сначала научитесь грамотности, а потом говорите другим что им делать. Ок?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 06.01.16
Подякував: 4853 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:01

dotster
Ну если вы "в дуб ногой", то разъясните для тех, кто "не в дуб", что хорошего в кредитах и жизни в долг? Желательно только без идиотских аргументов типа "Вон у США вообще триллионы долгов и отлично живут. И мы значит тоже наберем долгов и так же отлично жить будем".
fokus
 
Повідомлень: 249
З нами з: 19.03.16
Подякував: 54 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus, Google Adsense [Bot], zРадио і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт 1, 2
R2 » Пон 22 жов, 2018 07:57
13 625
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 12:43
ruvex
Україна планує 10-річні євробонди в доларах
R2 » Пон 22 жов, 2018 13:36
3 91
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 10:04
cisukr
Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства... 1, 2, 3
R2 » Суб 20 жов, 2018 18:07
22 1095
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 жов, 2018 21:55
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62688)
23.10.2018 14:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.