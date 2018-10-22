Про це розповів аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.
Дивися повний текст Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 12:03
Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів.
Додано: Вів 23 жов, 2018 12:04
"Новая программа от МВФ облегчит Украине доступ к финансированию объемом 8 миллиардов долларов, что позволит удерживать достаточно стабильный курс гривны в следующем году."
попередники были плохими потому-что удерживали курс грн и набирали кредиты, а теперешние предоставляют это как перемогу?
Додано: Вів 23 жов, 2018 12:31
Ну зачем вы лезите в тематику в которой не в дуб ногой? :-) нравятся папередники так голосуйте за них, они сейчас называются оппоблоком :-) приложите руку к созданию вашего и ваших детей «процветающего будущего»
Додано: Вів 23 жов, 2018 12:35
А может и не получить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:14
сначала научитесь грамотности, а потом говорите другим что им делать. Ок?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Вів 23 жов, 2018 14:01
dotster
Ну если вы "в дуб ногой", то разъясните для тех, кто "не в дуб", что хорошего в кредитах и жизни в долг? Желательно только без идиотских аргументов типа "Вон у США вообще триллионы долгов и отлично живут. И мы значит тоже наберем долгов и так же отлично жить будем".
Додано: Вів 23 жов, 2018 14:42
Re: Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів
почему-то всплыла в памяти поговорка: "Обещать - не значит женится!". Краткая и неполная хроника:
1) 11 марта 2015 г. МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года
Подробности читайте на УНИАН:
2) В июле 2010 г. МВФ после нескольких месяцев напряженных переговоров с властями Украины одобрил стабилизационную кредитную программу stand-by на 10 миллиардов SDR (около 15,15 млрд долл.), которая была рассчитана на 2,5 года. Одновременно, был выделен первый транш на 1,89 млрд долл.
Подробности читайте на УНИАН:
Вопрос на засыпку: сколько из этих обещаний Украина вообще получила? (я даже боюсь спрашивать про часть доставшуюся украинской экономике)
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:24
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:32
нет ничего хорошего в погашении долгов. но если их не погашать, будет еще хуже
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 23 жов, 2018 17:25
нет, скорее шапито для myshapiton-ов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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