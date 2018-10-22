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Аслунд: Україна може
отримати 8 мільярдів доларів

Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:03

Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

Дивися повний текст Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:04

"Новая программа от МВФ облегчит Украине доступ к финансированию объемом 8 миллиардов долларов, что позволит удерживать достаточно стабильный курс гривны в следующем году."
попередники были плохими потому-что удерживали курс грн и набирали кредиты, а теперешние предоставляют это как перемогу?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:31

Ну зачем вы лезите в тематику в которой не в дуб ногой? :-) нравятся папередники так голосуйте за них, они сейчас называются оппоблоком :-) приложите руку к созданию вашего и ваших детей «процветающего будущего»
dotster
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:35

А может и не получить
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:14

  dotster написав:Ну зачем вы лезите в тематику в которой не в дуб ногой? :-) нравятся папередники так голосуйте за них, они сейчас называются оппоблоком :-) приложите руку к созданию вашего и ваших детей «процветающего будущего»

сначала научитесь грамотности, а потом говорите другим что им делать. Ок?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:01

dotster
Ну если вы "в дуб ногой", то разъясните для тех, кто "не в дуб", что хорошего в кредитах и жизни в долг? Желательно только без идиотских аргументов типа "Вон у США вообще триллионы долгов и отлично живут. И мы значит тоже наберем долгов и так же отлично жить будем".
fokus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:42

Re: Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів

  RomanTik написав:облегчит Украине доступ к финансированию объемом 8 миллиардов долларов
почему-то всплыла в памяти поговорка: "Обещать - не значит женится!". Краткая и неполная хроника:
1) 11 марта 2015 г. МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/105 ... marta.html
2) В июле 2010 г. МВФ после нескольких месяцев напряженных переговоров с властями Украины одобрил стабилизационную кредитную программу stand-by на 10 миллиардов SDR (около 15,15 млрд долл.), которая была рассчитана на 2,5 года. Одновременно, был выделен первый транш на 1,89 млрд долл.
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/105 ... 1-god.html

Вопрос на засыпку: сколько из этих обещаний Украина вообще получила? (я даже боюсь спрашивать про часть доставшуюся украинской экономике)
Radon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:24

А на манеже все одни и те же! Финанс.уа - Шапито для пенсионеров.

Разница между попЭрЭдныками и нынешними в том, что первые набирали НОВЫЕ кредиты, а нынешние берут кредиты для покрытия СТАРЫХ кредитов.

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myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:32

  fokus написав:dotster
Ну если вы "в дуб ногой", то разъясните для тех, кто "не в дуб", что хорошего в кредитах и жизни в долг? Желательно только без идиотских аргументов типа "Вон у США вообще триллионы долгов и отлично живут. И мы значит тоже наберем долгов и так же отлично жить будем".

нет ничего хорошего в погашении долгов. но если их не погашать, будет еще хуже
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:25

  myshapiton написав:А на манеже все одни и те же! Финанс.уа - Шапито для пенсионеров.

Разница между попЭрЭдныками и нынешними в том, что первые набирали НОВЫЕ кредиты, а нынешние берут кредиты для покрытия СТАРЫХ кредитов.

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нет, скорее шапито для myshapiton-ов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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