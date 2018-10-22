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Аслунд: Україна може
отримати 8 мільярдів доларів

Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:45

  myshapiton написав:А на манеже все одни и те же! Финанс.уа - Шапито для пенсионеров.

Разница между попЭрЭдныками и нынешними в том, что первые набирали НОВЫЕ кредиты, а нынешние берут кредиты для покрытия СТАРЫХ кредитов.

Зображення

https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... et-ukraina
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:58

  shapo написав:
  myshapiton написав:А на манеже все одни и те же! Финанс.уа - Шапито для пенсионеров.

Разница между попЭрЭдныками и нынешними в том, что первые набирали НОВЫЕ кредиты, а нынешние берут кредиты для покрытия СТАРЫХ кредитов.

Зображення

https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... et-ukraina


Никаких долгов никто не отдает, судя по картинке долги только накапливаются.
Ясен пень во всем виновата Юля, Вова Ульянов и Екатерина Вторая, да и князь Владимир под подозрением, ту ли религию выбрал.
А нынешние ребята не при чем, слишком тяжелую ношу они на себя взвалили.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:13

  trololo написав:
  fokus написав:dotster
Ну если вы "в дуб ногой", то разъясните для тех, кто "не в дуб", что хорошего в кредитах и жизни в долг? Желательно только без идиотских аргументов типа "Вон у США вообще триллионы долгов и отлично живут. И мы значит тоже наберем долгов и так же отлично жить будем".

нет ничего хорошего в погашении долгов. но если их не погашать, будет еще хуже


Хуже будет сразу и один раз. А потом попустит.
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