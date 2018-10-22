Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів

Додано: Сер 24 жов, 2018 07:11

Netme А им уже пофиг. Главное сорвать три шкуры по финалу и драть когти куда подальше, если успеют. Ну вот кто вменяемый прямо перед выборами будет тарифы на коммуналку повышать, или зубами держать курс, как попередники павосемь очень старались? Уже забыли все чем такие действия заканчиваются? С восьми в пять раз жахнула пружина вверх до сорока, потом немного откатили. А если сейчас в пять раз курс доллара жахнет что будет? Понятно, что финальная надежда у к корытоприближенных в последний раз пару миллиардов хапануть от МВФ и срыгнуть. Но там же тоже не дураки сидят, и прекрасно всё понимают, и именно поэтому на деребан денег уже не дают. Но как говорится, надежда баба крепкая и умирает последней. Поэтому будут до выборов выжимать всех до последней капли, щимить станут изо всех сил и по всем направлениям- в последний раз однако!