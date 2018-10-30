свежо предание да верится с трудом :
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Додано: Вів 30 жов, 2018 23:00
Re: Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів
Второй график никак не опровергает первый.
Во-первых, нужно смотреть не только внешний госдолг
Во-вторых, динамика самого размера долга не отображает динамики заимствований, ибо есть и погашения за тот же период.
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