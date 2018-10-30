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Аслунд: Україна може
отримати 8 мільярдів доларів

Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:00

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свежо предание да верится с трудом :
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Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:00

Re: Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів

Surfer написав:
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свежо предание да верится с трудом :
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Второй график никак не опровергает первый.
Во-первых, нужно смотреть не только внешний госдолг
Во-вторых, динамика самого размера долга не отображает динамики заимствований, ибо есть и погашения за тот же период.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:50

  Faceless написав:Во-вторых, динамика самого размера долга не отображает динамики заимствований, ибо есть и погашения за тот же период.


Петя, я тебе должен тысячу долларов, я тебе обещал отдать через год, то есть сегодня, давай будем считать, что я тебе отдал, а ты мне дашь еще тысячу долларов, и я буду иметь перед тобой с сегодняшнего дня новый долг в две тысячи долларов.
Я правильно понимаю динамику заимствований и погашений, раз по факту общая сумма по позиции растёт ?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:12

Re: Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів

freeze написав:
  Faceless написав:Во-вторых, динамика самого размера долга не отображает динамики заимствований, ибо есть и погашения за тот же период.


Петя, я тебе должен тысячу долларов, я тебе обещал отдать через год, то есть сегодня, давай будем считать, что я тебе отдал, а ты мне дашь еще тысячу долларов, и я буду иметь перед тобой с сегодняшнего дня новый долг в две тысячи долларов.
Я правильно понимаю динамику заимствований и погашений, раз по факту общая сумма по позиции растёт ?


Ну "будем считать, что отдал" не вполне верная интерпретация.
Есть погашения по графику, и одновременно - новые заимствования.
Если говорить о периоде президентства Януковича, то за этот период имеем и прирост внешнего госдолга, и прирост внутреннего, и одновременно снижение ЗВР с историческими максимального уровня в начале каденции до минимума под конец.

Потому и выходит, что графики друг другу не противоречат. Но опираться только на второй (величина внешнего госдолга) - скорее передёргиваеие и манипуляция.

Хотя я цифры из графиков не перепроверял.
Faceless
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