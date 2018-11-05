Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів

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Второй график никак не опровергает первый. Во-первых, нужно смотреть не только внешний госдолг Во-вторых, динамика самого размера долга не отображает динамики заимствований, ибо есть и погашения за тот же период.
Faceless написав:Во-вторых, динамика самого размера долга не отображает динамики заимствований, ибо есть и погашения за тот же период.
Петя, я тебе должен тысячу долларов, я тебе обещал отдать через год, то есть сегодня, давай будем считать, что я тебе отдал, а ты мне дашь еще тысячу долларов, и я буду иметь перед тобой с сегодняшнего дня новый долг в две тысячи долларов. Я правильно понимаю динамику заимствований и погашений, раз по факту общая сумма по позиции растёт ?
Faceless написав:Во-вторых, динамика самого размера долга не отображает динамики заимствований, ибо есть и погашения за тот же период.
Петя, я тебе должен тысячу долларов, я тебе обещал отдать через год, то есть сегодня, давай будем считать, что я тебе отдал, а ты мне дашь еще тысячу долларов, и я буду иметь перед тобой с сегодняшнего дня новый долг в две тысячи долларов. Я правильно понимаю динамику заимствований и погашений, раз по факту общая сумма по позиции растёт ?
Ну "будем считать, что отдал" не вполне верная интерпретация. Есть погашения по графику, и одновременно - новые заимствования. Если говорить о периоде президентства Януковича, то за этот период имеем и прирост внешнего госдолга, и прирост внутреннего, и одновременно снижение ЗВР с историческими максимального уровня в начале каденции до минимума под конец.
Потому и выходит, что графики друг другу не противоречат. Но опираться только на второй (величина внешнего госдолга) - скорее передёргиваеие и манипуляция.
Faceless написав:.............. Ну "будем считать, что отдал" не вполне верная интерпретация. Есть погашения по графику, и одновременно - новые заимствования. Если говорить о периоде президентства Януковича, то за этот период имеем и прирост внешнего госдолга, и прирост внутреннего, и одновременно снижение ЗВР с историческими максимального уровня в начале каденции до минимума под конец.
Потому и выходит, что графики друг другу не противоречат. Но опираться только на второй (величина внешнего госдолга) - скорее передёргиваеие и манипуляция.
Хотя я цифры из графиков не перепроверял.
Хотите сказать, что на этих диаграммах стоило бы учесть размер (изменения) ЗВР? Если так, то могу согласиться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
fokus написав:dotster Ну если вы "в дуб ногой", то разъясните для тех, кто "не в дуб", что хорошего в кредитах и жизни в долг? Желательно только без идиотских аргументов типа "Вон у США вообще триллионы долгов и отлично живут. И мы значит тоже наберем долгов и так же отлично жить будем".
нет ничего хорошего в погашении долгов. но если их не погашать, будет еще хуже
Хуже будет сразу и один раз. А потом попустит.
плохо вы историю знаете. в аргентине тоже так думали, закончилось голодными протестами на годы