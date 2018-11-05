Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів

Сколько Украина заняла у МВФ при Ющенко, Януковиче и Порошенко: инфографика

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) длится уже 22 года и включает шесть этапов. И если при Леониде Кучме страна практически не брала деньги у кредиторов, то больше всего средств было получено в последние годы, пишет "Слово и Дело".На первом этапе сотрудничество проходило в рамках программы МВФ "Механизм финансирования системных преобразований" (1994-1995 годы). Это был инструмент поддержки стран, осуществлявших переход от плановой экономики к свободному рынку. Украина пользовалась кредитной линией объемом $760 миллионов.Во время второго этапа (1995-1998 годы) Украина уже привлекла $1,9 млрд на стабилизацию экономической ситуации. Условия финансирования в этот период пересматривались несколько раз, однако в марте 1998 года МВФ прекратил программу, поскольку правительство не выполнило условия Фонда относительно показателя дефицита Бюджета и максимальных темпов роста денежной базы.На третьем этапе (1998-2002 годы) Украина привлекла $1,6 миллиардов. Правительству так и не удалось справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать налоговые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал МВФ. Были и другие нерешенные проблемы. Но Украина добилась изначальных целей программы. В 2001 году ВВП вырос на 9,1%, инфляция была на уровне 6,1%, а золотовалютных резервов хватало уже почти на 8 недель импорта.В 2008-2013 годах (пятый этап) программа расширенного финансирования предусматривала $16 миллиардов. Украина должна была решать вопрос дефицита Госбюджета, проблему цен на энергоносители и девальвировать гривню. На непопулярные меры правительство Николая Азарова идти не хотело, и Украина стремительными темпами начала наращивать государственный долг и тратить ЗВР. В целом в рамках этой программы Украина получила три транша общим объемом около $10,6 миллиардов.