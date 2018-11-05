Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів

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Второй график никак не опровергает первый. Во-первых, нужно смотреть не только внешний госдолг Во-вторых, динамика самого размера долга не отображает динамики заимствований, ибо есть и погашения за тот же период.
Faceless написав:Во-вторых, динамика самого размера долга не отображает динамики заимствований, ибо есть и погашения за тот же период.
Петя, я тебе должен тысячу долларов, я тебе обещал отдать через год, то есть сегодня, давай будем считать, что я тебе отдал, а ты мне дашь еще тысячу долларов, и я буду иметь перед тобой с сегодняшнего дня новый долг в две тысячи долларов. Я правильно понимаю динамику заимствований и погашений, раз по факту общая сумма по позиции растёт ?
Faceless написав:Во-вторых, динамика самого размера долга не отображает динамики заимствований, ибо есть и погашения за тот же период.
Петя, я тебе должен тысячу долларов, я тебе обещал отдать через год, то есть сегодня, давай будем считать, что я тебе отдал, а ты мне дашь еще тысячу долларов, и я буду иметь перед тобой с сегодняшнего дня новый долг в две тысячи долларов. Я правильно понимаю динамику заимствований и погашений, раз по факту общая сумма по позиции растёт ?
Ну "будем считать, что отдал" не вполне верная интерпретация. Есть погашения по графику, и одновременно - новые заимствования. Если говорить о периоде президентства Януковича, то за этот период имеем и прирост внешнего госдолга, и прирост внутреннего, и одновременно снижение ЗВР с историческими максимального уровня в начале каденции до минимума под конец.
Потому и выходит, что графики друг другу не противоречат. Но опираться только на второй (величина внешнего госдолга) - скорее передёргиваеие и манипуляция.
Faceless написав:.............. Ну "будем считать, что отдал" не вполне верная интерпретация. Есть погашения по графику, и одновременно - новые заимствования. Если говорить о периоде президентства Януковича, то за этот период имеем и прирост внешнего госдолга, и прирост внутреннего, и одновременно снижение ЗВР с историческими максимального уровня в начале каденции до минимума под конец.
Потому и выходит, что графики друг другу не противоречат. Но опираться только на второй (величина внешнего госдолга) - скорее передёргиваеие и манипуляция.
Хотя я цифры из графиков не перепроверял.
Хотите сказать, что на этих диаграммах стоило бы учесть размер (изменения) ЗВР? Если так, то могу согласиться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
fokus написав:dotster Ну если вы "в дуб ногой", то разъясните для тех, кто "не в дуб", что хорошего в кредитах и жизни в долг? Желательно только без идиотских аргументов типа "Вон у США вообще триллионы долгов и отлично живут. И мы значит тоже наберем долгов и так же отлично жить будем".
нет ничего хорошего в погашении долгов. но если их не погашать, будет еще хуже
Хуже будет сразу и один раз. А потом попустит.
плохо вы историю знаете. в аргентине тоже так думали, закончилось голодными протестами на годы
Основной манипуляцией порохоботской агитки является якобы 3,1 млрд нынешнего правительства.
По долгам есть такая информация , где нынешние как раз в рекордсменах :
Сколько Украина заняла у МВФ при Ющенко, Януковиче и Порошенко: инфографика
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) длится уже 22 года и включает шесть этапов. И если при Леониде Кучме страна практически не брала деньги у кредиторов, то больше всего средств было получено в последние годы, пишет "Слово и Дело".
На первом этапе сотрудничество проходило в рамках программы МВФ "Механизм финансирования системных преобразований" (1994-1995 годы). Это был инструмент поддержки стран, осуществлявших переход от плановой экономики к свободному рынку. Украина пользовалась кредитной линией объемом $760 миллионов.
Во время второго этапа (1995-1998 годы) Украина уже привлекла $1,9 млрд на стабилизацию экономической ситуации. Условия финансирования в этот период пересматривались несколько раз, однако в марте 1998 года МВФ прекратил программу, поскольку правительство не выполнило условия Фонда относительно показателя дефицита Бюджета и максимальных темпов роста денежной базы.
На третьем этапе (1998-2002 годы) Украина привлекла $1,6 миллиардов. Правительству так и не удалось справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать налоговые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал МВФ. Были и другие нерешенные проблемы. Но Украина добилась изначальных целей программы. В 2001 году ВВП вырос на 9,1%, инфляция была на уровне 6,1%, а золотовалютных резервов хватало уже почти на 8 недель импорта.
В ходе четвертого этапа сотрудничества (2002-2008 годы) Кабинет министров среди приемлемых форм дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ выбрал программу "Предупредительный стенд-бай". Однако в ходе этой программы сотрудничество свелось до уровня технической помощи, и реальных денег Украина не получала, чему в немалой степени способствовало экономическое восстановление, которое переживала наша страна в середине нулевых.
В 2008-2013 годах (пятый этап) программа расширенного финансирования предусматривала $16 миллиардов. Украина должна была решать вопрос дефицита Госбюджета, проблему цен на энергоносители и девальвировать гривню. На непопулярные меры правительство Николая Азарова идти не хотело, и Украина стремительными темпами начала наращивать государственный долг и тратить ЗВР. В целом в рамках этой программы Украина получила три транша общим объемом около $10,6 миллиардов.
На нынешнем этапе сотрудничества с МВФ программой расширенного финансирования предусмотрено порядка $17 миллиардов. К настоящему времени страна получила первый транш объемом $5 млрд, второй — $1,7 млрд и третий — $1 миллиард.
Нынешняя власть завела Украину в долги, не сопоставимые с долгами предыдущих правительств
Государственный долг Украины рос в течение 2005-2017 годов. Если при президентстве Ющенко он увеличился в 3,7 раза, то при Януковиче в 1,81 раза. При Порошенко он вырос в 3,3 раза (рис. 1).
Рис. 1. Динамика государственного прямого и гарантированного долга в течение 2005-2017 годов, по состоянию на начало периода, млрд. грн. (рассчитано по данным НБУ)
Однако если проанализировать относительные показатели, в частности соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП), то рост долгов в 2005-2009 годах происходил медленнее по сравнению с темпами повышения реальных доходов. Причиной тому стали эффективные антикризисные мероприятия правительств, возглавляемых Юлией Тимошенко. Повышение долговой нагрузки произошло лишь в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. В 2010-2016 годах мировая экономика продолжала расти, а украинская – увеличивать долги.
Снижение долговой нагрузки пришлось на 2005-2007 годы. После увеличения доли долга в ВВП в 2009-2010 годах, его значение до 2014 года стабилизировалось. Долг снова интенсивно увеличивался уже во время президентства Порошенко, когда государственные заемные средства массово выводились из страны в оффшорные резиденции на основе использования разнообразных инструментов отмывания бюджетных средств (рис. 2).
Рис. 2. Соотношение государственного прямого и гарантированного долга к валовому внутреннему продукту в течение 2004-2016 годов (рассчитано по данным НБУ)
За экспертными оценками, бюджетная коррупция ежегодно осваивает около 25-30% всех государственных средств, которые выделяются согласно бюджетной росписи. В абсолютном выражении эта сумма составляет около 150-200 млрд. грн., включая субсидии газовым олигархам через местные бюджеты.
Все это ложится на плечи обычных украинцев через непомерные налоги, завышенную стоимость коммунальных услуг и обесценивание национальной денежной единицы, поскольку инфляция является главным инструментом действующей власти в Украине, влияющим на деловую активность. Эмитированные средства сразу попадают к распорядителям бюджетных средств, которые их направляют на валютный и товарный рынки, когда цены еще остаются старыми. Новая денежная масса начинает толкать цены в гору и в конечном итоге основными жертвами неконтролируемой эмиссии стают рядовые граждане.
Экономическая политика правительств Яценюка и Гройсмана по набору регуляторных инструментов ничем не отличается от политики правительства Азарова, в частности не сформирован инструментарий антимонопольного регулирования тарифной политики естественных монополий, что привело к необоснованному росту тарифов на услуги систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения.
Не запущен механизм регулирования транфертного ценообразования, который предупреждал бы внутрикорпоративный демпинг и расширил бы базу взыскания прямых и косвенных налогов в финансовые фонды страны. Децентрализация носит декларативный характер, а ее приоритеты определяются близостью региональных бизнес-элит к высшему политическому истеблишменту.
Поэтому нет ничего странного, что государственный долг растет, поскольку бюджетные дыры латаются не благодаря активизации деловой активности, а через регулярные заимствования, как за рубежом, так и внутри страны.