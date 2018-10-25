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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 25 жов, 2018 12:05 Итоги: Прогнозы 25.10.18



- Экономическая активность расширяется, с ростом от небольшого до умеренного;

- Промышленность отмечает рост издержек, неопределённость внешней торговли;

- Недостаток рабочей силы широко отмечается и связан с давлением в строну роста зарплат;

- Ритейлеры/оптовые продавцы обеспокоены более высокими издержками из-за тарифов;

- Потребительские цены растут темпом от незначительного до умеренного;

- Рынок недвижимости разнонаправлен, потребительские расходы растут незначительным темпом;

- Рост зарплат большинством рассматривается как от незначительного до умеренного;

- Производители повышают цены из-за тарифов на сырьевые материалы;

- Туризм вырос везде, кроме Каролины, из-за урагана «Флоренс»;

- Фирмы ожидают роста зарплат от незначительного до умеренного в следующие шесть месяцев;

- Несколько округов ФРС говорили, что фирмы столкнулись с ростом издержек на материалы и доставку, а также неопределенностью в отношении внешней торговли и/или поиске квалифицированных работников;

- Работодатели по стране отмечают недостаток высоко квалифицированных инженеров, профессионалов финансов и продаж, и работников строительства и промышленности.



Высказывания президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер.



- Фундаментальные показатели экономики США сильные;

- Тарифы несут потенциальный риск для экономики;

- Нет признаков отложенной рецессии в США;

- Продолжительный спад на рынке, но рост рисков может повлиять на экономические данные США;

- Не корректируют настрой по денежной политике из-за недавнего снижения на рынках;

- Инфляционные ожидания были очень стабильными;

- Недавние цифры по инфляции США довольно хорошие;

- Видит риски роста и снижения для цен;

- Рынок труда довольно сильный, может привести к росту цен;

- Контакты в бизнесе в её округе говорят, что они могут повышать цены;

- Становятся ближе к нейтральной политике;

- Прогноз, что ставка по федеральным фондам в долгосрочной перспективе — 3%.



Продажи новых домов в США в сентябре упали на 5,5% до 553 000.



Продажи новых домов в США в сентябре упали на 5,5% до 553 000, снижение отмечено четвертый месяц подряд, сообщило Министерство торговли США Экономисты считали, что продажи сократятся на 0,6%. Набольшее месячное падение с конца прошлого года отмечено на Западе США.

С января продажи выросли на 3,5%. Запасы непроданных домов при текущих темпах продаж составит 7,1 месяца - максимум с марта 2011 года. Продажи на вторичном рынке жилья в сентябре упали на 3,4% м/м



Экономика еврозоны замедляется.



Индекс деловой активности в еврозоне, после опроса 5000 компаний, показал в октябре падение до 52,7 - до минимума с сентября 2016 года с 54,1 в сентябре 2018. Индекса остается выше 50 пунктов, что говорит о росте активности. Экономисты ждали падения показателя до 53,9.



Производство автомобилей в Германии замедлилось из-за задержек в тестировании моделей по новым стандартов выбросов.



Ослабление внешнего спроса и снижение экспортных заказов в германии отразились на снижении индекса деловой активности в промышленном секторе до 52,3 в октябре с 53,7 в сентябре, индекс в секторе услуг по предварительной оценке был 53,6 с 53,7 в сентябре.



Правительству РФ посоветовали готовиться к доллару по 90 рублей.



Прогнозы правительства РФ по ценам на нефть и курсу рубля, на которых строится трехлетний федеральный бюджет 2019-21 гг, противоречат сами себе.

В проект казны, который ГосДума приняла в первом чтении в среду, заложены взаимоисключающие тенденции - резкое падение цен на нефть (на 25%) и абсолютно стабильный курс рубля, отмечают экономисты РАНХиГС в октябрьском «Мониторинге» экономической ситуации.



Так, согласно прогнозу, цены на нефть снижаются с текущих $75-80 до $53,5 за баррель. При этом среднегодовой курс рубля остается не ниже 66,5 RUB/USD до 2023 года и только в 2024-м опускается до 68 RUB/USD.



Проблема в том, что рубль асимметрично реагирует на положительные и отрицательные шоки со стороны цен на нефть - этот факт Минфин РФ не учитывает, отмечает РАНХиГС.



С учетом того, что санкции сохраняются (и могут быть расширены), а Минфин и ЦБ намерены возобновить скупку валюты для пополнения ФНБ, заложенный в бюджет обвал цен на нефть приведет к существенной девальвации рубля, считают экономисты.



«Очень высока» вероятность, что при нефти по $50-55 за баррель, курс доллара поднимется до 80-90 RUB/USD.

Вслед за курсовым прогнозом посыпаться могут и другие макропоказатели, в первую очередь инфляция.



«Снижение курса до 80-90 RUB/USD и риск еще большей девальвации (поскольку предполагается устойчивый негативный тренд цен на нефть), будут препятствовать «заякориванию» инфляционных ожиданий на уровне ближе к 4-5%. Также вероятно усиление эффекта переноса курса в цены, несмотря на существующие ограничения внутреннего спроса», - говорится в докладе.



В результате ЦБ РФ не сможет отказаться от жесткой денежной политики, а ключевая ставка будет сохраняться на уровне 3-4 п.п. выше инфляции. Кредиты бизнесу останутся дорогими, что ударит по инвестиционной активности и в конечном итоге - по экономическому росту.

В прогнозах правительства есть и «консервативный» сценарий, где нефть Urals резко дешевеет к 2020 году до $42,5 за баррель, и остается ниже $46 вплоть до 2024 года.

Однако содержательно этот прогноз «мало отличается от базового», удивляются в РАНХиГС. При этом возможность падения нефти ниже $40 не рассматривается в принципе.



«Именно в этом случае потребуется изменение основных параметров бюджетной политики - использование средств Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета, сокращение объемов размещения государственного долга (иначе стоимость заимствования будет высока), продолжение политики бюджетной консолидации для сохранения контроля над дефицитом бюджета и перенос на будущее расходов, направленных на достижение национальных целей развития», - заключают в РАНХиГС.



На «зеленой» сессии украинского валютного межбанка 25 октября повторился сценарий предыдущих двух сессий. На фоне выросших уровней цен в паре доллар-гривня.



«Формальным» поводом для подорожания безналичного «американца» - расширение гривневой ликвидности порционными «заливками» нацвалюты Казначейством, продолжающим компенсацию НДС. При этом поведение экспортеров, «придерживающих» валюту до касания ее курсами локального максимума, стало более агрессивным.

Не исключено, это стало следствием непреодолимого желания этого сектора бизнеса заработать на курсе, пока есть возможность. Меж тем, судя по муссированием слухов о скором очередном повышении регулятором своей учетной ставки, валютные спекуляции станут менее прибыльными, а выросшая доходность нацбанковских депозитных сертификатов обеспечит миграцию игроков с валютного рынка в этом направлении.



Кроме того, «технически» гривня станет дороже, переманив игроков с валютного межбанка на территорию этих инструментов.



Остается добавить, что все участники валютного рынка осознают временность этого динамичного подорожания «зеленого» безнала, которое должно сойти на нет с терминацией компенсации НДС Казначейством. При этом мы не исключаем, что регулятор может действительно ускорить наступление стабилизации или даже отката на рынке безналичной пары доллар-гривня ужесточением монетарной политики, приподняв свою учетную ставку.



Кстати, в контексте ожидающегося в дебюте ноября очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, существует вероятность роста доходности ОВГЗ, что в свою очередь, станет препятствовать выходу «варягов» из наших облигаций, одновременно сохранив обострение сезонного спроса на СКВ нерезидентами, способного ненадолго формировать «бычий» тренд на торгах валютного межбанка.

Впрочем, у наших игроков еще есть время. Как для дрейфа с валютного рынка на площадки гривневых инструментов, так и для фиксации полученной в результате «зеленого» ралли последних трех сессий прибыли.



Если детонатором роста курса «американца» на межбанке стали компенсации НДС, то почему бы ужесточением монетарных показателей НБУ не инициировать ситуативный откат СКВ?...





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Вышла Бежевая книга ФРС.- Экономическая активность расширяется, с ростом от небольшого до умеренного;- Промышленность отмечает рост издержек, неопределённость внешней торговли;- Недостаток рабочей силы широко отмечается и связан с давлением в строну роста зарплат;- Ритейлеры/оптовые продавцы обеспокоены более высокими издержками из-за тарифов;- Потребительские цены растут темпом от незначительного до умеренного;- Рынок недвижимости разнонаправлен, потребительские расходы растут незначительным темпом;- Рост зарплат большинством рассматривается как от незначительного до умеренного;- Производители повышают цены из-за тарифов на сырьевые материалы;- Туризм вырос везде, кроме Каролины, из-за урагана «Флоренс»;- Фирмы ожидают роста зарплат от незначительного до умеренного в следующие шесть месяцев;- Несколько округов ФРС говорили, что фирмы столкнулись с ростом издержек на материалы и доставку, а также неопределенностью в отношении внешней торговли и/или поиске квалифицированных работников;- Работодатели по стране отмечают недостаток высоко квалифицированных инженеров, профессионалов финансов и продаж, и работников строительства и промышленности.Высказывания президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер.- Фундаментальные показатели экономики США сильные;- Тарифы несут потенциальный риск для экономики;- Нет признаков отложенной рецессии в США;- Продолжительный спад на рынке, но рост рисков может повлиять на экономические данные США;- Не корректируют настрой по денежной политике из-за недавнего снижения на рынках;- Инфляционные ожидания были очень стабильными;- Недавние цифры по инфляции США довольно хорошие;- Видит риски роста и снижения для цен;- Рынок труда довольно сильный, может привести к росту цен;- Контакты в бизнесе в её округе говорят, что они могут повышать цены;- Становятся ближе к нейтральной политике;- Прогноз, что ставка по федеральным фондам в долгосрочной перспективе — 3%.Продажи новых домов в США в сентябре упали на 5,5% до 553 000.Продажи новых домов в США в сентябре упали на 5,5% до 553 000, снижение отмечено четвертый месяц подряд, сообщило Министерство торговли США Экономисты считали, что продажи сократятся на 0,6%. Набольшее месячное падение с конца прошлого года отмечено на Западе США.С января продажи выросли на 3,5%. Запасы непроданных домов при текущих темпах продаж составит 7,1 месяца - максимум с марта 2011 года. Продажи на вторичном рынке жилья в сентябре упали на 3,4% м/мЭкономика еврозоны замедляется.Индекс деловой активности в еврозоне, после опроса 5000 компаний, показал в октябре падение до 52,7 - до минимума с сентября 2016 года с 54,1 в сентябре 2018. Индекса остается выше 50 пунктов, что говорит о росте активности. Экономисты ждали падения показателя до 53,9.Производство автомобилей в Германии замедлилось из-за задержек в тестировании моделей по новым стандартов выбросов.Ослабление внешнего спроса и снижение экспортных заказов в германии отразились на снижении индекса деловой активности в промышленном секторе до 52,3 в октябре с 53,7 в сентябре, индекс в секторе услуг по предварительной оценке был 53,6 с 53,7 в сентябре.Правительству РФ посоветовали готовиться к доллару по 90 рублей.Прогнозы правительства РФ по ценам на нефть и курсу рубля, на которых строится трехлетний федеральный бюджет 2019-21 гг, противоречат сами себе.В проект казны, который ГосДума приняла в первом чтении в среду, заложены взаимоисключающие тенденции - резкое падение цен на нефть (на 25%) и абсолютно стабильный курс рубля, отмечают экономисты РАНХиГС в октябрьском «Мониторинге» экономической ситуации.Так, согласно прогнозу, цены на нефть снижаются с текущих $75-80 до $53,5 за баррель. При этом среднегодовой курс рубля остается не ниже 66,5 RUB/USD до 2023 года и только в 2024-м опускается до 68 RUB/USD.Проблема в том, что рубль асимметрично реагирует на положительные и отрицательные шоки со стороны цен на нефть - этот факт Минфин РФ не учитывает, отмечает РАНХиГС.С учетом того, что санкции сохраняются (и могут быть расширены), а Минфин и ЦБ намерены возобновить скупку валюты для пополнения ФНБ, заложенный в бюджет обвал цен на нефть приведет к существенной девальвации рубля, считают экономисты.«Очень высока» вероятность, что при нефти по $50-55 за баррель, курс доллара поднимется до 80-90 RUB/USD.Вслед за курсовым прогнозом посыпаться могут и другие макропоказатели, в первую очередь инфляция.«Снижение курса до 80-90 RUB/USD и риск еще большей девальвации (поскольку предполагается устойчивый негативный тренд цен на нефть), будут препятствовать «заякориванию» инфляционных ожиданий на уровне ближе к 4-5%. Также вероятно усиление эффекта переноса курса в цены, несмотря на существующие ограничения внутреннего спроса», - говорится в докладе.В результате ЦБ РФ не сможет отказаться от жесткой денежной политики, а ключевая ставка будет сохраняться на уровне 3-4 п.п. выше инфляции. Кредиты бизнесу останутся дорогими, что ударит по инвестиционной активности и в конечном итоге - по экономическому росту.В прогнозах правительства есть и «консервативный» сценарий, где нефть Urals резко дешевеет к 2020 году до $42,5 за баррель, и остается ниже $46 вплоть до 2024 года.Однако содержательно этот прогноз «мало отличается от базового», удивляются в РАНХиГС. При этом возможность падения нефти ниже $40 не рассматривается в принципе.«Именно в этом случае потребуется изменение основных параметров бюджетной политики - использование средств Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета, сокращение объемов размещения государственного долга (иначе стоимость заимствования будет высока), продолжение политики бюджетной консолидации для сохранения контроля над дефицитом бюджета и перенос на будущее расходов, направленных на достижение национальных целей развития», - заключают в РАНХиГС.На «зеленой» сессии украинского валютного межбанка 25 октября повторился сценарий предыдущих двух сессий. На фоне выросших уровней цен в паре доллар-гривня.«Формальным» поводом для подорожания безналичного «американца» - расширение гривневой ликвидности порционными «заливками» нацвалюты Казначейством, продолжающим компенсацию НДС. При этом поведение экспортеров, «придерживающих» валюту до касания ее курсами локального максимума, стало более агрессивным.Не исключено, это стало следствием непреодолимого желания этого сектора бизнеса заработать на курсе, пока есть возможность. Меж тем, судя по муссированием слухов о скором очередном повышении регулятором своей учетной ставки, валютные спекуляции станут менее прибыльными, а выросшая доходность нацбанковских депозитных сертификатов обеспечит миграцию игроков с валютного рынка в этом направлении.Кроме того, «технически» гривня станет дороже, переманив игроков с валютного межбанка на территорию этих инструментов.Остается добавить, что все участники валютного рынка осознают временность этого динамичного подорожания «зеленого» безнала, которое должно сойти на нет с терминацией компенсации НДС Казначейством. При этом мы не исключаем, что регулятор может действительно ускорить наступление стабилизации или даже отката на рынке безналичной пары доллар-гривня ужесточением монетарной политики, приподняв свою учетную ставку.Кстати, в контексте ожидающегося в дебюте ноября очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, существует вероятность роста доходности ОВГЗ, что в свою очередь, станет препятствовать выходу «варягов» из наших облигаций, одновременно сохранив обострение сезонного спроса на СКВ нерезидентами, способного ненадолго формировать «бычий» тренд на торгах валютного межбанка.Впрочем, у наших игроков еще есть время. Как для дрейфа с валютного рынка на площадки гривневых инструментов, так и для фиксации полученной в результате «зеленого» ралли последних трех сессий прибыли.Если детонатором роста курса «американца» на межбанке стали компенсации НДС, то почему бы ужесточением монетарных показателей НБУ не инициировать ситуативный откат СКВ?...В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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