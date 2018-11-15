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Коболєв озвучив
вартість української ГТС

Коболєв озвучив вартість української ГТС
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:30

откуда вообще этот коэффициент взялся и как рассчитан? а если к моему счетчику газ подходит уже нагретый до комнатной температуры (10 м по подъезду идет труба, потом по квартире еще столько же, а потом уходит вообще к соседям сверху - у них то точно уже приводить его к "нормальному" объему не нужно). Да и где тогда обратный коэффициент для летней жары? а то что могут насчитать за прошедшие годы - это вообще за гранью.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:16

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

  Kart написав:Многомилионные премии с виртуальной неполученной прибыли от судов с Газпромом кто пропихивал? Неужто Путин?

Для особливо ідейних - з неотриманого прибутку і премій ніхто не отримав. На рахунок Вовочки - Вам видніше.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:49

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

Если в приватизации трубопроводов не учавствовует серьезный поставщик газа, то реальная стоимость ГТС будет мало отличаеться от стоимости металлолома и любой потенциальный инвестор это понимает...
Востаннє редагувалось antikkristall в Вів 20 лис, 2018 17:37, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:38

  warlamp написав:Наконец-то сегодня пришла платёжка за газ за октябрь. А в ней сюрприз. Опять подорожание газа на 3%,внеплановое, за счёт приведения объёма к стандартным условиям. В примечании ещё пригрозились сделать перерасчёт с 2015 года, мол будем судиться по этому вопросу с органами влады, ждите, проинформируем дополнительно. С каждым днём жить всё веселее и веселее.

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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:06

  RomanTik написав:откуда вообще этот коэффициент взялся и как рассчитан? а если к моему счетчику газ подходит уже нагретый до комнатной температуры (10 м по подъезду идет труба, потом по квартире еще столько же, а потом уходит вообще к соседям сверху - у них то точно уже приводить его к "нормальному" объему не нужно). Да и где тогда обратный коэффициент для летней жары? а то что могут насчитать за прошедшие годы - это вообще за гранью.


Самое обидное, хоть бы кто из Газсбыта с рулеткой зашёл, померял длину трубы от ввода в помещение до штуцера счётчика. А так взяли от балды коэффициент 1,03 - и плати. А он - совсем не мой случай.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:18

  warlamp написав:
  RomanTik написав:откуда вообще этот коэффициент взялся и как рассчитан? а если к моему счетчику газ подходит уже нагретый до комнатной температуры (10 м по подъезду идет труба, потом по квартире еще столько же, а потом уходит вообще к соседям сверху - у них то точно уже приводить его к "нормальному" объему не нужно). Да и где тогда обратный коэффициент для летней жары? а то что могут насчитать за прошедшие годы - это вообще за гранью.


Самое обидное, хоть бы кто из Газсбыта с рулеткой зашёл, померял длину трубы от ввода в помещение до штуцера счётчика. А так взяли от балды коэффициент 1,03 - и плати. А он - совсем не мой случай.

Так напишите письменно заявление или вызовите специалиста (бригаду), пусть составят акт и учтут.
Хотя при установке у меня все замеряли и указывали сразу в акте установки. У меня тоже труба идет по кухне от соседей снизу к соседям сверху. Но от них можно конечно всего ожидать.
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