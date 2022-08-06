Додано: Вів 08 лип, 2025 23:37

В чемодані ?

Розрахунок кешем з забудовником ?



А як кошти були вивезеніВ чемодані ?Розрахунок кешем з забудовником ?

В Монтенегро фактично одиничні забудовники згодні на чорний кеш: це всякі халамидники в основному. Це не значить що зовсім нема що взяти за кеш хабарнику чи ухилянту від податків, , все ж є. Але мені сподобався той, у кого можна лише невеликий відсоток суми дати кешем, решта має зайти з рахунку на рахунок.Варіанти різні, але все зводиться до відкриття рахунку в Європі (або Польщі , або Монтенегро), заносити туди світлий кеш (тобто виведений через кордон з деклараціями, з квитанціями про зняття з банків , ну і з підтвердженням походження ). В принципі у мене великих проблем з показом високого світлого доходу нема. І хоч по ОК-7 у мене проходять дещо не всі доходи (є ще доплата за відрядження, вона проходить по банку, на карту, але з неї нема податку, і відповідно її нема в ок-7) , проте навіть те що є достатньо. В Подгориці є банк, який влаштував робочий контракт, де вказані суми зарплати в доларах, і рух по карткам, куди падали гривні і долари. Все індивідуально, але все таки світле походження - важливо.