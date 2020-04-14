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Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про monobank
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:56
Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати про "віртуальний банк"
monobank, він же "віртуальний банк" або "банк без відділень" – безперечно, один з найуспішніших кейсів на українському фінансовому ринку. Трохи більше, ніж за рік клієнтами mono стали понад 700 000 осіб. Проект продовжує розвиватися, приковуючи до себе увагу і клієнтів, і конкурентів. Finance.ua зібрав 10 фактів про віртуальний банк, які можуть бути цікаві як наявним його клієнтам, так і потенційним.
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D2
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:14
У пункті 4 не розмістили інформацію, що кількість безкоштовних поповнень обмежено місячним лімітом.
Щодо пункту 9. Якщо на картці є кредитний ліміт, але його немає на розстрочці, то в більшості випадків оформити "Покупку частинами" не вийти. Ліміт по цій послузі залежить від окремого ліміту на розстрочку, суму якої не можливо запросити.
Пункт 10. Раніше це було справедливо, але з січня 2019 року банк робить розрахунок балансу між отриманим користувачем і доходами за інтерченж загалом з січня 2018 року. Якщо від дій клієнта банк буде в мінусі, то проценти за кешбеком будуть знижуватися до 1%
І головне. Якщо банк без відділень, то це не значить, що в будь-якому місті можна отримати його карту.
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MASolomko
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Додано: Пон 07 січ, 2019 12:01
MASolomko написав:
У пункті 4 не розмістили інформацію, що кількість безкоштовних поповнень обмежено місячним лімітом.
Щодо пункту 9. Якщо на картці є кредитний ліміт, але його немає на розстрочці, то в більшості випадків оформити "Покупку частинами" не вийти. Ліміт по цій послузі залежить від окремого ліміту на розстрочку, суму якої не можливо запросити.
Пункт 10. Раніше це було справедливо, але з січня 2019 року банк робить розрахунок балансу між отриманим користувачем і доходами за інтерченж загалом з січня 2018 року. Якщо від дій клієнта банк буде в мінусі, то проценти за кешбеком будуть знижуватися до 1%
І головне. Якщо банк без відділень, то це не значить, що в будь-якому місті можна отримати його карту.
А можно чуть подробнее насчет месячного лимита пополнений мобильного?
Насчет "Покупки частями" - если нет лимита на рассрочку, то оформить не получится вообще, а не в "большинстве случаев". Но в абсолютном большинстве случаев наличие кредитного лимита подразумевает и наличие лимита на рассрочки. Просто он будет отличаться...
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ShtormK
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Додано: Вів 08 січ, 2019 08:56
ShtormK написав:
А можно чуть подробнее насчет месячного лимита пополнений мобильного?
В "Распространённых вопросов", которые можно найти в мобильном приложении, написали:
50 пополнений, но суммарно не более 10к. Лимит на календарный месяц.
ShtormK написав:
Насчет "Покупки частями" - если нет лимита на рассрочку, то оформить не получится вообще...
Поддержка банка сообщала, что если лимита не хватает, то система может и увеличить, просчитав скоринг повторно. Возможно, при отсутствии лимита на рассрочку аналогично.
ShtormK написав:
Просто он будет отличаться...
Ну, да: 5к лимит по карте и 0 на рассрочку — тоже подходит под правило
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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Додано: Нед 13 січ, 2019 03:01
В цілому надзвичайно цікавий банківський продукт, але є ще куди розвивати:
- не всіх операторів мобільного зв’язку можна поповнити, наприклад Травелсім не вийде (на відміну від Приват);
- не можливо поповнити рахунки в мережевих маркетингових компаніях (Фаберлік, Оріфлейм тощо) по номеру консультанта (як це можливо в Приват24);
- бажано налагодити було взаємозв’язок з ІРЦ чи СОНАР щоб отримувати стан комунальних платежів. З практики по Херсону - показує тільки ТЕЦ та газ, решту ні - в Приват24 є ще РЕС;
- як здійснювати обмін валют між рахунками? Де брати комерційний курс банка?
Але в цілому подобається.
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mazurkevych
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Додано: Чет 20 чер, 2019 23:32
При оплате в онлайн магазине выбило ошибку, что я пользуюсь картой Монобанка активнее 98% пользователей. Оплатить не смог. Как решить эту проблему и убрать ограничения?
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himi4denis302
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:59
himi4denis302 написав:
Как решить эту проблему и убрать ограничения?
Через поддержку.
Активность по карте коту не по душе.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Чет 07 тра, 2020 17:57
не можем ввести свой адрес для уплаты коммуналки
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olga_postrigach
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