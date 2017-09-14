Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Очень много в украинском IT вообще без образования, только после его получают на заочке/дистанционно.
Глава IBM: «На рынке труда появились новые воротнички — востребованные специалисты без формального высшего образования»
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:48
Очень много в украинском IT вообще без образования, только после его получают на заочке/дистанционно.
Глава IBM: «На рынке труда появились новые воротнички — востребованные специалисты без формального высшего образования»
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:00
К этой категории, по мнению Рометти, относятся в основном работники с развитыми техническими навыками, представляющие ценность для цифровой экономики, например, специалисты по облачным вычислениям. Многие из них не получают формального высшего образования и устраиваются на работу, не имея диплома.
Специально для «новых воротничков» IBM несколько лет назад ввела инновационные обучающие программы и стажировки, такие как фирменные профтехучилища P-TECH. В них учеба длится шесть лет, однако за это время студенты не только «осваивают специальность», но еще и параллельно стажируются на партнерских предприятиях. На данный момент IBM открыла уже 100 подобных заведений в 13 странах и подключила к программе 500 компаний.
Компания IBM де-факто открыло собственные пту или вузы ( разница в названии)с примерно таким же периодом обучения, а любитель однотурового рассказывает, что любой с улицы самообразованием освоит IT-технологии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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