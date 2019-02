Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Вів 29 січ, 2019 17:48

katso написав: Я утверждал и продолжаю утверждать что "чудо украинского ИТ" идет от качественного советского образования полученного нашару. Я утверждал и продолжаю утверждать что "чудо украинского ИТ" идет от качественного советского образования полученного нашару.



Очень много в украинском IT вообще без образования, только после его получают на заочке/дистанционно.



Глава IBM: «На рынке труда появились новые воротнички — востребованные специалисты без формального высшего образования»

https://itc.ua/blogs/glava-ibm-na-ryink ... azovaniya/ Очень много в украинском IT вообще без образования, только после его получают на заочке/дистанционно.

