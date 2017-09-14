Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Очень много в украинском IT вообще без образования, только после его получают на заочке/дистанционно.
Глава IBM: «На рынке труда появились новые воротнички — востребованные специалисты без формального высшего образования»
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:48
Очень много в украинском IT вообще без образования, только после его получают на заочке/дистанционно.
Глава IBM: «На рынке труда появились новые воротнички — востребованные специалисты без формального высшего образования»
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:00
К этой категории, по мнению Рометти, относятся в основном работники с развитыми техническими навыками, представляющие ценность для цифровой экономики, например, специалисты по облачным вычислениям. Многие из них не получают формального высшего образования и устраиваются на работу, не имея диплома.
Специально для «новых воротничков» IBM несколько лет назад ввела инновационные обучающие программы и стажировки, такие как фирменные профтехучилища P-TECH. В них учеба длится шесть лет, однако за это время студенты не только «осваивают специальность», но еще и параллельно стажируются на партнерских предприятиях. На данный момент IBM открыла уже 100 подобных заведений в 13 странах и подключила к программе 500 компаний.
Компания IBM де-факто открыло собственные пту или вузы ( разница в названии)с примерно таким же периодом обучения, а любитель однотурового рассказывает, что любой с улицы самообразованием освоит IT-технологии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:39
Зачем Вы троллите freeze"а?
Если там уже были созданы автозаводы, зачем создавать новые?
Что, Рено должны построить ещё завод? Зачем, если он уже есть?
AlifeSoft увёл разговор в сторону.
Его ответ на мой пост разбирать не буду, shapo почти всё написал - "70% населения с африканским уровнем знаний (не знает даже арифметики)" и в США; в "Калифорнии более 2 млн IT-специалистов", но и население США в 10 раз больше + набирают со всего мира; "Дают возможность населению купить продукты за валюту, покупая украинские за гривну" - IT-шники далеко не главный поставщик валюты в страну.
Могу согласиться, что IT-шники ещё долго будут на привилегированном положении в Украине, т.к. работают на мировом рынке и хотя бы в какой-то степени приближаются к мировым зарплатам (хотя всё же довольно далеки от них), а другие работники получают украинские зарплаты, которым до мировых очень далеко.
Но всё это частности, кот. не имеют большого отношения к основному вопросу об "успехах" нашей экономики. Их, к большому сожалению, пока не очень видно. Кроме разве что с/х - тут неплохо, урожаи и экспорт растут.
Но об этом уже много говорили - превратиться в с/х страну можно, но тогда население востребованное здесь будет миллионов 25 в лучшем случае, а молодёжь, кот. захочет заниматься чем-то ещё будет уезжать на Запад. Наука просто умрёт.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:34
Хорошие сказки, но нет, неправда. Иначе придется признать, что в какой-нибудь захудалой Индии образование было качественней совкового.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:42
Соммер, привет.
Ты как всегда не в курсе предмета, про который пишешь. (Садись два )
Я знаю про уровень образования индусов, так, как со мной училось много иностранцев.
Так вот, в Индии экзамен по математике -- это решение около сотни простых примеров на скорость. Соответственно программисты индусы, выполняют простые и быстрые проекты.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:24
Ну конечно же. Поэтому никто не знает индийских контор, какие-нибудь Tata или Wipro прозябают на задворках индустрии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:17
Sommer
Ты не обратил внимание на мою фразу
Много инженеров индусов получают образование за рубежом, а программеры индусы -- это самоучки на своём (индийском) базовом образовании.
P.S. Садись три.
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