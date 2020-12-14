Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Ви дзвонили? На перегляд ходили? Документи перевіряли? Ринок нерухомості це не інтернет магазин розетка.
Саме тому додав декілька оголошень. Їх навіть більше. Тому якщо не всі, то більша частина правда. А ось одна квартира, про яку кажете, продана по оверпрайсу може бути брехнею, або куплена людиною яка мало в цьому розбирається. І тому ніякої статистичної користі не несе
Voistov написав:Вести с полей/филосовское мини эссе о риелторах.
Возможно некоторые читатели форума помнят, что я купил 2.5 месяцев назад 2к квартиру на Борщаговке. Соответсвенно освободилась моя однокомнатная на 44м на Урловской. Надо сдавать. Начал с сообщения в чате дома. Вроде через два дня по сарафанной почте связались. Договорились о просмотре через два дня. Через два дня написал в телеге и потенциальный арендатор слился - нашел другой вариант. Слился некрасиво, девушка, просто сообщения в телеге были помарканы как непрочитанные. Запостил объявление на олх, указал что без комиссии, владелец. Связалось двое, первая слилась, я не смог показать сразу, а только через два дня, вот опять же не соизволила перезвонить, что нашла другой вариант. Хотя договорились. Второй арендатор для себя так это вообще, оказывается хотел у меня снять для субаренды посуточно, еще и реально рассчитывал, что его предложение будет интересно. Параллельно контактировали риэлторы, есть желающий клиент. Посылал, говорил, если не смогу сдать то обращусь к вам. На олх писали, что ну сдадите конечно, но предлагал один отдать 2000 с коимисиионных. Отредактировал вчера добавил больше инфы, но прямые арендаторы не звонят.
Пошукайте через пошук свою квартиру. Подивіться на лун та дім ріа. Там вже 20-30 клонів вашої об'яви від рил. Недосвідченому орендатору складно знайти власника квартири в тумані рилівських копій об'яви. Ось Наприклад Ви давали дозвіл на копіювання своєї об'яви? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... UyUbo.html
Хм, а где я должен был давать, соглашаться? Конечно не хотел бы
Voistov написав:Сдаю за 12 тыс. 44.3м, вся техника включая посудомойку.
судя из фото там только одно спальное место и то милипиздрическое. непрактично и не интересно для нормальной пары. в кухню видимо денег вбухано? но зачем? - в АТБ и пузатой хате есть уже готовая еда. кстати во сколько ремонт обошёлся? стол для студентки в углу остался, а студентам не сдаёте - не порядок
Voistov написав:Сдаю за 12 тыс. 44.3м, вся техника включая посудомойку.
судя из фото там только одно спальное место и то милипиздрическое. непрактично и не интересно для нормальной пары. в кухню видимо денег вбухано? но зачем? - в АТБ и пузатой хате есть уже готовая еда. кстати во сколько ремонт обошёлся? стол для студентки в углу остался, а студентам не сдаёте - не порядок
на диване я с женой как то спать мог. Еще и приставная кроватка. Не все едят по пузатым хатам, тем более что именно это далековато, в ривермолл надо идти, иво вторых не так то это дешево, особенно для людей не имеющих своего жилья
UA написав:Ви дзвонили? На перегляд ходили? Документи перевіряли? Ринок нерухомості це не інтернет магазин розетка.
Саме тому додав декілька оголошень. Їх навіть більше. Тому якщо не всі, то більша частина правда. А ось одна квартира, про яку кажете, продана по оверпрайсу може бути брехнею, або куплена людиною яка мало в цьому розбирається. І тому ніякої статистичної користі не несе
Voistov написав: на диване я с женой как то спать мог. Еще и приставная кроватка. Не все едят по пузатым хатам, тем более что именно это далековато, в ривермолл надо идти, иво вторых не так то это дешево, особенно для людей не имеющих своего жилья
Разложите этот диван (и обязательно купите на него чехол на Розетке за 500 грн, иначе пипец), бросьте на него декоративные подушки и фоткайте в разложенном виде, все равно никто его складывать не будет. Уберите вообще весь визуальный шум, все личные вещи, баночки/скляночки и т.д., и сделайте нормальные фотки. Фоточки решают)) А так цена отличная.
uaprofi написав:в кухню видимо денег вбухано? но зачем?
Где там много денег? Мебель дешевая модульная фабрики ВИП-мастер, техника самая обычная, что там вбухано?