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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:24
Бетон написав:
Это понятно. Но там Вестибюль входа должен быть с диванами, охраной.
Когда продавали квартиру, застройщик всем это лапшал.
Но жлобстсво на таком уровне, что жителей пустили через калитку сизо, а в Вестибюль охраны запустили вареники
Да уж, дійсно жлобство високого рівня. Це треба через суд спробувати вернути жителям будинку, адже платиться не тільки за саму квартиру, а і клас будинку в якому та знаходиться. Скоро так через задній пожежний вихід/драбину людям запропонують заходити, бо загальні фасадні приміщення забудовнику вигідніше здати
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:39
Бетон А до речі, Бетон, там зараз управляюча компанія від забудовника? Чи ОСББ? При всіх недоліках "демократії" в ОСББ, наприклад, обговорення кольору фарби лавок на 700 повідомлень, все ж кращого управління для будинку нема. Найкраще для жильців прийняти весь будинок і послати потім забудовника будувати нове, а управлінням зайнятися самим. Тоді вже якщо проголосували жителі за здачу в оренду, то зрозуміло за що і куди підуть ці кошти взамін на урізання комфорту
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The_Rebel
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