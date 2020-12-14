Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
тут вам точно не ответят. надо звонить и смотреть. от срочной продажи до других проблем, у меня был кейс когда продавали квартиру (дёшево) а один из собственников сидел в тюрьме, покупателю надо было решить с ним вопрос самостоятельно, поскольку остальные с ним не общались.
Striker написав:Шановні експерти і не дуже, чи є сенс купувати квартиру в царському будинку 2-поверховому? Чи треба конкретно дивитися на стан будинку?
Коротка відповідь: якщо ви не власник будівельної компанії/ будівельник або прораб - то однозначно ніт.
Знайомі купили стару квартиру. Попросили допомогу. Як завжди. Спочатку куплять потом просять. Так от чули колись про рівні можливості для старту? Щоб привести це лахміття до стану новобудови в новострої, треба стільки грошей і часу. Комунікації, конструкції, самосвали з будівельним сміттям, переварити стояки. Нічого не влазить в калічні ліфти. Бабулі без кінця визивають ментів. Добре, що вони зайняті ухилянтами. А що там під підлогами. Ви ще спробуйте знайдіть, хто захоче штукатурити такий хлам.
Striker написав:Шановні експерти і не дуже, чи є сенс купувати квартиру в царському будинку 2-поверховому? Чи треба конкретно дивитися на стан будинку?
Коротка відповідь: якщо ви не власник будівельної компанії/ будівельник або прораб - то однозначно ніт.
Знайомі купили стару квартиру. Попросили допомогу. Як завжди. Спочатку куплять потом просять. Так от чули колись про рівні можливості для старту? Щоб привести це лахміття до стану новобудови в новострої, треба стільки грошей і часу. Комунікації, конструкції, самосвали з будівельним сміттям, переварити стояки. Нічого не влазить в калічні ліфти. Бабулі без кінця визивають ментів. Добре, що вони зайняті ухилянтами. А що там під підлогами. Ви ще спробуйте знайдіть, хто захоче штукатурити такий хлам.
Кожний такий будинок - то є перлина. Унікальна та неповторна. А доповерховий - це цілком можливо ще й за власним проектом а може і власними силами. Сюрпризів та відкриттів там буде багато. Потрібно бути готовим і дещо фаталістом.
airmax78 написав:Коротка відповідь: якщо ви не власник будівельної компанії/ будівельник або прораб - то однозначно ніт.
Знайомі купили стару квартиру. Попросили допомогу. Як завжди. Спочатку куплять потом просять. Так от чули колись про рівні можливості для старту? Щоб привести це лахміття до стану новобудови в новострої, треба стільки грошей і часу. Комунікації, конструкції, самосвали з будівельним сміттям, переварити стояки. Нічого не влазить в калічні ліфти. Бабулі без кінця визивають ментів. Добре, що вони зайняті ухилянтами. А що там під підлогами. Ви ще спробуйте знайдіть, хто захоче штукатурити такий хлам.
Кожний такий будинок - то є перлина. Унікальна та неповторна. А доповерховий - це цілком можливо ще й за власним проектом а може і власними силами. Сюрпризів та відкриттів там буде багато. Потрібно бути готовим і дещо фаталістом.
Тот дом Страйкера построен был 145 лет назад как общажка с сортиром на улице, там же бочкой воды для гигиены и печкой для разогрева расстегаев и пирогов(пицц ещё не было в Екатеринославе) в пристройке. Жили в ней строители первого вокзала в городе, первого ЖД моста, первого меткомбината, ну и рабочие этих учреждений позже. На Камчатской, на квартал выше, напротив 51й школы, такие же сараи(дома) потрескавшиеся, но с жильцами, ещё стоят На Орловской два таких завалились, но думаю не от старости(то при Горбачёве ещё было), а от неправильной эксплуатации газовых котлов и водопроводно-канализационного хозяйства. Покупать этот трэш за деньги и сейчас - это ффсё, лучше Прадо или 470й взять покататься, хоть не влетишь потом при продаже. Сдать то ту прелесть за 7-8тыс можно, наверно, но насколько долго она ещё простоит?
airmax78 написав:Коротка відповідь: якщо ви не власник будівельної компанії/ будівельник або прораб - то однозначно ніт.
Знайомі купили стару квартиру. Попросили допомогу. Як завжди. Спочатку куплять потом просять. Так от чули колись про рівні можливості для старту? Щоб привести це лахміття до стану новобудови в новострої, треба стільки грошей і часу. Комунікації, конструкції, самосвали з будівельним сміттям, переварити стояки. Нічого не влазить в калічні ліфти. Бабулі без кінця визивають ментів. Добре, що вони зайняті ухилянтами. А що там під підлогами. Ви ще спробуйте знайдіть, хто захоче штукатурити такий хлам. Кожний такий будинок - то є перлина. Унікальна та неповторна. А доповерховий - це цілком можливо ще й за власним проектом а може і власними силами. Сюрпризів та відкриттів там буде багато. Потрібно бути готовим і дещо фаталістом.
Закінчити ремонт і померти
Кожний такий будинок - це історія, затишний двір, дерева у вікнах. Просто треба розуміти, що це дорого, довго і складно, але дуже цікаво. Реконструкції це дуже цікаво. В Європейських країнах не соромляться реконструювати старі будинки, замінуючи комунікації, підсилюючи несучі конструкції, фундаменти, вікна, МОПи. Таких проектів з неповторною архітектурою - повно.
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 17 чер, 2025 14:20, всього редагувалось 1 раз.