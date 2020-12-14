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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12352123531235412355
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:06

  flyman написав:
  Freza написав:https://news.finance.ua/ua/v-ukraini-slabshaye-popyt-na-zhytlo-zvit-nbu

єоселя всьо?

Мне назначили сделку. Но еле чахнет. Люди с февраля ждут бабло
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:21

  Freza написав:https://news.finance.ua/ua/v-ukraini-slabshaye-popyt-na-zhytlo-zvit-nbu

Попит на столичну житлову нерухомість первинного та вторинного гатунків зростатиме уже по війні, коли в Україну ринуть повнолюдні репатриаційні потоки спраглих до рідних природних та національних особливостей українців, насамперед, з забюрократизованої Німеччини і шовіністичної Польщі. Некомфортність сталого перебування у закордонні спричинятиметься постійним падінням толерантності багатьох суспільств до загостьованих чужинців. Процес в умах наших біженців уже розпочався. Хтось, звісно, заякориться за кордоном на певний тривалий термін, але відсоток таких буде незначним.
"Дедалі менше українців хочуть залишитися в Польщі назавжди - дослідження". https://socportal.info/ua/news/nazvano- ... -polshchi/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:35

25.03.2025 Щобільше лише 43% українських біженців хочуть залишитися у Польщі назавжди.
https://naszwybir.pl/bkg-starinnia-naselennia/

17.06.2025 Кількість українців, які планують залишитися в Польщі назавжди, скоротилася з 19% до 13,2%
https://socportal.info/ua/news/nazvano- ... -polshchi/

опросы штука такая, кому выгодно туда и крутят. Польским властям выгодно шоб 43% там осталось, нашим чтобы не более 13%.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 22:31

  ihorkyiv написав:
  Freza написав:https://news.finance.ua/ua/v-ukraini-slabshaye-popyt-na-zhytlo-zvit-nbu

Попит на столичну житлову нерухомість первинного та вторинного гатунків зростатиме уже по війні, коли в Україну ринуть повнолюдні репатриаційні потоки спраглих до рідних природних та національних особливостей українців, насамперед, з забюрократизованої Німеччини і шовіністичної Польщі. Некомфортність сталого перебування у закордонні спричинятиметься постійним падінням толерантності багатьох суспільств до загостьованих чужинців. Процес в умах наших біженців уже розпочався. Хтось, звісно, заякориться за кордоном на певний тривалий термін, але відсоток таких буде незначним.
"Дедалі менше українців хочуть залишитися в Польщі назавжди - дослідження". https://socportal.info/ua/news/nazvano- ... -polshchi/

Прям так повернуться і все розкуплять на КРЖН. :mrgreen: Вологі мрії київських лендлордів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 22:40

  BIGor написав:
  ihorkyiv написав:
  Freza написав:https://news.finance.ua/ua/v-ukraini-slabshaye-popyt-na-zhytlo-zvit-nbu

Попит на столичну житлову нерухомість первинного та вторинного гатунків зростатиме уже по війні, коли в Україну ринуть повнолюдні репатриаційні потоки спраглих до рідних природних та національних особливостей українців, насамперед, з забюрократизованої Німеччини і шовіністичної Польщі. Некомфортність сталого перебування у закордонні спричинятиметься постійним падінням толерантності багатьох суспільств до загостьованих чужинців. Процес в умах наших біженців уже розпочався. Хтось, звісно, заякориться за кордоном на певний тривалий термін, але відсоток таких буде незначним.
"Дедалі менше українців хочуть залишитися в Польщі назавжди - дослідження". https://socportal.info/ua/news/nazvano- ... -polshchi/

Прям так повернуться і все розкуплять на КРЖН. :mrgreen: Вологі мрії київських лендлордів.

Бігор - лендлорди зацікавлені щоб в них орендували, і не зацікавлені щоб хоть щось розкуповував на КРЖН.
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