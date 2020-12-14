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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12353123541235512356>
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Миша-клиент написав:
  Бетон написав:В любом новострое (нормальном) есть -1 этаж, где спокойно можно пересидеть. Монолитно каркасная технология гарантирует, что дом не сложится как панельная гробница.
Сколько раз я снимал, писал, говорил, что не сидите в панельных могилах в тревогу.
Не доходит. Сидят ждут. Чего вы ждали?

В условиях войны, которая не думает превращаться


так по новостям передают, что разрушенный подъезд прошит насквозь вплоть до подвала...
Так то ж панельний будинок, а не моноліт
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:"Київ увійшов до ТОП-10 найменш придатних міст світу для життя, — The Economist"

сколько-сколько за м.кв. говорите?
Дуже смішно?
Одні дебіли написали інші вирішили порадіти?
Faceless
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9
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
Феодал написав:"Київ увійшов до ТОП-10 найменш придатних міст світу для життя, — The Economist"

сколько-сколько за м.кв. говорите?
Дуже смішно?
Одні дебіли написали інші вирішили порадіти?
мене взагалі дивує чому модерація тут так лояльно ставиться до тих хто відверто радіє і зловтішається від обстрілів і взагалі всіх негараздів, які відбуваються з Україною
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:27

  барабашов написав:Frant
Почему конец?
Варшавским и прочим Файна Спаунам на месте заброшенных воинских частей РВСН ЮО МО СССР - да, новое там не нужно
А премиум и элитка в хорошем отжатом месте да вместо латанного-перелатанного памятника архитектуры времён вагончика Петлюры - очень даже и надо.
В пределах границ Киева при Никитке думаю и комфорт будет востребован.

Капустин Яр, Знаменск?
п.с. кстати , причём это к КРЖН ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«Укрбуд» купили за 805 млн гривень у рамках великої приватизації

Аукціон з приватизації будівельної компанії «Укрбуд» відбувся сьогодні, 18 червня, в системі «Прозорро.Продажі». За інформацією Мінекономіки, вартість обʼєкта на торгах стартувала з 262,6 млн грн гривень. В результаті торгів вона зросла до 805 млн грн.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс». За даними сервісу Opendatabot, власником цієї компанії є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевий бенефіціар — Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).

https://3m2.ua/news/ukrbud-kupyly-za-80 ... Qng-ffMAQw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:42

  kingkongovets написав:«Укрбуд» купили за 805 млн гривень у рамках великої приватизації

Аукціон з приватизації будівельної компанії «Укрбуд» відбувся сьогодні, 18 червня, в системі «Прозорро.Продажі». За інформацією Мінекономіки, вартість обʼєкта на торгах стартувала з 262,6 млн грн гривень. В результаті торгів вона зросла до 805 млн грн.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс». За даними сервісу Opendatabot, власником цієї компанії є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевий бенефіціар — Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).

https://3m2.ua/news/ukrbud-kupyly-za-80 ... Qng-ffMAQw

А какие активы у компании, или шо там такое ценное?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:49

  Faceless написав:
Феодал написав:"Київ увійшов до ТОП-10 найменш придатних міст світу для життя, — The Economist"

сколько-сколько за м.кв. говорите?
Дуже смішно?
Одні дебіли написали інші вирішили порадіти?

смешно было когда продаваны почему-то решили что у нас нет войны, хотя спрос уже не тот
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:36

  Faceless написав:
Миша-клиент написав:
  Бетон написав:В любом новострое (нормальном) есть -1 этаж, где спокойно можно пересидеть. Монолитно каркасная технология гарантирует, что дом не сложится как панельная гробница.
Сколько раз я снимал, писал, говорил, что не сидите в панельных могилах в тревогу.
Не доходит. Сидят ждут. Чего вы ждали?

В условиях войны, которая не думает превращаться


так по новостям передают, что разрушенный подъезд прошит насквозь вплоть до подвала...
Так то ж панельний будинок, а не моноліт

Совершенно верно.
Сложится до подвала панельный дом, а не монолитный железобетонный, конструктивная схема которой статически неопределима и не может упасть, как плита с двух опор на голову.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:41

  kingkongovets написав:«Укрбуд» купили за 805 млн гривень у рамках великої приватизації

Аукціон з приватизації будівельної компанії «Укрбуд» відбувся сьогодні, 18 червня, в системі «Прозорро.Продажі». За інформацією Мінекономіки, вартість обʼєкта на торгах стартувала з 262,6 млн грн гривень. В результаті торгів вона зросла до 805 млн грн.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс». За даними сервісу Opendatabot, власником цієї компанії є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевий бенефіціар — Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).

https://3m2.ua/news/ukrbud-kupyly-za-80 ... Qng-ffMAQw

Интересно, не кацапы ли заходят через грузинов?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:23

Після того, як сьогодні отримав інструкцію поводження під завалами, чомусь подумав, що назву даної теми можна суттєво скоротити. До трьох слів. Та й використання майбутнього часу не доречне:(
gonchik74
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