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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:39
Frant написав:
Зовсім не гуд, під оренду.
Хіба що для п.Флаймена, найдешевший сегмент ринку.
Місцеві хом'ячки не розуміють, що відбувається з економікою пшенично-олійної держави під ударами московитів і керівництвом квартальщиків.
Вона стрімко падає в прірву.
Зараз час купляти не квартири, а гречку і банки з тушонкою.
Колись би розглядав варіанти до 15куе біля ШРТ КРЖН, був момент у 2014-2015 18куе +- там десь на лісмасиві за вбиту гостинку, але вирішив, що ліпше оКРЖН взяти новобудову. А потім появилися нахалбуди КРЖН, і тема гостинок потухла, тим більше що зараз 28куе, це з поправкою на інфляцію було би тоді біля 22куе, і питання "для себе а не в оренду не строїть як тоді"
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Додано: Пон 30 чер, 2025 16:59
Frant написав: boshetyn написав: Damien написав:
Из текста непонятно - "тот" - это какой? Какая площадь? Какой тип дома? Хотя бы примерное расположение?
лісовий масив.
22м2
гостінка
Зовсім не гуд, під оренду.
Да там, приблизно, третина гостинок під орендою
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:18
Бетон написав: boshetyn написав:
хроніки ніщеброда.
резюмуючи по темі форума - то купляти треба тоді, коли є гроші на руках, а не прогнозувати, гадати на картах або єкспертах з ютубчику.
Я им пользуюсь всю жизнь.
В 2008 тоже пользовались?
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