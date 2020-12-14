RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12380123811238212383
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:39

  Frant написав:Зовсім не гуд, під оренду.
Хіба що для п.Флаймена, найдешевший сегмент ринку.

Місцеві хом'ячки не розуміють, що відбувається з економікою пшенично-олійної держави під ударами московитів і керівництвом квартальщиків.
Вона стрімко падає в прірву.
Зараз час купляти не квартири, а гречку і банки з тушонкою.

Колись би розглядав варіанти до 15куе біля ШРТ КРЖН, був момент у 2014-2015 18куе +- там десь на лісмасиві за вбиту гостинку, але вирішив, що ліпше оКРЖН взяти новобудову. А потім появилися нахалбуди КРЖН, і тема гостинок потухла, тим більше що зараз 28куе, це з поправкою на інфляцію було би тоді біля 22куе, і питання "для себе а не в оренду не строїть як тоді"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39935
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:59

  Frant написав:
  boshetyn написав:
  Damien написав:Из текста непонятно - "тот" - это какой? Какая площадь? Какой тип дома? Хотя бы примерное расположение?



лісовий масив.
22м2
гостінка

Зовсім не гуд, під оренду.

Да там, приблизно, третина гостинок під орендою
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11519
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 18:18

  Бетон написав:
  boshetyn написав:хроніки ніщеброда.


резюмуючи по темі форума - то купляти треба тоді, коли є гроші на руках, а не прогнозувати, гадати на картах або єкспертах з ютубчику.




Я им пользуюсь всю жизнь.


В 2008 тоже пользовались?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17575
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8633 раз.
Подякували: 5433 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
  #<1 ... 12380123811238212383
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17091566
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6273417
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 69931
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14464)
30.06.2025 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.