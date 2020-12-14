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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12394123951239612397
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 07:46

  Hotab написав:Бетон
я вложився вже в адріатику.
Але ідею з є-оселею не залишив. Просто з готового (а як відомо є-оселя працює тільки з ним) нічого нема цікавого. Ну і (ти мабуть краще знаєш) фінансування її дуже заїдає . А «змащувати» не в моїх правилах.

В яку саме країну вирішили?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 08:04

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Бетон
я вложився вже в адріатику.
Але ідею з є-оселею не залишив. Просто з готового (а як відомо є-оселя працює тільки з ним) нічого нема цікавого. Ну і (ти мабуть краще знаєш) фінансування її дуже заїдає . А «змащувати» не в моїх правилах.

В яку саме країну вирішили?

Це закуток на Трої., за Флоренцією. Там пахне морем, бо найближчий туалет далеко
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 лип, 2025 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 08:07

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Бетон
я вложився вже в адріатику.
Але ідею з є-оселею не залишив. Просто з готового (а як відомо є-оселя працює тільки з ним) нічого нема цікавого. Ну і (ти мабуть краще знаєш) фінансування її дуже заїдає . А «змащувати» не в моїх правилах.

В яку саме країну вирішили?

Це закуток на Трої.

Чорногорія або ж Хорватія. Мабуть перше, бо друга для банатих
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 08:12

Investor_K
Куди ділась Словенія, БіГ, ну і ясна справа Албанія? Пляж Хімера там божественний, був якось..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 08:30

  Hotab написав:Investor_K
Куди ділась Словенія, БіГ, ну і ясна справа Албанія? Пляж Хімера там божественний, був якось..

Куди?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 08:40

  Investor_K написав:
  Striker написав:
  барабашов написав:Аренда на Гагарина недешёвая и хрущей дешевле 8-9тыс физически нет
А значит и цена метра не в пол

Однушки по 7к стартують, двушку можна і за 8к, якщо останній поверх.

А дешевше є?

Бабено, то дніпровські таксисти обговорюють дніпровську нерухомість
Frant
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