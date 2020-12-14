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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лип, 2025 06:24
Damien написав: kingkongovets написав:
хтось зміг заробити на комфортне життя, хтось ні - буває.
ось тільки не треба виправдовувати власне лузерство, кидаючи безпідставні звинувачення та намагаючись знецінити та всіляко обісрати більш успішних
Мне эта постоянная писанина о себе великом и успешном напоминает прочитанную лет 20 назад юморную Шкалу Материального Благосостояния. Так вот, один из пунктов там был такой(когда человек уже оскотинился от денег). Ступень 22 из 23(предпоследняя по нарастающей, следующая, последняя - это уже олигархи и правители)
22. Запредельное чванство; яростная ненависть ко всем «неудачникам».
Якби не деструкція СРСР, то Ккц працював би зараз ліфтьором, шофером чи торгував би кальсонами на ринку.
Зараз всіх цих представників української псевдоеліти, можна охарактеризувати одним реченням:"Страшно далеки они от народа!"
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Додано: Нед 20 лип, 2025 06:27
Faceless написав:
Damien написав: Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад.
Це дуже сильне перебільшення, навіть якщо змушені їздити в пікові години в заторах. До чого це скиглення? Київ єдине велике місто з заторами?
Ну то есть, если все воруют, то можно же и мне украсть, все же нормально?Если в других городах есть заторы, то можно и здесь их организовать?
Это не "скиглення", это здравый смысл. Нельзя просто так снести завод(например, завод Галактон
) и на его месте настроить коробок для жилья с дикой плотностью. Нужно рассчитать нагрузку на дороги, транспорт, школы, больницы.
Если на дорогах уже заторы в этом районе и нет пути для решения проблемы, то строить нельзя! Если ближайшие школы и больницы и так заполнены, то строить нельзя! Но нет , кто-то получил чемодан денег и уже на месте завода стоит ЖК Галактика. Столица же не просто так построила Галактику, она получила разрешение от киевских властей(путем изменения целевого назначения земли бывшего завода). Все, стоит уже. Ничего не сделаешь. Снести нельзя, нагрузку на инфраструктуру уменьшить тоже нельзя.
Я понимаю, Галактика - не самая скотская застройка, есть примеры в разы хуже, просто, насколько я помню, Галактика это Ваша любовь, которую лично я совершенно не разделяю.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 06:28
Faceless написав:
Damien написав: Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад.
Це дуже сильне перебільшення, навіть якщо змушені їздити в пікові години в заторах. До чого це скиглення? Київ єдине велике місто з заторами?
Київ - єдине місце в світі з сотнями 25-поверхових недобудів.
В курсі?
За хаосом забудови і незручності транспорту - однозначно входить в 10 найгірших міст світу.
Стосовно кількості недобудів, взагалі 1-е місце в світі.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 20 лип, 2025 06:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 06:30
Damien написав: Faceless написав:
Damien написав: Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад.
Це дуже сильне перебільшення, навіть якщо змушені їздити в пікові години в заторах. До чого це скиглення? Київ єдине велике місто з заторами?
Ну то есть, если все воруют, то можно же и мне украсть, все же нормально?Если в других городах есть заторы, то можно и здесь их организовать?
Это не "скиглення", это здравый смысл. Нельзя просто так снести завод(например, завод Галактон
) и на его месте настроить коробок для жилья с дикой плотностью. Нужно рассчитать нагрузку на дороги, транспорт, школы, больницы.
Если на дорогах уже заторы в этом районе и нет пути для решения проблемы, то строить нельзя! Если ближайшие школы и больницы и так заполнены, то строить нельзя! Но нет , кто-то получил чемодан денег и уже на месте завода стоит ЖК Галактика. Столица же не просто так построила Галактику, она получила разрешение от киевских властей(путем изменения целевого назначения земли бывшего завода). Все, стоит уже. Ничего не сделаешь. Снести нельзя, нагрузку на инфраструктуру уменьшить тоже нельзя.
Я понимаю, Галактика - не самая скотская застройка, есть примеры в разы хуже, просто, насколько я помню, Галактика это Ваша любовь, которую лично я совершенно не разделяю.
Фейслес її тут рекламував. Багато разів. Очевидно, не безплатно. Типу, ах, яка перлина архітектури! В промзоні, поруч з залізницею.
Корупція і брехня - фундамент цієї держави. Як і Московії
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