Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:25

  Олежан написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%

После месячного простоя, сегодня дали предложение по грейту, конкретное. Это значит, что наступает сезон

а можно в цифрах?

73 куе 48м2 без ремонта на руки. 75 куе с учётом переуступки
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 18:57

Трампов "мир" - хуже войны.
Обезьянки и прочие простаки этого ещё не осознали.
Горе побежденным!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 16 сер, 2025 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 19:12

  Frant написав:Трампов "мир" - хуже войны.
Хомячки-простачки этого ещё не осознали.
Горе побежденным!

Не переживайте. Война не закончится.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 19:13

  барабашов написав:Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?

Продаю квартиру знакомых из Днепра по их просьбе
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 19:34

Бетон они с кэшем будут валить отсюда в миры без сирен?
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:10

  Бетон написав:
  Frant написав:Трампов "мир" - хуже войны.
Хомячки-простачки этого ещё не осознали.
Горе побежденным!

Не переживайте. Война не закончится.

Война закончится, когда керманычи-дерибанычи полностью выполнят заветы петлюры скоропадского грушевского януковича. Пока что лишь на 20%
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:56

  Frant написав:Трампов "мир" - хуже войны.
Обезьянки и прочие простаки этого ещё не осознали.
Горе побежденным!

Аве Марія пану Франту.але чомусь МКВ дорожчає ,не у Авдіівці і Константинівці, пачему ?
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:58

  Бетон написав:
  барабашов написав:Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?

Продаю квартиру знакомых из Днепра по их просьбе

Из Польші, це як?
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:14

  Frant написав:Трампов "мир" - хуже войны.
Обезьянки и прочие простаки этого ещё не осознали.
Горе побежденным!

трамп это тень хуйло, его туалетная бумага
