Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:02
Faceless написав:
А як це по вашому виглядає? Все спілкування без продавця, і договір він підписує всліпу, чи як? Бо в процесі безпосередньо купівлі-продажу немає такої сторони, як АН, і воно нічого не може "забрати". Буде або угода на 63к і 3к віддасть продавець, або угода на 60к, а ще 3к віддасть покупець. Ненаївному покупцю врешті дійсно зрозуміла кухня, і врешті решт йому потрібен результат, а не умовна справедливість, але у другому варіанті у покупця є цілком резонне право не платити АН нічого, бо він з ним угоди не укладав.
В семье 1 раз была покупка с участием риелтора.
Риелтор озвучил цену 63куе, она же была в договоре. На вопрос "какова ваша комиссия ?" ответил дословно : вы платите 63куе, а с комиссией мы разбираемся между собой с собственником. На уточняющий вопрос 5% , т.е. 3 куе уже включены - кивнула. Это был риелтор не из АН.
Если это АН , то могут с продавцом заключить отдельный договор на обслуживание и сумму оплаты услуги АН прибавить к цене объекта в объявлении. Покупатель видит и платит сумму из объявления и не знает про договор АН и продавца.
vladimir07
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:11
Faceless, встречный вопрос. Например вы собственник АН, которое не берет комиссию с покупателя и хотите помочь некоему собственнику продать свой объект. Собственник говорит, что цена объекта 60куе и эту сумму я должен получить в результате сделки с покупателем. Каким образом в вашей кассе возникнет сумма оплаты услуг, если с покупателя вы по своей концепции ничего не взимаете, а собственник четко обозначил свое ?
vladimir07
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:27
vladimir07 написав:Faceless, встречный вопрос. Например вы собственник АН, которое не берет комиссию с покупателя и хотите помочь некоему собственнику продать свой объект. Собственник говорит, что цена объекта 60куе и эту сумму я должен получить в результате сделки с покупателем. Каким образом в вашей кассе возникнет сумма оплаты услуг, если с покупателя вы по своей концепции ничего не взимаете, а собственник четко обозначил свое ?
Я в принципі категорично проти того, щоб комісію сплачував не той, хто замовив послугу. Якщо б я був посередником, то підписував би договір з продавцем, а там вже як домовимося, але в будь-якому разі то просто окрема сума що сплачується за послуги по результатах угоди. Або хіба що я як посередник представляв продавця і продавав по довіреності.
Faceless
- Модератор
