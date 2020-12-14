RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:00

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:непр не вариант,при улучшении-Ужгород не вариант,в Львове живет злой дед,который обещал зарезать меня ножиком (прикинь,сколько их там таких). Остается Киев.


Почему Ужгород не вариант?
Посмотрите в вике карту митингов "Ні капітуляції"-2019 , Закарпатье более адекватное чем ваш днепро-ж..-вск.
В мае после очередных обстрелов из Киева съехало дальше на запад много приехавших в войну харьковчан. Меня хватило до конца июня.
Не слушайте зазывал, это их бизнес.
Даже псосле войны все Левобережье, плюс города что примыкают - тупик.
Я как владелец 3 квартир в столице говорю.
Звонил в АН, назвал ожидаемую цену ориентируясь на схожие обьявления - сходу порекомендовали сбить на 15%, продажи плохи
Может Кишинев ?


Я віставил минус 10% от аналогов.
Продаеться уже 5 месяцев.
Нет прилетов, появляються просмотрі, прилеті сразу как отрезает.
Думаю даже при минус 15% с ходу не продадите.
Хомякоид
 




 

 
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Я віставил минус 10% от аналогов.
Продаеться уже 5 месяцев.
Нет прилетов, появляються просмотрі, прилеті сразу как отрезает.
Думаю даже при минус 15% с ходу не продадите.


ну моя изначальная цена тоже была минус 10 от аналогов
решили дожидаться деэскалации
хотя бы без акробатики с переездами для продажи
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:37

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Я віставил минус 10% от аналогов.
Продаеться уже 5 месяцев.
Нет прилетов, появляються просмотрі, прилеті сразу как отрезает.
Думаю даже при минус 15% с ходу не продадите.


ну моя изначальная цена тоже была минус 10 от аналогов
решили дожидаться деэскалации
хотя бы без акробатики с переездами для продажи

Почитав останні сторінки. Нікуя не розумію.
В 2024 та на початку 2025 ціни на народний сегмент були вище 2021 року.
В елитке так, була ж*** безпросвітна.
Навіть БК сегмент 200 000 - 300 000 за 2-3 кімнатну рухався.
UA
 




 

 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:В 2024 та на початку 2025 ціни на народний сегмент були вище 2021 року.


на початтку 2025 були технічні складнощі з випискою :(
та ще й добрі люди там жили
провтикав вікно можливостей
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 12 жов, 2025 14:42, всього редагувалось 1 раз.
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:42

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Забудут через неделю и начнутся продажи


Думаю недели будет мало.
Если на два месяца прекратяться прилеті думаю тогда ринок заработает.
Пока большинство ждет.

Э.э. уже есть. Зашуганные уже поняли, что блэкаута долго не будет.
Сегодня просмотр у меня, завтра.
Потому что под новый год всё опять подорожает. И квартиры кончаются

Читав в Києві, в деяких особливо елітних будинках, на дахах облаштували СЕС з системами накопичення електроенергії. Ціна на квартири в таких будинках якось вище аналогів без таких плющек?
UA
 




 

 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Та і Бетон успішно розпродавав.
Якісь «нетипові сегменти». Ну у Хомʼяка Чабанчики то точно нетиповий..
Hotab
 




 

 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:в деяких особливо елітних будинках, на дахах облаштували СЕС


на панельній хрущівочці на тампере бачив
хотите вірте хотите ні
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:53

  fox767676 написав:
  UA написав:В 2024 та на початку 2025 ціни на народний сегмент були вище 2021 року.


на початтку 2025 були технічні складнощі з випискою :(
та ще й добрі люди там жили
провтикав вікно можливостей

Передпродажна підготовка це окремий розділ.
В свій час (колись давно) тільки і купляв квартири з квартирантами.
Вони своїми розповідями та станом квартири на довго затягували продаж.
Недосвідчені власники, не розуміючи суть справи, були готові на значне зниження ціни.
Від оренди отримали 1500, а від продажу не доотримали 5000 якось так на 1к було.
UA
 




 

 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:56

  fox767676 написав:
  UA написав:в деяких особливо елітних будинках, на дахах облаштували СЕС


на панельній хрущівочці на тампере бачив
хотите вірте хотите ні

Це напевно власник квартири на 5 поверсі собі приватну СЕС зробив.
В панельній хрущівочці на тампере нема а ні ліфтів а ні насосів.
UA
 




 

 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:37

  UA написав:
  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Я віставил минус 10% от аналогов.
Продаеться уже 5 месяцев.
Нет прилетов, появляються просмотрі, прилеті сразу как отрезает.
Думаю даже при минус 15% с ходу не продадите.


ну моя изначальная цена тоже была минус 10 от аналогов
решили дожидаться деэскалации
хотя бы без акробатики с переездами для продажи

Почитав останні сторінки. Нікуя не розумію.
В 2024 та на початку 2025 ціни на народний сегмент були вище 2021 року.
В елитке так, була ж*** безпросвітна.
Навіть БК сегмент 200 000 - 300 000 за 2-3 кімнатну рухався.


Було два покупці в квітні.
Поки доручення зробив поки передав почались травневі обстріли.

В Німеччині все довго. Доручення не зробищ за один день чи тиждень.
Якщо за місяць отримаєш, вважай ще пощастило.
Хомякоид
 




 

 
1
