Поганому танцюристу завжди щось заважає ))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:02
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:34
по доверенности еще до войны было очень сложно продать, цены мин -20% от рынка, так что "эксперт" пусть пишет дальше
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:36
В апреле біли согласні купить по доверенности. Инфа 100%.
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Одним из первых вопросов от покупателей - собственник ли я и буду ли я лично на сделке без каких-то доверенностей
Риски:
1. Отозванная, поддельная или просроченная доверенность.
2. Отсутствие права на получение денег.
3. Смерть или несогласие собственника.
4. Недействительная или ограниченная доверенность.
5. Мошенничество доверенного лица.
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:48
Это логично.
Тоска меня взяла от вышенаписанного.
Хотелось бы что бы всех вот этих разочаровавшихся людей просто выпустили из страны.Пускай бы поцеловали грудку польской земли, подышали свободой и были счастливы.
И не мутили нам воду тут.
Покупателей, передумавших из-за обстрелов, нужно как минимум проверить у психиатра.
Неужели они марят наяву и решили что почему-то не будет больше обстрелов?
Будут.
Будут жесточайшие обстрелы, будет продвижение фронта, будет жесточайшая мобилизация, и никогда мы не увидим ничего иного.
Но я все равно верю в Киев, а многие мои друзья и члены семьи- в Днепр.
В Днепр я тоже верю территориально, но не экономически.
Тьху на ту деревню с контрабасом, воспеваемую тут. Если переезжать в село, то хотя бы в Яремче
Бетон,дай в телегу ссылку на твою хату,хоть позырю
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|