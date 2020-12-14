RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12525125261252712528
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 23:50

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:
  pesikot написав:Поганому танцюристу завжди щось заважає ))

по доверенности еще до войны было очень сложно продать, цены мин -20% от рынка, так что "эксперт" пусть пишет дальше :mrgreen:


В апреле біли согласні купить по доверенности. Инфа 100%.

Надо было приехать за деньгами на праздники(ваше 1е мая) и продать нах прелесть
А с доверкой какой дисконт от хотелок был?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5438
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 23:52

  fox767676 написав:какой-то набег днепрож-довской орды на киевскую ветку

Чують неладне на Дніпро..
Але то дрібниці, пишуть то з козацької вотчини - Стамбулу
Hotab
 
Повідомлень: 16793
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 23:53

  барабашов написав:Пока стоит Менора оберегаемая Патриотами - граду на Днепре быть и богатства несметные, шо мимо проскользнуть пытаются, народам града сего повелено брить и нещадно!
Царь Александр(Петровский)


Зело!
Отныне,и присно, и вовеки веков.
Аминь.
Пы.Сы. так это Менору оберегая, ракету подбили что она в тот Новодворянский втелющилась, где живет раввин?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 00:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А то ракета, Искандером посланная, грохнула раввина на 24м этаже, в нарушении заповеди проживавшего с молодой и худой женой, восьмой по счёту от бар-мицвы, а не какой то фанерный некошерный шахед Красноярского пр-ва???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5438
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 00:19

  барабашов написав:А то ракета, Искандером посланная, грохнула раввина на 24м этаже, в нарушении заповеди проживавшего с молодой и худой женой, восьмой по счёту от бар-мицвы, а не какой то фанерный некошерный шахед Красноярского пр-ва???


Ракета.
А погиб гой, наживший несметные богатства на торговле генераторами.
Раввин ниже живет.
Кстати, в Маяке есть собственник хаты по фамилии Корбан, но инициалы другие.
Храни,Боже,Днипро.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 00:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как же вы теперь духовную нужду справлять будете, без равина-то умученного?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4526
З нами з: 13.06.20
Подякував: 417 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 00:27

хоть черту оседлости вводи
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4526
З нами з: 13.06.20
Подякував: 417 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 00:36

  fox767676 написав:хоть черту оседлости вводи


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Приглашаю тебя в ветку Днепра, что бы там писать вовсе не обязательно делать обрезание.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 00:43

  fox767676 написав:хоть черту оседлости вводи

Лисовский ты таки не гебрэй?
Все мы дети израилевы и генетически(планетянами с Ангара-18) выведены с самых хитрых крыс
Поэтому многие похожи на жы….в
Ещё больше ведут себя как жы….ы
А самые хитровжарен….ые типа работают пилотами гвертольётов у ООНах
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5438
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12525125261252712528
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25353 17237810
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 жов, 2025 16:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6729582
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 75884
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.