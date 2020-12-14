Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в 2014 році така сама ситуація. Донецькі купували, зараз дніпро буде. (Якщо що, то це жарт, нічого почитати не треба) Мій знайомий ось на днях приїхав з дружиною - отримав право власності на 12 будинок у грейті, який я їм купив колись. Продавати передумали. Можливо будуть тікати з Дніпра до Києва і жити в цій квартирі
Пару років назад мало хто думав що прийдеться тікати з Дніпра до Києва.Як би тут не довелося з Києва тікати...Люди живуть роблячи вигляд що нічого не відбувається.Типу війна є, але десь там далеко і до них не прийде.
Да, я тоже не вижу альтернативы. Днепр умирает экономически в моей сфере, самый жир был бы Львов, но с ними я не уживусь, как и с поляками. С вами-попробую. Я хитрый, личину одену, начну на мови балакать Делал мониторинг рынка- половина звонила и тупо по русски базарила, и слыша в ответ мову, отчаянно пыталась соответствовать. Короче Киев покатит