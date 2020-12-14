RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12686126871268812689
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 20:21

  Frant написав:Один з Польщі, інший з Таганрога.
Песікот, ти чому їх не обгавкуєш????


Бетон не в Польше,сколько можно талдычить.
Он хотел бы, но увы.Не отпускает мать сыра землица богатыря.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1165
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я роками знімав бабушатники, де стояки латали пластиліном (типу рідка сварка), а при виїзді дерли гроші за пляму на 50-річних меблях.
перша власна квартира, вистрадана адськими ночами — голі стіни, сон на підлозі, обід на картонній коробці.
І це був найщасливіший день в житті.
Після цього добре розумієш:
власність — це не мені повинні, а я відповідаю

І так, чим дешевший жк, тим більше цього совкового бидла, яке трощить майданчики, МОПи, все те, на що не заробить в житті.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5927
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:48

  flyman написав:
  Hotab написав:Frant

Если у семьи пенсионеров нет денег платить за коммуналку 3к квартиры, пусть продают ее и перебираются в 1к квартиру.
Именно при таком подходе будет выгодно утеплять жилье и экономить электроэнергию.


Вперше згоден з Франтом
А ще дивує, коли люди не розуміють меж розподілу відповідальності
Молода але доросла людина думає що електрик осбб має їй безкоштовно в квартирі ремонтувати автомати чи розетки. Ну типу я ж плачу внесок осбб
Межа розподілу - дуже влучно.
І оця дичина повинна бути перероблена отримувачем прибутку до межі розподілу

В тій же Польщі такого африканського безладу не допустять. Відповідальність там з обох сторін
Зображення

а хто в нас бере "за доставку" чи "деспечеризацію" чи як там, ну тей хто отримав на баланс як від клятого совка, так від нових ЖК при незалежній?
Чи це "власність" ОСББ?

Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва"

Если что, красной изолентой обмотана скрутка ноля. Это по африканским каким-то нормам
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5927
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:55


а хто в нас бере "за доставку" чи "деспечеризацію"

так буває коли flyman-и не купили жодного законного обʼєкту , де б сформувались осбб чи були УК. Всюди махновщина де він живе.
Бо інакше б знав де закінчується відповідальність тих, хто бере «за доставку».
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17647
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:40

  Hotab написав:Всюди махновщина д
100%
Починаючи з адміністрації презЕдента і до фермера в глухому селі.
  Бетон написав:Если что, красной изолентой обмотана скрутка ноля. Это по африканским каким-то нормам
самостійні електрики, як і самостійні презЕденти, не знають ні закону Ома, ні закону Джоуля-Ленца. Мені здається, що вони взагалі нічого не знають. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 19 січ, 2026 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23297
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 11:36

  Freza написав:В Украине растут цены на жилье в 2026 году: Харьков оживает, Львов сейчас самый дорогой. В Киеве проблемы с отоплением и светом НЕ влияют на рынок аренды

Топ-5 самых дорогих 1-комнатных на вторичке:
▪️Львов — $69 000 (+8%);
▪️Киев — $68 000 (+13%);
▪️Ужгород — $64 000 (+7%);
▪️Черновцы — $56 700 (+18%);
▪️Луцк — $56 000 (+24%).

Топ-5 самых дорогих 1-комнатных (аренда, грн)
▪️Ужгород — 21 800 грн (+15%);
▪️Львов — 18 000 грн (+6%);
▪️Киев — 17 000 грн (+6%);
▪️Ивано-Франковск — 15 300 грн (+9%);
▪️Луцк — 15 000 грн (+11%).

По росту цен в 2025-м лидируют Тернополь (+21% по 1-комнатным), Одесса и Ровно (+18%), заметный рост есть даже в прифронтовых городах (Харьков/Сумы/Днепр около +10%).

Подписаться на INSIDER UA | Прислать контент

"Розумом Україну не зрозуміти, аршином загальним не поміряти. У неї особлива постать. В Україну можна тільки вірити." Фідір Тітчів
airmax78
 
Повідомлень: 42991
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 11:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Freza написав:Топ-5 самых дорогих 1-комнатных на вторичке:

Киев — $68 000 (+13%);

Топ-5 самых дорогих 1-комнатных (аренда, грн)

Киев — 17 000 грн (+6%);


а що, тільки я на цю маячню увагу звернув?
хто це все вигадує?
а люди ж хавають навіть не прожовуючи, а потім ще й повторюють з видом експертів
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12124
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12686126871268812689
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17460620
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6864142
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87742
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6897)
19.01.2026 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.