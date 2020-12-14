|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Додано: Вів 20 січ, 2026 04:10
Wirująświatła написав:Господар Вельзевула
франт был прав. 5ти этажный Хрущик с газом маст хэв. Лучше до 3 этажа.
До четвертого поверху - норм. Ви же не інвалід, ноги маєте???? Серце в нормі???
П'ятий поверх гірше з відомих причин))))
Frant
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: Вів 20 січ, 2026 05:22
Бетон написав:
Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.
Это не работает.
Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.
Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.
Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель. Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
И этим все сказано.
Бетону надо делать бизнес, людям нужен комфорт, тепло, газ.
В споре о комфортности проживания в малоэтажной застройке можно ставить точку.
rjkz
Повідомлень: 18189
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8834 раз.
- Подякували: 5582 раз.
Додано: Вів 20 січ, 2026 07:18
rjkz написав: Бетон написав:
Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.
Это не работает.
Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.
Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.
Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель. Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
И этим все сказано.
Бетону надо делать бизнес, людям нужен комфорт, тепло, газ.
В споре о комфортности проживания в малоэтажной застройке можно ставить точку.
зразу видно, що пан Rjkz чотири роки живе не на анархічній території.
Інакше, більшу частину доби - без води, без тепла, без електроенергії - він заспівав би по іншому.
Миколай, ви неначе розумна людина. Навіщо ви голосували в 2019 за хрипле недоразуменіє, за корупцію, за "вайниНєБудєт", за "дагаваримсяпосрединє". Навіщо????
Війна ця надовго.
Генераторів не вистачить.
Вже не вистачає!
Frant
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
