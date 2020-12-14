RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12691126921269312694
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 18:12

  airmax78 написав:
  Бетон написав:
  Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?

Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
А якщо просто труба замерзне, не взбухне))
А просто відпаде

Це для жіночки пояснення було. Якщо серьозно, то мені не подобаються вбудовані змішувачи через те що вони все ж таки можуть вимагати заміни, яка вимагатиме демонтаж однієї/двох плиток. По-друге - ослабляють стіну (зазвичай стіна санвузлу в яку вони монтуються - 1/2 цегли, тобто 120 мм. А глибина розетки під змішувач - 85-110 мм. А під нею і над нею ще штроба під труби... Ну, таке. Інтуітивно не подобається.

Интуиция вас подводит.
В стенах десятки, а может и сотни подрозетников и ничего не ослабевает.
Даже в несущих железобетонных конструкциях отверстия до 150..200 мм не усиляются, а игнорируются, как не влияющие на несущую способность.
Ibox hansgrohe это обычный "подрозетник" диаметром чуть более 100 мм, в котором просто 4 латунные муфта и всё, простое, как угол дома. Всё что можно менять, вставляется с фасада. Но там нет ничего такого, что требует регулярной замены
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5935
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 18:40

  Господар Вельзевула написав:Бетон, я согласен с твоим утверждением.
Если сжато, то оно выглядит примерно так " пипл хавает, сам не знаю почему".
Согласен.
Но я смотрю чуть глубже. Простой пример- если ситуация вдолгую, приоритеты будут меняться, и выиграет тот, кто первым почует смену тренда.
Твоя парагдигма останется,если весной обстрелы прекратятся.
А если нет? Весной можно без отопления. А вода? А мучительный подъем туши вверх, я уже молчу про пакеты с жратвой которые бывает и с гаража до хаты тянуть влом? А жара и кондиционеры?
Рынок зависит от того, временно ли выносят энергетику или теперь постоянно так будет?
Более того,что лично я сделал летом 2022? Поставил камин, закупил брикетов, набрал много дизеля и установил стационарный дизельный генератор ( дизель в первую очередь потому,что мне реально стремно было держать пару тонн бензина во дворе, в солярке тушил бычок и удивлял современных зумеров :mrgreen: ).
В 2024 я откорректировал бекап-поставил Дейю для веерных отключений, но зимой 2026 пришло время не накопления-а выработки,как я и думал изначально.
Что будет делать психически нормальный киевлянин весной 2026?
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
Что бы когда следующий раз Кличко скажет выезжать-то было куда.
Вот направление рынка 2026- не до квартир будет, народ будет массово готовить себе запасные норы.
Осталось придумать как на этом заработать :mrgreen:

Киев не Днепр. Днепр - степь. В Киеве нет изнуряющей жары. возможно несколько недель
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5935
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
  #<1 ... 12691126921269312694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17465303
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6865423
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87910
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Релігія (66)
20.01.2026 17:49
Sense Bank (15440)
20.01.2026 17:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.